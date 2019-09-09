Рэмбо навсегда. Сталлоне 73, а он в отличной форме

На прошлой неделе вышел международный трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Картина появится в российских кинотеатрах 19 сентября. С момента выхода первой части культовой франшизы прошло 37 лет, исполнителю главной роли Сильвестру Сталлоне уже 73, а он до сих пор в прекрасной физической форме. «Война одного человека» — всё ещё война Сталлоне.
Как Сталлоне готовился к съёмкам?
С каждой новой частью «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне наращивал мускулатуру, становясь всё более атлетичным. Во многом с этим ему помог двукратный обладатель титула «Мистер Олимпия», один из самых известных бодибилдеров мира Франко Коломбо, который на протяжении нескольких лет был его личным тренером. Благодаря тренировкам с Коломбо Сталлоне поддерживал физическую форму и готовился к съёмкам «Рокки» и «Рэмбо».
Слай выкладывался на все сто процентов, а его решимость просто поражала. Он всегда достигает своей цели. Он лидер. Он никогда не сидит на месте и не позволяет вещам случаться просто так, он тот, кто заставляет их случаться! — говорил Франко Коломбо.
В лучшие годы Сталлоне имел показатели около 170-180 кг в жиме лёжа и 200-220 кг сидя.
Программа тренировок Сильвестра Сталлоне от Франко Коломбо
Понедельник/Среда/Пятница
Утро: грудь, спина, пресс.
Вечер: плечи, руки, пресс.
Вторник/Четверг/Суббота
Утро: голень, бёдра.
Вечер: задние дельты, трапеции, пресс.
Для роли Джона Рэмбо Сталлоне нужно было набрать мышечную массу. Тренировки отличались от подготовки к «Рокки», где Сталлоне играл боксёра, а потому выполнял множество кардио-упражнений, бегал и боксировал. В этот раз на подобные тренировки тратить калории было нельзя. Предпочтение отдавалось силовым занятиям в зале. С помощью культуристов, с которыми актёр успел познакомиться, он набрал четыре килограмма сухой мышечной массы без излишков жира.
Я заставлял Слая менять упражнения каждую тренировку. Я заставлял его делать дополнительные подходы в упражнениях, которые работали для него, и уменьшал подходы в тех, которые не работали. И чем больше результатов он видел, тем с большим упорством тренировался! — комментирует Франко Коломбо.
Сильвестр качал пресс каждые два дня по три раза в день, делая более 500 повторений. Он выполнял подъёмы туловища, ног, боковые подъёмы ног и боковые скручивания. Каждое из этих упражнений он выполнял по 50 раз одно за другим, повторяя цикл пять раз.
Важная деталь подготовки Сталлоне — дневной сон. Час сна помогает восстановить силы после изнурительной утренней тренировки.
По мнению Франко, «если бы Сильвестр Сталлоне решил стать бодибилдером, а не актёром, с его великолепными пропорциями, потрясающими спортивными способностями и напористостью, он определённо стал бы одним из лучших культуристов».
Сейчас возраст не позволяет актёру проводить такие интенсивные тренировки, поэтому он снизил нагрузки. Тем не менее программа Слая вряд ли будет по силам большинству людей его возраста.
Распорядок дня и режим тренировок Сталлоне
Утро:
7:30 — подъём, приём аминоксилот.
7:45 — завтрак с легко усваемой пищей (2 яйца, 4 инжира, поджаренный хлеб из грубой ржаной муки).
8:00 — 9:00 — отдых.
9:00 — тренировка:
разминка — 10 минут,
проработка мышц рук — 45 минут,
дельты — 25 минут.
Тренировка абдоминальных мышц — 25-30 минут.
В конце — 500 поворотов с гимнастической палкой.
12:30 — обед (салат, жареная курица, обжаренные кабачки, фрукты).
Вторая половина дня
Решение бизнес-вопросов.
Ужин: жареная рыба, салат, шпинат, два кусочка поджаренного тёмного хлеба.
Время от времени вместо курицы и рыбы актёр ест телятину. Но любое мясо из рациона Сталлоне, по его словам, приготовлено просто и с низким содержанием жира. В одно время его питание было настолько безупречным, что если он съедал хот-дог, у него начинались болезненные спазмы и судороги.
Обычно Сталлоне тренируется три дня подряд, а четвёртый день отдыхает. Если предстоит тяжёлая бизнес-неделя, количество тренировок сокращается до двух раз, а также в два раза уменьшается и количество пищи.
Я управляю своим телом, как автомобилем. Если впереди у меня длинная дорога, я пополняю топливо — хорошие продукты с высоким содержанием энергии. Если я не собираюсь делать много, я держу свой «бак» наполовину пустым.
В августе прошлого года в официальном «инстаграме» Сталлоне появилось видео его тренировки для съёмок в последней части «Рэмбо».
Готовлюсь стать Рэмбо. Тот факт, что ты достиг определённого возраста, вовсе не означает, что ты должен чувствовать себя на этот возраст. Качайте железо, бейте! — гласит подпись к публикации.
Сильвестр Сталлоне твёрдо верит в то, что проповедовал древнегреческий философ Платон: «Чтобы быть полностью развитым человеком, необходимо построить свой ум и тело в равной степени».
Сталлоне является ярчайшим примером того, что начинать тренироваться никогда не поздно. Актёр начал регулярно работать над улучшением физической формы, когда ему было уже 30.