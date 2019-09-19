5 простых, но эффективных упражнений для идеального пресса

Включите их в свою тренировку, и кубики не заставят себя ждать.

Об идеальном прессе мечтает практически каждый, кто проводит свои вечера в тренажёрном зале. Да и те, кто не проводит, не откажутся от заветных шести кубиков. Но даже самые изощрённые тренировки на пресс иногда не приводят к результату, если выполнять их неправильно. Вместе с тренером World Class Екатериной Некрасовой мы решили показать 5 простых, но эффективных упражнений, которые помогут вам получить идеальные формы как можно скорее. Главное не ленитесь и выполняйте всё чётко по инструкциям тренера.

Скручивания на полу

Упражнение выполняется лёжа на спине. Ноги согнуты, стопы находятся на полу, руки — у висков.

На выдохе выполнить скручивание пресса так, чтобы от пола отрывались только лопатки. На вдохе вернуться в исходное положение.

25 повторений следует выполнять в контролируемом темпе.

Поочерёдные скручивания к ноге

Выполняем также лёжа на полу, ноги выпрямлены, руки в «замке» над головой.

На выдохе одновременно поднять прямую ногу к рукам, а корпус — к ноге, затем вернуться в исходное положение. То же самое повторить со второй ногой.

Важно стараться выполнять упражнение с круглой спиной и в контролируемом темпе. 20 повторений (по 10 на каждую ногу).

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Боковые скручивания с мячом

Упражнение выполняется в положении сидя. Ноги согнуты и приподняты над полом, корпус слегка отклонен назад. Мяч в качестве утяжелителя держим перед собой в согнутых руках.

На выдохе выполнить скручивание корпуса вместе с руками в бок и коснуться мячом пола. То же самое повторить в другую сторону.

Выполнять упражнение в контролируемом темпе. Повторяем 25 раз.

Переменные скручивания

Начинаем из положения лёжа, ноги согнуты и подняты над полом, руки за головой.

На выдохе выполнить скручивание в корпусе так, чтобы соприкасались разноименные локоть и колено. Упражнение повторять 20 раз, чередуя попеременно направления скручивания.

Растяжка пресса после упражнений — важное условие для достижения плоского живота и восстановления мышц. Для завершения тренировки мы подготовили ещё одно несложное упражнения.

Поза собаки мордой вверх

Лежа на животе, упереться ладонями в пол и медленно прогибаться в спине, отрывая от пола голову, грудь, а затем живот. Выполняя это упражнение, старайтесь прогибаться не слишком сильно. Задерживаемся в верхнем положении на несколько секунд.

Уверены, что уже после нескольких повторений таких упражнений пресс будет гореть! Примите горячую ванну перед сном для уменьшения крепатуры и готовьтесь к следующей тренировке.

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