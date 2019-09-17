Дорвались: на что спортсмены спускают миллионы долларов?

Я искал счастья в материальных вещах: машина делает тебя счастливым на неделю. Я купил три, чтобы быть счастливым три недели» — Кевин-Принс Боатенг.

Недавно некогда один из самых перспективных футболистов мира, а ныне игрок «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг в интервью итальянскому изданию La Repubblica рассказал, что будучи игроком «Тоттенхэма», однажды купил купил три машины за один день. Он разом приобрёл себе Lamborghini, Hummer и Cadillac.

Но футболист отнюдь не одинок в умении разбрасываться деньгами. Некоторые спортсмены имеют настолько большой доход, что могут купить практически всё, что захотят, и порой совершают поистине безумные траты. Мы собрали ещё несколько историй, когда атлеты шокировали всех своими покупками.

Шакил О`Нил: 3 «Бентли» за раз и бочки с деньгами

Четырёхкратный чемпион NBA и один из самых популярных баскетболистов мира Шакил О`Нил за свою карьеру заработал около $292 млн (не считая рекламных контрактов, бизнеса и прочих доходов). В лучшие годы он получал более $20 млн за сезон. Неудивительно, что в один прекрасный момент Шаку стало некуда девать свои сбережения, и он начал шиковать. В своей автобиографии бывший баскетболист рассказал, что однажды купил три «Бентли» за раз и про то, как хранил деньги в бочках.

«Свой первый «Бентли» я купил по случайности. Как-то раз после тренировки – в шлепках, спортивном костюме, весь потный – я ехал мимо салона и решил заглянуть туда. Я посмотрел машины, выбрал красивый «Бентли» и спросил: «Сколько она стоит?». Старый продавец, белый дядька классического плана, скептически на меня посмотрел и говорит: «Мальчик, ты уверен, что можешь себе позволить такую машину?». Это меня взбесило. Я, на самом деле, обиделся. Когда я там стоял, вдруг услышал знакомый голос: оборачиваюсь и вижу Майка Тайсона. Он тоже покупает «Бентли». Он взял себе сразу две. Так как он взял две, вы же понимаете, что сделал я? Я не мог не купить три. Уже не помню, сколько они стоили, но, думаю, что каждая обошлась мне в 200 тысяч долларов. В общем, я потратил 600 тысяч на машины, в которые даже не мог залезть. Пришлось еще платить за то, чтобы отодвинули кресло. Ну и, конечно, это был полный кошмар, когда мы пытались их продать после того, как они мне надоели. Произошло это где-то через год».

«Когда я начал жить в Орландо, то вложил деньги в автомойки, где можно было самому помыть машину, бросив пару монет. Бизнес пошел на ура, мы много зарабатывали, но как-то раз мне позвонил мой управляющий и сказал, что бухгалтерия не сходится. Суммы в банке не совпадали с теми доходами, что мы получили. «Расслабься, Лестер», – успокаивал я его, но он все равно запаниковал. И даже прилетел в Орландо, чтобы обсудить эту ситуацию со мной. Он подсчитал, что не хватает почти четверти миллиона долларов. Мне потребовалось некоторое время, но в итоге я признался ему во всем. Я показал Лестеру мою спальню, где и стояли деревянные бочки, наполненные четвертаками. Лестер сказал:

– Шакил, это что еще за хрень? Это те деньги, которых не хватает?

– Ага, – признался я. – Лестер, я ничего не могу с собой поделать. Мне нравится видеть мои деньги. Иди сюда, засунь руки в бочки. Это невероятное ощущение!

Лестер позвонил в банк и сказал, что ему нужно положить на счет 250 тысяч долларов четвертаками. На то, чтобы это сделать потребовалось несколько недель, так как у них не хватало автоматов, чтобы подсчитать монеты».

А ещё Шак в 2008 году потратил $70 тыс. за один вечер в магазине Walmart. После того, как его обменяли из «Майами Хит» в «Финикс Санз», он приехал в новую совершенно пустую квартиру в Финиксе. Шаку пришлось закупить всё необходимое для жизни на новом месте. Чек оказался настолько крупным, что American Express решили, что у баскетболиста украли кредитную карточку.

Тигры Майка Тайсона

Поклонники бокса со стажем отлично помнят времена, когда Майк Тайсон был на пике: чемпионские титулы, повышенное внимание прессы, миллионные гонорары и, как следствие этого, сумасшедшие траты на самые роскошные вещи. Тайсон обожал автомобили, алкоголь и девушек. На все эти развлечения он спускал уйму денег. Постепенно образ жизни бойца перестал удивлять людей, однако одна покупка Тайсона стала настоящей сенсацией.

Однажды самый молодой чемпион мира приобрёл себе трёх бенгальских тигров. В феврале этого года в подкасте Джо Рогана Тайсон рассказал, как ему пришла в голову эта идея:

«Я в это время находился в тюрьме, разговаривал со своим агентом. Он сказал, что у него сейчас есть несколько машин, взятых в кредит нашим общим знакомым, который не платит за них: «Если он не будет платить за автомобили, я собираюсь их тогда продать и купить себе несколько породистых лошадей». Я тогда спросил у него: «Что, вы можете вот так просто взять лошадей и обменять их на машины?» Поскольку у меня было много машин, которые уже порядком надоели, я тоже захотел получить несколько породистых рысаков. И он сказал: «Да, чувак, мы можем достать не только лошадей, но и пум, львов, тигров...» Тогда я спросил: «Это не шутка?! Можешь достать мне тогда парочку тигров?». Парень ответил: «Да, конечно! Представь, как круто это будет? Ты выходишь из своего Aston Martin или Ferrari, а рядом с тобой будет тигр, чувак. Это так здорово! И я, тогда совсем молодой парень, закричал в трубку: «Ого, это так круто! Достань мне пару тигрят, чувак!».

В конечном итоге Тайсону пришлось продать своих четвероногих друзей. По его словам, каждый бенгальский тигр обошёлся в $70 тыс., а на содержание одного животного в месяц уходило около $4 тыс.

Сейчас Майк вспоминает эту покупку без особого удовольствия и не может поверить, что он действительно когда-то был способен на такое безумство.

Автомобили Джека Кларка

Бейсболист Джек Кларк по кличке «Джек Потрошитель» в середине 1980-х был одним из лучших аутфилдеров в MLB. За свою профессиональную карьеру Кларк заработал более $15 млн.

Тем не менее, в 1992 году бейсболист заявил, что стал банкротом. Причина, по которой Джек остался на нуле — страсть к дорогим автомобилям. Кларку принадлежали сразу 18 автомобилей класса люкс. Последней его покупкой стал Ferrari F40 за $717 тыс. Чтобы выпутаться из ситуации, Кларку пришлось продать свой дом за $2,4 млн.

Бейсболист был настолько одержим автомобилями, что вкладывал деньги в дрэг-рейсинг. Из-за банкротства ему пришлось продать и свой гоночный бизнес. Но, несмотря на все невзгоды, сообщается, что к концу 1990-х Кларк сумел поправить свои дела.

Аквариум Гилберта Аренаса

Аренас — один из самых ярких и талантливых баскетболистов NBA 2000-х годов. Несмотря на то, что Гилберт по-настоящему блистал всего 3 сезона (Аренас — участник Матча всех звёзд NBA 2005-2007 годов), в 2008 году он подписал шестилетний контракт с «Вашингтон Уизардс» на $111 млн. Это соглашение до сих пор называют худшим в НБА. Из-за многочисленных травм и дисквалификаций Аренас резко сдал, и в итоге был обменян в «Орландо Мэджик», а затем — в «Мемфис Гриззлис», где вскоре завершил карьеру в NBA.

За тот сезон Аренас получил $22 млн, из которых целый миллион он решил потратить на постройку комплекса из бассейна, грота и аквариума для акул. На содержание зубастых питомцев Аренас тратил по $6,5 тыс. в месяц: $5 тыс. на кормление и $1,5 тыс. на смотрителя. Когда контракт Гилберта списали по амнистии, ему пришлось выставить особняк и акул на продажу. После этого Аренас перешёл в китайский клуб с символичным названием «Shanghai Sharks» («Шанхайские акулы»).

Дом Гилберта Аренаса с аквариумом для акул Фото: realtor.com

Сникерхэд Джаррет Джек

Баскетболист Джаррет Джек заработал более $47 млн за свою карьеру в NBA. Он обожает кроссовки и является, пожалуй, главным сникерхэдом среди игроков NBA. В 2013 году сообщалось, что в его коллекции хранится более 1,5 тыс. пар, за которые Джаррет в общей сложности заплатил свыше $375 тыс.! Страшно представить, сколько моделей скопилось у игрока к сегодняшнему дню. Такое неимоверное количество обуви не поместится ни в шкаф, ни в коридор, так что Джаррет выделил для своих кроссовок отдельную комнату. Вот она — настоящая любовь!