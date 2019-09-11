И смех, и боль. 7 самых нелепых травм футболистов

Травмы в футболе бывают лёгкими, средними, тяжёлыми и ужасными. Получать их всегда неприятно, а восстановление может затянуться от пары дней до нескольких лет. Однако есть и те, читая о которых на лице появляется улыбка: до того они порой нелепы. Прогулка в парке с собакой, роды любимой жены, празднование победы, спор с руководством — эти и другие удивительные обстоятельства, которые привели к повреждениям в нашей подборке самых курьёзных травм футболистов.

Даррен Бернард

Даррен Бернард Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Причина травмы: не приученный к туалету щенок

Как получить травму у себя на кухне, если в ваших руках нет ножа, на ногу не летит сковородка, и вы не сидите на раскалённой плите? Даррен Бернард знает ответ. Полузащитник «Барнсли» выбыл на пять месяцев после того, как поскользнулся на луже, которую оставил после себя только что поселившийся у футболиста щенок. Даррен просто не успел ещё приучить нового питомца к горшку и отправился вместо футбольного поля в больницу.

Аллан Нильсен

Аллан Нильсен (снизу) и Крис Армстронг Фото: Ben Radford/Allsport

Причина травмы: новорождённая дочка



1996 год для полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Аллана Нильсена выдался весьма запоминающимся по двум причинам: во-первых, он получил награду «Лучший футболист Дании», а во-вторых, умудрился заработать травму не в жёстком подкате в центре поля, а от своей новорождённой дочки. Когда молодой отец приехал в роддом, чтобы впервые увидеть малышку, он наклонился к детской кроватке и получил оттуда удар в глаз. В итоге датчанину пришлось пропустить несколько следующих матчей.

Кирк Броудфут

Кирк Броудфут Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Причина травмы: страсть к экспериментам



Что будет, если разогреть два яйца в микроволновке? Если вы никогда не задавались этим вопросом, то вы не Кирк Броудфут. В 2009 году футбольный мир узнал о нестандартных кулинарных предпочтениях защитника шотландского «Рейнджерс». Кирк поставил в микроволновую печь яйца и стал наблюдать за ними через дверцу. Одно из них взорвалось и обожгло футболисту щёку. На самом деле, Броудфут ценой своего здоровья сотворил благое дело для всех нас — теперь вы никогда не будете повторять это дома.

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Стив Морроу

Стив Морроу (слева) с кубком лиги после победы над «Шеффилдом» Фото: Anton Want/Allsport

Причина травмы: чересчур бурное празднование

После финального матча Кубка Лиги в 1993 году игрок «Арсенала» Стив Морроу бурно отмечал победу над «Шеффилдом», взобравшись на плечи одноклубнику Тони Адамсу. Стив забил победный гол, который, к тому же, ещё и стал его первым в футболке лондонской команды. Герой ощущал себя на вершине, однако случайное падение со спины Адамса испортило впечатление от триумфа. Морроу диагностировали перелом руки, Из-за этой курьёзной травмы он пропустил остаток сезона (в том числе и победу своей команды в Кубке Англии всё над тем же «Шеффилдом»).

Карло Кудичини

Карло Кудичини Фото: Patrik Stollarz/Bongarts /Getty Images

Причина травмы: прогулка с собакой

И снова виноват «друг человека». Собака уже во второй раз в нашей подборке становится непреодолимым препятствием для карьеры футболиста. Карло Кудичини пострадал от своего питомца, когда прогуливался с ним в одном из парков Лондона. Собака бывшего голкипера «Челси» резко рванула вперёд, унюхав что-то интересное, и сильно потянула поводок. Кудичини не удержался на ногах и упал на землю. И всё бы ничего, но при падении Карло получил серьёзную травму колена. Для восстановления понадобилась операция. Конечно же, итальянец не стал меньше любить своего питомца, но наверняка ещё долго припоминал ему ту прогулку и стал крепче держать поводок.

Яри Литманен

Яри Литманен Фото: Stu Forster/Getty Images

Причина травмы: бутылка газировки



Яри Литманен — настоящая легенда финского футбола, один из самых ярких футболистов XX века, рекордсмен сборной по количеству официальных матчей и, к сожалению, очень подверженный травмам игрок. Финн успел поиграть за таких грандов европейского футбола, как «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселона». Неудачи преследовали Яри в каждом клубе. К примеру, перейдя в «Барселону», он получил травму лодыжки уже на своей презентации.

Одна из травм Литманена особенно примечательна. Именитый наставник Рой Ходжсон рассказывал, что когда он тренировал «Мальме», за который выступал Яри, финский футболист поспорил со спортивным директором клуба, сможет ли Литманен открыть бутылку газировки глазом. Неизвестно, насколько шутливым был спор, но финн воспринял его вполне серьёзно. В результате — повреждение роговицы глаза, больница и две недели без футбола.

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Рой Кэрролл

Рой Кэрролл получил травму Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Причина травмы: запутался в сетке

Многим из нас во время игры в футбол во дворе приходилось вытаскивать запутавшийся в сетке мяч из ворот. Кто-то пинает его, пытаясь вытолкнуть его силой, а кто-то аккуратно выпутывает руками. Но иногда в сетке может застрять ступня. Тогда приходится балансировать на другой ноге, наклоняться к застрявшей стопе и самостоятельно её вынимать. Как раз такой конфуз произошёл с вратарём сборной Северной Ирландии Роем Кэрролом. Однажды, когда голкипер доставал мячи из сетки ворот после тренировки, его нога застряла. Рой потерял равновесие, упал на газон и повредил колено. Во дворе бы над ним посмеялись, а вот тренерскому штабу Роя было не до шуток.