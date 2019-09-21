Вульгарность или необходимость: почему чирлидерши носят короткие юбки?

Чирлидинг — это не только способ поддержать команду или развлечь болельщиков, но и вполне самостоятельный вид спорта (с 2001 года проводятся Чемпионаты мира по чирлидингу). Кроме того, сам по себе он очень травмоопасен, так как включает в себя множество сложных акробатических элементов. Например, в США, по статистике, более 50% спортивных травм приходятся на чирлидеров. Несмотря на это, большинство людей чаще обращают внимание на внешность и наряд девушек из группы поддержки, чем на их спортивный профессионализм.

А совсем недавно, 18 сентября этого года, финская газета Iltalehti выпустила статью с заголовком «Мы зашли слишком далеко? Чирлидеры на матчах КХЛ танцуют в купальниках». Почему же на девушках так мало одежды? Важно таким способом привлечь мужскую аудиторию, или им просто так удобнее танцевать? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории этого спорта.

Эволюция формы чирлидеров

Поддерживать игроков ритмичными движениями начали ещё в 1870-х годах в США, однако датой основания такого спорта принято считать 1889 год. Первым чирлидером в истории был первокурсник медицинского факультета университета Миннесоты по имени Джонни Кэмпбелл. Именно он предложил идею, что кто-то должен руководить болельщиками на стадионе и придумывать разнообразные кричалки для подбадривания футбольной команды университета.

До 20-х годов прошлого века подавляющим большинством чирлидеров были мужчины. Однако в 40-х годах, во время Второй мировой войны, ситуация кардинально поменялась. Большое количество мужчин ушли на фронт. Сегодня более 90% чирлидеров — девушки.

Одежда выступающих поначалу не то что не была откровенной, а, наоборот, была самой обычной. Юбки в пол, лонгсливы, брюки и рубашки, единственная отличительная черта — эмблема команды. Но постепенно выступления чирлидеров становились всё более сложными, а трюки всё более опасными, из-за чего форма должна была стать удобнее, а следовательно, более открытой. Теперь вместо толстовок и брюк и девушки, и парни стали носить короткие шорты, гольфы и майки.

Стиль чирлидинга эволюционировал вместе с модой. Когда в 60-х стали популярны мини-юбки, чирлидерши сразу же освоили этот тренд и ещё больше укоротили свои костюмы. В это же время идея чирлидинга становится по-настоящему глобальной: теперь у каждого университета и колледжа есть своя группа поддержки. Многие девушки мечтали стать чирлидершами или хотя бы быть на них похожими.

В 80-х и 90-х чирлидинг добрался до поп-культуры. Элементы одежды девушек из группы поддержки стали использовать известные дизайнеры, а в 2000-х появилось множество фильмов об этом спорте. В наше время уже никого не удивить короткими шортами и топиком, также как и стилем одежды чирлидерш, ведь и в России, и в Европе группы поддержки есть у очень многих спортивных клубов.

Почему же тогда скандинавы возмущаются?

Дело в том, что по мнению финских журналистов, костюмы их чирлидерш выглядят куда скромнее. А шведская лига уже много лет назад и вовсе убрала группы поддержки с хоккейных арен, так что в данном случае возмущение нашими девушками вызвано их собственной борьбой с чирлидингом. Видимо, тренер женской сборной выразил мнение всей шведской хоккейной лиги.

Кому больше идёт форма «Локомотива»? Бузова vs Костенко Жёны Дмитрия Тарасова в красно-зелёных цветах.

Лайк за фигуру. Самые спортивные красотки в «Инстаграме» Эти девушки не только шикарно выглядят, но и делятся с подписчиками секретами своей красоты.

Почему открытая форма необходима?

Британская чирлидерша Эмили Джапп, более 10 лет выступавшая в группе поддержки, подчёркивает практичность открытых костюмов:

Когда вас подбрасывают в воздух, вам нужно, чтобы вас поймали, а лучше всего для этого подходит не костюм-двойка, мешковатый комбинезон и даже не раскрашенная в цветочек простыня с дырками для глаз. Лучше всего для этого подходит голая кожа. Никто не говорит олимпийской гимнастке: «Посмотрите на неё и её крошечный купальник. Боже, она унижает всех женщин мира». Но когда такие же спортсменки выступают в чирлидинге, им говорят именно это»

Одна из девушек, выступавших в питерской группе поддержки на ЧМ-2016 в интервью изданию Metro так ответила на критику в адрес своей команды:

«Знаете, есть такой спорт как художественная гимнастика. Там по требованиям все спортсмены должны выступать в боди. У нас, в принципе, то же самое. Мы не в трусах танцуем. Надеваем боди, сверху юбки – они всё прикрывают. Декольте у нас самое обычное — угловые вырезы со шнуровкой как у хоккеистов. Никому не нужно, чтобы девочки выглядели вульгарно. У нас всё очень сдержанно. Это наша фишечка такая».