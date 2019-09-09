Как тренировался актёр, чтобы подготовиться к съёмкам новой части легендарной франшизы.

Рэмбо навсегда. Сталлоне 73, а он в отличной форме

На прошлой неделе вышел международный трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Картина появится в российских кинотеатрах 19 сентября. С момента выхода первой части культовой франшизы прошло 37 лет, исполнителю главной роли Сильвестру Сталлоне уже 73, а он до сих пор в прекрасной физической форме. «Война одного человека» — всё ещё война Сталлоне.

Как Сталлоне готовился к съёмкам?

С каждой новой частью «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне наращивал мускулатуру, становясь всё более атлетичным. Во многом с этим ему помог двукратный обладатель титула «Мистер Олимпия», один из самых известных бодибилдеров мира Франко Коломбо, который на протяжении нескольких лет был его личным тренером. Благодаря тренировкам с Коломбо Сталлоне поддерживал физическую форму и готовился к съёмкам «Рокки» и «Рэмбо».

«Рэмбо: Первая кровь», 1982

«Рэмбо: Первая кровь 2», 1985

«Рэмбо 3», 1988

«Рэмбо IV», 2008

«Рэмбо: Последняя кровь», 2019

Слай выкладывался на все сто процентов, а его решимость просто поражала. Он всегда достигает своей цели. Он лидер. Он никогда не сидит на месте и не позволяет вещам случаться просто так, он тот, кто заставляет их случаться! — говорил Франко Коломбо.

На фото слева направо: Арнольд Шварцнеггер, Франко Коломбо, Сильвестр Сталлоне Фото: vk.com/sly_stallone

В лучшие годы Сталлоне имел показатели около 170-180 кг в жиме лёжа и 200-220 кг сидя.

Программа тренировок Сильвестра Сталлоне от Франко Коломбо

Понедельник/Среда/Пятница



Утро: грудь, спина, пресс.

Вечер: плечи, руки, пресс.



Вторник/Четверг/Суббота



Утро: голень, бёдра.

Вечер: задние дельты, трапеции, пресс.

На фото: Франко Коломбо, Сильвестр Сталлоне Фото: vk.com/sly_stallone

Для роли Джона Рэмбо Сталлоне нужно было набрать мышечную массу. Тренировки отличались от подготовки к «Рокки», где Сталлоне играл боксёра, а потому выполнял множество кардио-упражнений, бегал и боксировал. В этот раз на подобные тренировки тратить калории было нельзя. Предпочтение отдавалось силовым занятиям в зале. С помощью культуристов, с которыми актёр успел познакомиться, он набрал четыре килограмма сухой мышечной массы без излишков жира.

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Я заставлял Слая менять упражнения каждую тренировку. Я заставлял его делать дополнительные подходы в упражнениях, которые работали для него, и уменьшал подходы в тех, которые не работали. И чем больше результатов он видел, тем с большим упорством тренировался! — комментирует Франко Коломбо.

Сильвестр качал пресс каждые два дня по три раза в день, делая более 500 повторений. Он выполнял подъёмы туловища, ног, боковые подъёмы ног и боковые скручивания. Каждое из этих упражнений он выполнял по 50 раз одно за другим, повторяя цикл пять раз.

Важная деталь подготовки Сталлоне — дневной сон. Час сна помогает восстановить силы после изнурительной утренней тренировки.

По мнению Франко, «если бы Сильвестр Сталлоне решил стать бодибилдером, а не актёром, с его великолепными пропорциями, потрясающими спортивными способностями и напористостью, он определённо стал бы одним из лучших культуристов».

Сильвестр Сталлоне в тренажёрном зале Фото: vk.com/sly_stallone

Сейчас возраст не позволяет актёру проводить такие интенсивные тренировки, поэтому он снизил нагрузки. Тем не менее программа Слая вряд ли будет по силам большинству людей его возраста.

Распорядок дня и режим тренировок Сталлоне

Утро:

7:30 — подъём, приём аминоксилот.

7:45 — завтрак с легко усваемой пищей (2 яйца, 4 инжира, поджаренный хлеб из грубой ржаной муки).

8:00 — 9:00 — отдых.

9:00 — тренировка:

разминка — 10 минут,

проработка мышц рук — 45 минут,

дельты — 25 минут.

Тренировка абдоминальных мышц — 25-30 минут.

В конце — 500 поворотов с гимнастической палкой.

12:30 — обед (салат, жареная курица, обжаренные кабачки, фрукты).

Вторая половина дня

Решение бизнес-вопросов.

Ужин: жареная рыба, салат, шпинат, два кусочка поджаренного тёмного хлеба.



Время от времени вместо курицы и рыбы актёр ест телятину. Но любое мясо из рациона Сталлоне, по его словам, приготовлено просто и с низким содержанием жира. В одно время его питание было настолько безупречным, что если он съедал хот-дог, у него начинались болезненные спазмы и судороги.

Обычно Сталлоне тренируется три дня подряд, а четвёртый день отдыхает. Если предстоит тяжёлая бизнес-неделя, количество тренировок сокращается до двух раз, а также в два раза уменьшается и количество пищи.

Сильвестр Сталлоне на тренировке с лошадью для Рэмбо 5 Фото: vk.com/sly_stallone

Я управляю своим телом, как автомобилем. Если впереди у меня длинная дорога, я пополняю топливо — хорошие продукты с высоким содержанием энергии. Если я не собираюсь делать много, я держу свой «бак» наполовину пустым.

В августе прошлого года в официальном «инстаграме» Сталлоне появилось видео его тренировки для съёмок в последней части «Рэмбо».

Готовлюсь стать Рэмбо. Тот факт, что ты достиг определённого возраста, вовсе не означает, что ты должен чувствовать себя на этот возраст. Качайте железо, бейте! — гласит подпись к публикации.

Сильвестр Сталлоне твёрдо верит в то, что проповедовал древнегреческий философ Платон: «Чтобы быть полностью развитым человеком, необходимо построить свой ум и тело в равной степени».

Сталлоне является ярчайшим примером того, что начинать тренироваться никогда не поздно. Актёр начал регулярно работать над улучшением физической формы, когда ему было уже 30.

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