Прямая трансляция: финал мировой серии Red Bull Cliff Diving 2019

Уже сегодня в самом большом испанском городе Бильбао пройдёт заключительный этап мировой серии Red Bull Cliff Diving, на котором хайдайверы со всего мира сразятся за чемпионское звание и трофей Короля Кахекили. Среди участников бескомпромиссной борьбы вы увидите как опытных прыгунов в воду, так и новых, но не менее отважных спортсменов. Кроме того, в заключительном этапе сезона с высоты живописного моста Ла Сальве впервые будут прыгать не только мужчины, но и женщины.

Хайдайвинг (или клифф-дайвинг) — это вид ныряний, от которых действительно захватывает дух. Прыжки в открытую воду выполняются с большой высоты, поэтому решиться на такие соревнования могут далеко не все.

Обязательные элементы в занятиях клифф-дайвингом — отвесная скала и открытая вода с глубиной от 5 метров. Полет длится три секунды. За это время атлет разгоняется до 85 км/ч. То есть, ощущения при падении в воду не из приятных. Но этих ребят это не останавливает.

Начало русскоязычной трансляции сегодня, в 19:00 (МСК), длительность — 90 мин. Трансляция откроется и будет доступна всем читателям по ссылке.

Комментировать трансляцию будет Вадим Бабешкин. Опытный акваблогер также является мастером спорта по прыжкам в воду и чемпионом Европы по клифф-дайвингу. Уверены, Вадим доходчиво объяснит все нюансы состязания.

Ответ Егорову и Михашенку. «Прыжки в воду популярнее «Спартака» и «Зенита» Да-да, прыжки в воду. Пока по числу подписчиков в YouTube, но только пока. Подумай об этом, нефутбольная страна.