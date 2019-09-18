Тест. Узнаете ли вы кроссовки без логотипа?

Новинок среди кроссовок настолько много, что за пополнениями в коллекциях тяжело следить даже самому заядлому сникерхэду. Раньше ведущие бренды спортивной одежды и обуви имели конкретные отличительные черты и были хорошо узнаваемы. Сейчас же, из-за экспериментов со стилем и разнообразных коллабораций, зачастую трудно разобрать без вспомогательного логотипа, что за модель перед тобой.



Признаемся, что мы не сразу смогли распознать, какие новые кроссовки — творение Puma, а какие — привычный стиль Nike. Да и многие другие новации оказались нелегко узнаваемы на первый взгляд. А у вас получится отличить?