Что едят француженки и почему они такие худые?

Францию можно смело назвать местом, где невозможно не попробовать изделия из хлеба, десерты, вкуснейшие, но жирные вторые блюда и не выпить за ужином бокал вина. Для туристов такая система питания считается нормой, ведь они на отдыхе — им незачем думать об ограничениях. Но как удаётся оставаться стройными и хрупкими француженкам, которые живут в стране калорийной еды?

Если вы думаете, что худоба этих женщин — не более, чем стереотип, то поспешите посмотреть, к примеру, на Летицию Касту. Будучи супермоделью, представителем L'Oréal и ангелом Victoria’s Secret, девушка уверяет, что совершенно не признаёт диеты и не прибегает к пластическим вмешательствам. Другую француженку, Ванессу Паради, часто называют «маленьким ангелом»: бывшая возлюбленная Джонни Деппа точно может похвастаться своей миниатюрностью.

Не только представительницы современной Франции отличаются своей фигурой. Вспомним киноактрису, певицу и фотомодель XX века Бриджит Бардо. Она являлась секс-символом 50-60-х годов наравне с американкой Мерилин Монро. Но обратим внимание, что при почти одинаковых параметрах — 168 см/57 кг у Бардо и 166 см/54 кг у Монро — визуально Бриджит с 50-сантиметровой талией смотрелась куда более хрупкой, нежели её коллега из Штатов.

Фото: Бриджит Бардо в объективе Сэма Левина, 1956 г.

Так какими же правилами руководствуются француженки, чтобы оставаться самыми стройными в западном мире?

В приоритете качество, а не количество

В повседневной жизни вы вряд ли встретите француженку, которая не захочет выбирать для себя продукты высшего качества. Если багет, то свежеиспечённый, овощи и фрукты — обязательно спелые и сочные, масло — только натуральное.



Во французских кафе и ресторанах туристы из России могут удивиться размеру порций: он непривычно мал. В этом тоже своё преимущество. При приёме более тяжёлой и калорийной пищи, какая бывает в заведениях, французские девушки просто довольствуются небольшими порциями и наслаждаются не количеством, а изысканным вкусом. Для них это не составляет труда, ведь в их культуре так принято.

Повышенная активность

Европейский образ жизни в целом очень активный, особенно в больших городах. Люди там имеют привычку совершать длительные пешие или велосипедные прогулки, отказываясь от автомобиля или общественного транспорта. Даже если есть возможность добраться куда-либо на машине, француженки стараются этого избегать из-за неприязни к загруженному дорожному трафику.

Фото: istockphoto.com

Чувство баланса

Француженки достаточно честны перед собой в плане еды. Они понимают, что если каждый день позволять себе есть жирную или очень сладкую пищу, то организм явно не поблагодарит их за это. Девушки признают, что многие позиции их национального меню — например, фуа-гра — тяжелы для желудка, но при этом они могут позволить себе их съесть. Важно только не делать это постоянно, а после плотного калорийного обеда или праздничного ужина — переждать, очистить организм, питаясь натуральными продуктами.



Также у французских женщин можно поучиться пить горячую воду с лимонным соком или естественные йогурты без добавок. Таким образом они заботятся о своём кишечнике, очищая его от шлаков.

Никаких перекусов

Француженка прислушивается к своему голоду и не даст желудку страдать без еды. Именно поэтому неполезным и отрывистым перекусам на ходу она с огромной вероятностью предпочтёт полноценный приём пищи дома, в кафе или ресторане. А при встрече с друзьями, напротив, она скорее выберет чай или чашечку эспрессо во время приятной беседы, нежели будет перегружать организм едой, если она не голодна.

Фото: istockphoto.com

Мотивация — в неудобстве

Во Франции просто неудобно иметь проблемы с лишним весом. Сиденья в парижском метро и лифты в домах ощутимо узкие, большинство магазинов одежды предлагают товары только для стройных, а французские размеры меньше остальных. Кроме того, французы прямолинейны и не будут жалеть ваши чувства, если вы заметно поправились.



В стране с таким отношением к фигуре также ведётся пропаганда здоровых продуктов. Например, реклама еды быстрого приготовления содержит памятку, предупреждающую, что перекусы между основными приёмами пищи могут привести к лишнему весу, или рекомендующую физические нагрузки не менее получаса в день. А сайт McDonald's France охотно напоминает пользователям съедать не менее 5 фруктов и овощей в день.