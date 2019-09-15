Я и моя тень: самые известные близнецы в профессиональном спорте

Когда видишь их на экране телевизора, разбегаются глаза. Братья и сёстры с практически идентичной внешностью и высокими результатами на большой спортивной арене не такая уж и редкость. Некоторые из них решили не разлучаться и работать в одной команде для достижения общего результата. Другим же приходится держать баланс между соперничеством в индивидуальных видах спорта и товариществом в семейных отношениях. О том, как сложилась карьера известных близнецов, — в нашей подборке.

Кирилл и Дмитрий Комбаровы

Оба брата — воспитанники футбольной школы «Спартака», куда они попали благодаря тесному знакомству их отца с главным тренером Николаем Паршиным. Но первый их спартаковский период в карьере продлился недолго: братья Комбаровы со скандалом ушли в «Динамо» в 2004-м. Причиной конфликта стало мнение Паршина о бесперспективности Кирилла и Дмитрия. Однако не прошло и шести лет, как Комбаровы вернулись в состав красно-белых. На то были причины, ведь команда играла в Лиге чемпионов, а это большой шанс для развития. Трансфер за $10 млн оказался для обоих близнецов крайне успешным, но Дмитрий показал более мощный старт. Их контракт истёк только в этом году, после чего братья отправились каждый по своему пути. Дмитрий — в самарские «Крылья Советов», а Кирилл — в тульский «Арсенал».

Кристина и Каролина Плишковы

Чешские близняшки-теннисистки начинали свою карьеру в паре, но потом решили попытать удачу с другими партнёршами. Бывали случаи, когда Плишковым приходилось играть друг против друга. В пяти из девяти поединков победу одержала Каролина. Кристина старше сестры на две минуты, но так вышло, что Каролина всегда показывала лучшие индивидуальные результаты в спорте. Например, по итогам 2017 года старшая заняла 61-ю строчку в одиночном рейтинге и 76-ю в парном, в то время как младшая — 8-ю в одиночном и 205-ю в парном.

Брук и Робин Лопесы

Два брата-баскетболиста из США в студенческие годы играли за одну команду — «Стэнфорд Кардинал». Лопесы вместе доросли до уровня НБА, но долгое время были в составе разных клубов. Брук выступал за «Милуоки Бакс», а Робин — за «Чикаго Буллз». И только этим летом они воссоединились: перед началом сезона Робин перешёл в команду брата. Однако даже в составе одного клуба Брук получит в этом году почти в три раза больше Робина: $ 12 млн против $ 5 млн.

Анжела и Эмбер Коуп

Возможно, на первый взгляд не скажешь, что Анжела и Эмбер похожи на профессиональных гонщиц. Но это так. В 2010 году Коуп стали первыми в истории близняшками, принявшими участие в одной гонке NASCAR. Состоялось это в серии Camping World Truck в Мартинсвилле. Всё дело в том, что семья Коуп — это целая династия высококлассных пилотов. Дедушка с его братьями отдал предпочтение мотоциклам и был владельцем автомагазина, а отец девочек стал победителем Daytona 500. Поэтому Анжела и Эмбер долго не выжидали своего часа и пришли в автоспорт в девять лет, начав с картинга.

Алексей и Василий Березуцкие

В июле 2018-го легендарные братья Березуцкие заявили об окончании футбольной карьеры. Алексей и Василий отыграли целых 16 лет за московский ЦСКА и 13 лет за сборную России. Братья играли ключевую роль в защите обеих команд и провели на поле более чем по 500 матчей каждый. Их смело можно назвать самыми титулованными игроками отечественного футбола после Сергея Игнашевича. Березуцкие — шестикратные чемпионы России, семикратные обладатели Кубка России, шестикратные обладатели Суперкубка России, обладатели Кубка УЕФА и бронзовые призёры чемпионата Европы. После завершения карьеры Алексей и Василий вошли в тренерский штаб нидерландского футбольного клуба «Витесс».

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Хенрик и Даниэль Седины

Шведские братья своей привязанностью к хоккею пошли в отца, Томми Седина. В 1970-х он играл в низших дивизионах, после чего завершил карьеру. Старший брат юношей Петер тоже попробовал себя в семейном спорте, но не пошёл дальше молодёжной команды «МОДО». Хенрик и Даниэль, в свою очередь, добились большего: братья играли в «Ванкувере», стали олимпийскими чемпионами в 2006-м и взяли золото чемпионата мира в составе сборной в 2013-м. Также Даниэль завоевал серебро на олимпиаде в Сочи. Год назад близнецы завершили карьеру.

Боб и Майк Брайаны

Эти братья образовали непревзойдённую команду в мужском парном теннисе. За всю карьеру, которая ещё продолжается, они собрали все возможные титулы, сыграв 1 100 игр на корте. Брайаны провели более 100 финалов ATP и «Большого шлема», стали 16-кратными победителями самого престижного теннисного турнира и обладателями кубка Дэвиса в составе сборной США в 2007 году. К тому же левша Боб смог проявить себя и в одиночном теннисе.

Валентина и Вита Семеренко

Сёстры-близняшки вошли в состав украинской эстафетной команды, выигравшей золото на олимпийских играх в Сочи. Несмотря на такой командный успех в 2014-м, Валентина обычно выступает более успешно, нежели Вита. В 2015 году Валя Семеренко завоевала титул чемпионки мира.

Судьба спортсменов-близнецов складывается по-разному. Редко кто по результатам идёт бок о бок, ведь невозможно на протяжении всей карьеры показывать одинаковые технику и упорство. Но, как мы видим, родным братьям и сёстрам, которых трудно отличить на первый взгляд, отлично удаётся соперничать на поле, корте или трассе и уважать, поддерживать друг друга вне игры.

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