Как в 43 выглядеть на 25? Секреты красоты и молодости Тины Канделаки

В ноябре этого года Тина Канделаки отпразднует 44-й день рождения. Согласитесь, выглядит она намного моложе своих лет, а подтянутой фигуре телеведущей может позавидовать любая девушка. Самые активные поклонники Тины интересуются, как ей удаётся поддерживать форму, и часто оставляют комментарии под её фото в «Инстаграме». Канделаки, в свою очередь, не держит тренировочные планы и систему питания в секрете и с удовольствием делится ими у себя же на странице. Разберёмся, что же позволяет журналистке так хорошо выглядеть?
Сознательный подход
Нередко к тренировкам и диетам подходят с принудительным настроем: не хочу, но надо. Подобное отношение может привести к срывам и пропускам занятий, за которые потом становится стыдно — и оттого не легче. Тина Канделаки, напротив, подходит к тренировкам сознательно и добровольно. Она ищет в каждой из них пользу для себя и этим мотивирует своих читателей.
Например, Тина уверена, что спортивная нагрузка напрямую влияет на гормон роста, уровень тестостерона и эстрадиола. Ежедневные упражнения одновременно сделают ваши кости крепкими и разбудят в вас «желание жить и добиваться результата».
Кроме того, телеведущая уверена, что из-за многозадачности, которая ежедневно сваливается на наши плечи, мы становимся более раздражительными. Возбудимость и агрессия негативно сказываются на отношениях с окружающими. Поэтому, по мнению Канделаки, разгрузка в виде спорта просто необходима каждому человеку. Ведь после активной тренировки организм вырабатывает и накапливает дофамин, отвечающий за ощущение удовольствия.
В конце концов, Тина Канделаки в поисках мотивации обращается к простым истинам: нет ничего невозможного. На вопросы о возрасте она отвечает, что при должном отношении к себе и своему телу можно быть в прекрасной форме и в 60.
Ежедневные тренировки
Каждое утро Тина находит время для спортивных нагрузок. Забывать о них Канделаки не позволяет себе даже на отдыхе. Её день стабильно начинается с подъёма в 6:45-7:00, часовой тренировки в 8:00 и завтрака в 9:30, а дальше — в зависимости от планов. Так каким упражнениям телеведущия отдаёт предпочтение?
Интервальная тренировка
Высокоэффективные интервальные тренировки помогают сэкономить время, дают хороший результат на выходе и развивают выносливость. Особую популярность сейчас набирает метод табата — система коротких интервальных тренировок очень высокой интенсивности. В комплекс упражнений Тина советует включить простые действия с собственным весом, которые можно повторить много раз при полной отдаче. Но самый главный плюс подобной тренировки — для неё не нужно приобретать абонемент в спортзал и тратиться на дорогое оборудование. Всё, что нужно, — желание и время.
В числе упражнений:
- приседания и выпады;
- бёрпи с отрывом ладоней от пола;
- планка с фронтальным сгибанием колен;
- сгибание корпуса с попеременным касанием стоп;
- ягодичный мостик;
- квадроплекс с коленями на вису;
- отжимания;
- скручивания на пресс;
- бег на месте, прыжки с руками или прыжковая разножка;
- прыжки со скакалкой;
- подтягивания и др.
Перед выполнением интервальной тренировки телеведущая рекомендует тщательно размяться, а после неё — уделить внимание растяжке.
Вакуум живота
К вакууму Канделаки относится как к незаменимому упражнению. Оно не только помогает привести пресс в порядок, но и прокачивает поперечную мышцу, которая держит все органы и кишечник. Для себя Тина избрала следующую технику выполнения вакуума живота.
— Расставляем ноги на ширине плеч и немного сгибаем в коленях, корпус наклоняем вперед, руки кладём на бедра.
— Медленный выдох. После него втягиваем живот «под рёбра» и держимся 15-20 секунд.
— Расслабляем живот вместе со вдохом. Восстанавливаем дыхание и делаем новый подход.
Упражнение следует повторять 1-2 в день, на голодный желудок или не менее чем через 2 часа после еды. Главным условием правильного выполнения Канделаки называет полный выдох перед втягиванием.
Круговая тренировка
В круговую тренировку Тина Канделаки включает два круга упражнений и выполняет их дважды.
Первый круг:
- приседания (15 раз);
- выпады на месте (12 раз на каждую ногу);
- зашагивания на стул (10 раз на каждую ногу);
- приседания сумо с выпрыгиванием (15 раз).
Второй круг:
- приседания на одной ноге (12 раз на каждую ногу);
- динамичные выпады (12 раз на каждую ногу);
- выпрыгивания из приседа (15 раз);
- махи ногами назад стоя (15 раз на каждую ногу).
Упражнения с весом
Безусловно, для наращивания мышечной массы Канделаки не обходится без тренировок с дополнительным весом. В списке выполняемых ею упражнений есть:
- боковые махи ногами с утяжелителями из положения стоя на степ-платформе;
- боковые выпады с гантелей в руках;
- приседания со штангой;
- сгибание рук с гантелями и др.
Слаженная система питания
Тина Канделаки умышленно не называет свою стратегию питания диетой. Она считает, что это слово ассоциируется с мучительным отказом от любимой еды и срывами. Сама же телеведущая питается по такому принципу, чтобы дневной рацион был и полноценным, и вкусным, и полезным. Тем не менее от некоторых продуктов Тина всё-таки добровольно отказалась, чтобы выстроить персональную стратегию питания.
Вот ряд её принципов
- Полное отсутствие мяса и молочных продуктов, кроме йогурта и сыра. Вместо этого Тина получает животный белок из рыбы, морепродуктов и яиц.
- Исключение из рациона сахара, протеиновых коктейлей и выпечки. Только безглютеновый прессованный хлеб и льняная мука в виде добавки (например, в сырники или запеканку).
- Строгое соблюдение калорийности и подсчёта белков, жиров и углеводов.
- Обилие свежих фруктов и овощей.
Именно благодаря ежедневному труду и заботе о себе можно выглядеть молодо и энергично в любом возрасте. А если возникает желание опустить руки, Канделаки советует:
Если вы начинаете жалеть себя, помните, что другие вас жалеть не будут. Поэтому, молодые и работоспособные, мы зависим только от себя, а слабые — от других. Выбирайте, что вам действительно ближе.