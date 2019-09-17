Как в 43 выглядеть на 25? Секреты красоты и молодости Тины Канделаки

В ноябре этого года Тина Канделаки отпразднует 44-й день рождения. Согласитесь, выглядит она намного моложе своих лет, а подтянутой фигуре телеведущей может позавидовать любая девушка. Самые активные поклонники Тины интересуются, как ей удаётся поддерживать форму, и часто оставляют комментарии под её фото в «Инстаграме». Канделаки, в свою очередь, не держит тренировочные планы и систему питания в секрете и с удовольствием делится ими у себя же на странице. Разберёмся, что же позволяет журналистке так хорошо выглядеть?

Сознательный подход

Нередко к тренировкам и диетам подходят с принудительным настроем: не хочу, но надо. Подобное отношение может привести к срывам и пропускам занятий, за которые потом становится стыдно — и оттого не легче. Тина Канделаки, напротив, подходит к тренировкам сознательно и добровольно. Она ищет в каждой из них пользу для себя и этим мотивирует своих читателей.



Например, Тина уверена, что спортивная нагрузка напрямую влияет на гормон роста, уровень тестостерона и эстрадиола. Ежедневные упражнения одновременно сделают ваши кости крепкими и разбудят в вас «желание жить и добиваться результата».

Кроме того, телеведущая уверена, что из-за многозадачности, которая ежедневно сваливается на наши плечи, мы становимся более раздражительными. Возбудимость и агрессия негативно сказываются на отношениях с окружающими. Поэтому, по мнению Канделаки, разгрузка в виде спорта просто необходима каждому человеку. Ведь после активной тренировки организм вырабатывает и накапливает дофамин, отвечающий за ощущение удовольствия.



В конце концов, Тина Канделаки в поисках мотивации обращается к простым истинам: нет ничего невозможного. На вопросы о возрасте она отвечает, что при должном отношении к себе и своему телу можно быть в прекрасной форме и в 60.

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Ежедневные тренировки

Каждое утро Тина находит время для спортивных нагрузок. Забывать о них Канделаки не позволяет себе даже на отдыхе. Её день стабильно начинается с подъёма в 6:45-7:00, часовой тренировки в 8:00 и завтрака в 9:30, а дальше — в зависимости от планов. Так каким упражнениям телеведущия отдаёт предпочтение?

Интервальная тренировка

Высокоэффективные интервальные тренировки помогают сэкономить время, дают хороший результат на выходе и развивают выносливость. Особую популярность сейчас набирает метод табата — система коротких интервальных тренировок очень высокой интенсивности. В комплекс упражнений Тина советует включить простые действия с собственным весом, которые можно повторить много раз при полной отдаче. Но самый главный плюс подобной тренировки — для неё не нужно приобретать абонемент в спортзал и тратиться на дорогое оборудование. Всё, что нужно, — желание и время.

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В числе упражнений:

приседания и выпады;

бёрпи с отрывом ладоней от пола;

планка с фронтальным сгибанием колен;

сгибание корпуса с попеременным касанием стоп;

ягодичный мостик;

квадроплекс с коленями на вису;

отжимания;

скручивания на пресс;

бег на месте, прыжки с руками или прыжковая разножка;

прыжки со скакалкой;

подтягивания и др.

Перед выполнением интервальной тренировки телеведущая рекомендует тщательно размяться, а после неё — уделить внимание растяжке.

Вакуум живота

К вакууму Канделаки относится как к незаменимому упражнению. Оно не только помогает привести пресс в порядок, но и прокачивает поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник. Для себя Тина избрала следующую технику выполнения вакуума живота.

— Расставляем ноги на ширине плеч и немного сгибаем в коленях, корпус наклоняем вперед, руки кладём на бедра.

— Медленный выдох. После него втягиваем живот «под рёбра» и держимся 15-20 секунд.

— Расслабляем живот вместе со вдохом. Восстанавливаем дыхание и делаем новый подход.

Упражнение следует повторять 1-2 в день, на голодный желудок или не менее чем через 2 часа после еды. Главным условием правильного выполнения Канделаки называет полный выдох перед втягиванием.

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Круговая тренировка

В круговую тренировку Тина Канделаки включает два круга упражнений и выполняет их дважды.



Первый круг:

приседания (15 раз);

выпады на месте (12 раз на каждую ногу);

зашагивания на стул (10 раз на каждую ногу);

приседания сумо с выпрыгиванием (15 раз).

Второй круг:

приседания на одной ноге (12 раз на каждую ногу);

динамичные выпады (12 раз на каждую ногу);

выпрыгивания из приседа (15 раз);

махи ногами назад стоя (15 раз на каждую ногу).

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Упражнения с весом

Безусловно, для наращивания мышечной массы Канделаки не обходится без тренировок с дополнительным весом. В списке выполняемых ею упражнений есть:

боковые махи ногами с утяжелителями из положения стоя на степ-платформе;

боковые выпады с гантелей в руках;

приседания со штангой;

сгибание рук с гантелями и др.

Слаженная система питания

Тина Канделаки умышленно не называет свою стратегию питания диетой. Она считает, что это слово ассоциируется с мучительным отказом от любимой еды и срывами. Сама же телеведущая питается по такому принципу, чтобы дневной рацион был и полноценным, и вкусным, и полезным. Тем не менее от некоторых продуктов Тина всё-таки добровольно отказалась, чтобы выстроить персональную стратегию питания.

Вот ряд её принципов

Полное отсутствие мяса и молочных продуктов, кроме йогурта и сыра. Вместо этого Тина получает животный белок из рыбы, морепродуктов и яиц.

Исключение из рациона сахара, протеиновых коктейлей и выпечки. Только безглютеновый прессованный хлеб и льняная мука в виде добавки (например, в сырники или запеканку).

Строгое соблюдение калорийности и подсчёта белков, жиров и углеводов.

Обилие свежих фруктов и овощей.

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Именно благодаря ежедневному труду и заботе о себе можно выглядеть молодо и энергично в любом возрасте. А если возникает желание опустить руки, Канделаки советует:

Если вы начинаете жалеть себя, помните, что другие вас жалеть не будут. Поэтому, молодые и работоспособные, мы зависим только от себя, а слабые — от других. Выбирайте, что вам действительно ближе.