Эксперимент редакции. Возможно ли спасти «убитые» кроссовки?

Прочитайте эту статью, чтобы не попрощаться с любимыми кедами во время дождливой осени.

Настоящие сникерхеды знают наверняка, что просто купить классную пару обуви — недостаточно. Для того чтобы не только смотреть на обновку на полке шкафа, но и «выгуливать» её в городе, важно поддерживать её товарный вид. Как заботиться о тех или иных кроссовках, нужно понимать ещё в момент их приобретения. К счастью, и для тех, кто как и мы, не привык разбираться в нюансах ухода за различными материалами, есть выход.



Sole Fresh — это первая в России сникер-химчистка, где ваших любимчиков реанимируют и вернут с дачной ссылки на модные городские вечеринки. Более того, вы можете просто оставить пару, нуждающуюся в восстановлении, в одном из автоматических приёмных пунктов в вашем городе и уже через несколько дней забрать готовый результат.

Инструкция: 3 шага на пути к чистым кроссовкам

Сдать в пункт приёма или в постамат. Адреса можно найти по ссылке. Подождать от 7 до 10 дней. За это время обувь проходит 7 этапов чистки, как ручной, так и с применением профессионального оборудования. Некоторые из этих этапов предполагают длительное высыхание. Забрать обувь из пункта самовывоза и докупить средства для профессиональной чистки обуви в домашних условиях.

Мы решили проверить на себе, как работает химчистка с разным типом текстур и степенью загрязнений. А также рассказать про крутые лайфхаки, которые помогут вам, если вы тоже решитесь отправить свою любимую пару на реанимацию.

Nike Air Force 1 Sage Low

Материал: нубук.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют въевшиеся в текстуру пятна.

Стоимость: 8990 рублей.



Классический и знакомый всем силуэт Nike — не редкий гость химчисток. Особенно, если говорить об исполнении модели в текстиле и замше. Для того, чтобы уменьшить деформацию цвета и степень загрязнения верхнего слоя кроссовка, рекомендуется перед ноской обуви отдать её на профилактику и покрыть специальным защитным слоем. Стоимость покрытия: 450 рублей. Услугу также можно приобрести при обращении в химчистку.



Помимо чистки и восстановления цвета в ходе реставрации проведена чистка подошвы.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Кроссовки Cropp Town

Материал: синтетический текстиль.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют въевшиеся в текстуру пятна.

Стоимость: 1200 рублей.



Кроссовки, исполненные в натуральных материалах (нубук, замша и кожа), часто стоят дороже и, казалось бы, должны легче поддаваться чистке. Но вот такая простая модель в текстиле очистилась гораздо проще, чем «найки» из натурального нубука, а в ходе реставрации цвет был восстановлен со стопроцентной точностью. Так что, увы, цифры на ценнике не всегда говорят о том, что пара продержится с вами долго.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Лайфхак: если вы ограничены во времени и чистые и красивые кроссовки были нужны «ещё вчера», то вы можете заказать экспресс-чистку – срок выполнения такого заказа составит всего 3-5 дней. Применимо к любой комплексной чистке, +50% к стоимости заказа.

Adidas Superskate Edition

Материал: кожа.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют повреждения материала.

Стоимость: около 5 500 рублей.



Коллаборация adidas и известного скейтбордиста Марка Гонзалеса давно является раритетом и редко доступна у перекупщиков. Поэтому, если вы — обладатель таких кроссовок, позаботьтесь об уходе за ними. В химчистке вам предложат также и реставрацию кожи в случае повреждений внешнего покрытия.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

New Balance 373

Материал: полиэстер / искусственная замша.

Степень загрязнения: лёгкая, без въевшихся пятен и текстурных повреждений.

Стоимость: 5 890 рублей.



New Balance 373, выполненные в светлых тонах, являются классикой повседневного стиля и подойдут под любой образ. Однако при постоянной носке требуют ухода и тщательной чистки, которая включает в себя восстановления цвета замши и исходной формы кроссовок.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Nike Air Max 1 High Top

Материал: кожа, замша.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют въевшиеся в структуру пятна.

Стоимость: около 4 000 рублей.



Модель карамельно-коричневого цвета давно исчезла с прилавков и появляется лишь у перекупщиков за совершенно разную стоимость. Реставрация старой пары точно обойдётся вам дешевле. Услуга глубокой машинной чистки вернёт мягкость замши, а восстановление материала поможет справиться с вмятинами на кожных вставках и подошве.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Лайфхак: Как узнать, сколько будет стоить чистка моих кроссовок? Необходимый вид чистки определяет администратор при приёме обуви. Стоимость чистки от 400 до 2900 рублей, в зависимости от материалов, их износа и степени загрязнения. Помимо этого, вы всегда можете отправить фотографию своей пары кроссовок на почту help@solefresh.ru или в Директ «инстаграма» и получить предварительную оценку услуг.

Nike Dunk Sky Hi Essential

Материал: замша.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют въевшиеся в структуру пятна.

Стоимость: 9 423 рублей.



Сейчас эту модель Nike найти можно не везде. Купить себе ещё одну пару будет куда сложнее, чем спасти излюбленные кроссовки на танкетке с помощью химчистки. Посмотрите сами: светло-серая замша вернула свой первоначальный цвет, а шнурки и вовсе смотрятся как новые.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Caterpillar

Материал: нубук.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют незначительные повреждения материала.

Стоимость: 4 700 рублей.



Кеды Caterpillar очень практичны и, за счёт тёмно-коричневого цвета, не сильно пачкаются. Тем не менее, после длительной носки на кроссовках могут появляться вмятины и потёртости, которые возможно устранить только в химчистке с помощью специальных средств.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

DC E.Tribeka

Материал: замша, кожа, текстиль с перфорацией.

Степень загрязнения: средняя, присутствуют въевшиеся в структуру пятна.

Стоимость: 4 725 рублей.



Ещё одна пара из текстиля восстановлена идеально. Помимо внешней реставрации, обувь DC подверглась следующим уходовым процедурам: очищение внутренней части кроссовок, стелек, удаление катышков и дезинфекция. Все услуги включены в комплексную чистку.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Nike Air Force 1 Sage Low

Материал: кожа.

Степень загрязнения: сильная, присутствуют явные повреждения материала.

Стоимость: 8 990 рублей.



Натуральная кожа светлых оттенков — слишком маркий материал для обуви. На ней отчётливо видны все появляющиеся со временем трещины, порезы, царапины и потеря исходной формы. Глубокая реставрация устранит повреждения. При желании светлую подошву можно дополнительно отбелить. Стоимость этой услуги — 700 р.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Adidas Stan Smith

Материал: замша.

Степень загрязнения: сильная, присутствуют явные повреждения материала.

Стоимость: 6 999 рублей.



Если вам кажется, что замшу уже ничем не спасти от глубоких трещин — не спешите выкидывать кроссовки. В сникер-химчистке есть услуга глубокой реставрации натуральных материалов, которая «залечит» самые плачевные повреждения. Как вы можете судить по фотографии, такое возможно не только на словах.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Это интересно: проект первой сникерхимчистки Sole Fresh появился в августе 2015 года и был впервые представлен на фестивале Faces & Laces.

Грамотный уход — важнейшая составляющая презентабельного вида обуви а, соответственно, и вашего имиджа. Не забывайте заботиться о ваших любимых парах и периодически устраивать им «перезагрузку», ведь при правильном уходе они смогут прослужить вам верой и правдой как можно дольше.