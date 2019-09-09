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Мировой рекорд на канате между башнями «Москва-Сити». Хайлайн в столице

Мировой рекорд на канате между башнями «Москва-Сит
Алексей Баринов
Мировой рекорд в небе. Канатоходцы прошлись между башнями «Москва-Сити»
Высота в 350 метров покорилась не сразу, один из них сорвался с троса.
Lifestyle / Город 0

В прошедшие выходные в Москве был установлен новый мировой рекорд по хайлайну — хождению на большой высоте по натянутой стропе. Семь профессиональных хайлайнеров из России, Германии, Франции и Канады прошли между башнями «Око» и Neva Towers в Москва-Сити на высоте 350 метров, что почти на 100 метров выше предыдущего рекорда, установленного в Мехико.

Длина дистанции составила 245 метров. Имена всех семерых спортсменов будут внесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Первым опробовал стропу немец Фриди Кюне. Кюне — обладатель рекорда по длине хайлайна (1,9 км), по длине хайлайна с закрытыми глазами (1 км) и по хайлайну без страховки (120 м). Он прошёл дистанцию в субботу, остальные экстремалы повторили его достижение днём позже.

В воскресенье с дистанцией успешно справились: рекордсмен по длине хайлайна (1662 м, 2017 г) Натан Паулин из Франции, рекордсменка среди женщин (2 км) Миа Ноблет из Канады и россияне Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев.

Максим Кагин на тренировке перед выполнением трюка
Максим Кагин на тренировке перед выполнением трюка
Фото: vk.com/kaginmaksim

Однако высота поддалась экстремалам не сразу. На тренировке один из участников сорвался с троса на высоте 100-го этажа, но благодаря страховке подтянулся обратно и продолжил выполнение трюка.

Каждый из наших спортсменов уже был известен безумными достижениями. Максим Кагин прошёл по стропе над Енисеем, Александр Грибанов — над проспектом Ворошилова в Санкт-Петербурге между двумя 19-метровыми домами, Геннадий Скрипко преодолел Берёзовское ущелье на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, а Владимир Мурзаев в Новый год поразил москвичей, перебравшись с одной стороны Тверской улицы на другую.

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