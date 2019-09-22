216 км вплавь. Сара Томас поборола рак и четыре раза переплыла Ла-Манш

Пролив Ла-Манш уже давно является одним из любимых мест для пловцов на ультрадлинные дистанции. 17 сентября 37-летняя американка Сара Томас стала первым человеком, кому удалось переплыть Ла-Манш четыре раза без остановки. А ведь ещё в том году Сара боролась с раком и совсем недавно завершила курс лечения. До этого лишь четверым спортсменам удавалось переплыть пролив три раза без остановки.

Сара Томас стартовала утром 15 сентября и завершила заплыв около 6:30 утра 17-го. Всего в воде она провела 54 часа 10 минут. Саре пришлось проплыть 216 км вместо запланированных 130 из-за сильных течений, приливов и отливов.

Томас рассказала, что больше всего неприятностей ей доставила солёная вода. Из-за постоянного нахождения в морской воде у неё страдали слизистая рта и глотки. Кроме того, пловчихе досталось и от медузы: та ужалила её в лицо.

У заплывов через Ла-Манш есть свои правила, которые установила основанная в 1927 году Channel Swimming Association.

Также спортсмены не имеют права касаться лодки и сопровождающих.

После того как Сара Томас установила рекорд, это событие решили отпраздновать шампанским и шоколадом. Однако девушка из-за сильной усталости смогла съесть лишь небольшой кусочек. Единственное, чего хотела пловчиха, — как можно скорее добраться до постели.

Невероятно, удивительно, просто сверхчеловек. Как только мы начинаем думать, что достигли пределов человеческой выносливости, находится кто-нибудь, кто бьёт установленные рекорды, — написал в своём «твиттере» британский пловец на ультрадлинные дистанции Льюис Пью.

Вечером накануне заплыва Сара призналась в «Фейсбуке», что не очень уверена в своих силах: «Я ждала этого заплыва больше двух лет, и мне пришлось вести тяжёлую борьбу, чтобы в итоге оказаться здесь. Готова ли я на 100%? Нет. Но я покажу лучший результат, на который способна сейчас».

Сара Томас уже не раз плавала на ультрадлинные дистанции. Девушка плавает на открытой воде с 2007 года, впервые она пересекла Ла-Манш в 2012 году, а затем ещё раз в 2016. Её личные рекорды следовали один заа другим. Однако в том году ей диагностировали рак груди, и не только её спортивная карьера, но и жизнь оказалась под угрозой.

В прошлом октябре я нашла опухоль у себя в груди. В ноябре мне официально поставили диагноз — рак. В это время в прошлом году я не могла плавать и даже не представляла, что смогу в будущем, — рассказала Сара Томас газете Financial Times.

Этот заплыв Сара посвятила всем, кто борется с раком и кому удалось его побороть.

«Это посвящается вам, тем, кто только начал свой путь борьбы с болезнью, и тем, для кого болезнь осталась в прошлом, и всем тем, кто ещё борется с ней. Вы все в моём сердце, и я буду плыть за ваше здоровье и будущее. Мы сильнее вместе, все и каждый из нас», — написала она перед заплывом в «Фейсбуке».

Участники команды Томас рассказали, что плавание сильно помогло ей в процессе сложного курса лечения. Мама Сары Бекки Бакстер призналась, что этот заплыв был для неё самым пугающим. По словам Бакстер, у дочки во время заплыва начались боли в желудке и её команда начала серьёзно беспокоиться о здоровье пловчихи.

Удивительно, но во время заплыва Сара ничего не ела, а только пила изотоник, содержащий протеины и кофеин.