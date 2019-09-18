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Угадай новые модели кроссовок. Nike, Puma, Adidas.Тест

Угадай новые модели кроссовок. Тест
Полина Иноземцева
Тест. Узнаете ли вы кроссовки без логотипа?
Попробуй отличить новые коллекции популярных брендов. Мы справились не сразу.
Lifestyle / Город 0

Новинок среди кроссовок настолько много, что за пополнениями в коллекциях тяжело следить даже самому заядлому сникерхэду. Раньше ведущие бренды спортивной одежды и обуви имели конкретные отличительные черты и были хорошо узнаваемы. Сейчас же, из-за экспериментов со стилем и разнообразных коллабораций, зачастую трудно разобрать без вспомогательного логотипа, что за модель перед тобой.

Признаемся, что мы не сразу смогли распознать, какие новые кроссовки — творение Puma, а какие — привычный стиль Nike. Да и многие другие новации оказались нелегко узнаваемы на первый взгляд. А у вас получится отличить?

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