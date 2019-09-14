Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Главная / Lifestyle / Статьи /

Соревнования по прыжкам в воду. Red Bull Cliff Diving. Прямая трансляция

Red Bull Cliff Diving 2019. Прямая трансляция
Полина Иноземцева
Прямая трансляция: финал мировой серии Red Bull Cliff Diving 2019
Cамые отважные прыгуны в воду сразятся за звание чемпиона в Бильбао.
Lifestyle / Город 0

Уже сегодня в самом большом испанском городе Бильбао пройдёт заключительный этап мировой серии Red Bull Cliff Diving, на котором хайдайверы со всего мира сразятся за чемпионское звание и трофей Короля Кахекили. Среди участников бескомпромиссной борьбы вы увидите как опытных прыгунов в воду, так и новых, но не менее отважных спортсменов. Кроме того, в заключительном этапе сезона с высоты живописного моста Ла Сальве впервые будут прыгать не только мужчины, но и женщины.

Хайдайвинг (или клифф-дайвинг) — это вид ныряний, от которых действительно захватывает дух. Прыжки в открытую воду выполняются с большой высоты, поэтому решиться на такие соревнования могут далеко не все.

Обязательные элементы в занятиях клифф-дайвингом — отвесная скала и открытая вода с глубиной от 5 метров. Полет длится три секунды. За это время атлет разгоняется до 85 км/ч. То есть, ощущения при падении в воду не из приятных. Но этих ребят это не останавливает.

Начало русскоязычной трансляции сегодня, в 19:00 (МСК), длительность — 90 мин. Трансляция откроется и будет доступна всем читателям по ссылке.

Комментировать трансляцию будет Вадим Бабешкин. Опытный акваблогер также является мастером спорта по прыжкам в воду и чемпионом Европы по клифф-дайвингу. Уверены, Вадим доходчиво объяснит все нюансы состязания.

Ответ Егорову и Михашенку. «Прыжки в воду популярнее «Спартака» и «Зенита»
Да-да, прыжки в воду. Пока по числу подписчиков в YouTube, но только пока. Подумай об этом, нефутбольная страна.
Разбор полёта. Готовимся к летнему сезону
Учимся правильно прыгать с пирса вместе с видеоблогером и президентом Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадимом Бабешкиным.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Red Bull Content Pool

Сообщить об ошибке
Теги
Red Bull •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Что произойдёт с организмом, если полностью отказаться от мяса?
Что произойдёт с организмом, если полностью отказаться от мяса?
И смех, и боль. 7 самых нелепых травм футболистов
И смех, и боль. 7 самых нелепых травм футболистов
TOP 3
Интуитивное питание. Как поддерживать форму без диет и подсчёта калорий?
Интуитивное питание. Как поддерживать форму без диет и подсчёта калорий?
Фитнес
Что произойдёт с организмом, если полностью отказаться от мяса?
Что произойдёт с организмом, если полностью отказаться от мяса?
Город
«Моё тело — моё дело»: семь успешных бодипозитивных девушек
Фото
«Моё тело — моё дело»: семь успешных бодипозитивных девушек
Фитнес