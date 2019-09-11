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Презентация Apple 2019: спортивные фишки iPhone 11 и Apple Watch Series 5

Спортивные фишки Apple Watch Series 5 и iPhone 11
Полина Иноземцева
Как новинки от Apple разнообразят вашу спортивную жизнь?
Лучшие фишки новых гаджетов с последней презентации.
Lifestyle / Город 0

10 сентября прошла традиционная ежегодная презентация Apple. Представители компании анонсировали новую продукцию, в рядах которой появились iPhone 11, iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5 и iPad. В то время как бюджетный планшет хорошо подойдёт для учёбы и рисования, три остальные новинки смогут стать хорошими дополнениями к активному образу жизни. Рассказываем, в чём их плюсы.

iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Для экстремалов

Первое, что бросается в глаза в новом флагмане, — улучшенная система двух камер в iPhone 11 и первая в мире система трёх камер в Pro. Благодаря ним можно делать фотографии с широким, сверхшироким углом обзора и в ночном режиме без вспышки. Так что теперь про смазанные фото в момент бега или покорения склона, плохое качество в темноте и ситуации, когда не все друзья поместились в кадр, можно забыть. Вдобавок смартфон линейки Pro имеет четырёхкратный оптический зум.

Разработчики представили качественную съёмку и редактирование видео 4К с частотой 60 кадров/c. С таким параметрами чёткость будет оставаться на высоком уровне во время сцен с движением, даже если речь идёт о съёмке скоростных заездов.

Для любителей трейлов

Новый iPhone теперь не страшно взять в поход или на трейловый забег, ведь его стеклянный корпус закалён методом двойного ионного обмена и защищён от воды. Смартфон выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут.

И, конечно же, стоит сказать про новый аккумулятор. С ним вы сможете активно быть на связи без подзарядки целый день в любой ситуации.

Apple Watch Series 5

Забота о здоровье

Эти смарт-часы подойдут для тех, кто привык уделять внимание сердечному ритму. Новые Apple Watch смогут быстро отследить частоту сокращений сердца, а также в нужный момент сообщить вам о низком или высоком пульсе. К тому же гаджет будет заботиться о вашем слухе и предупреждать, когда громкость окружающей среды достигает опасных значений.

Женщинам будет полезно новое приложение, в котором можно удобно записывать информацию о менструальном цикле.

Контроль тренировок

В новых Apple Watch разработана система фитнес-тренировок. Вы можете выбирать для себя разные виды нагрузок и отслеживать результаты с помощью продвинутой статистики. Уже реализованные в прошлых моделях кольца активности будут мотивировать вас больше двигаться, меньше сидеть и быть энергичнее.

А для любителей путешествий и горных подъёмов в часах появились встроенный компас и высотометр.

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