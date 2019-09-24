Дзюба-кондуктор и Овечкин-курьер. 5 необычных сюрпризов и акций от звёзд спорта

Спорт — это не только усердные тренировки и соревнования, но ещё и эмоции. Спортсмены вызывают в болельщиках чувство гордости за страну и родной город, приносят радость от победы любимой команды. Но есть и обратная сторона: горечь поражений, злость от перехода кумира в ненавистный клуб, стыд за публичные скандалы и страх за игрока после тяжёлого повреждения. Поэтому фанатами особенно ценятся те моменты, когда звёзды спорта выходят в люди и преподносят неожиданные и приятные сюрпризы.

В 2017 году российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» в ходе рекламной акции собственноручно доставлял пиццу из «Papa John`s» в дома простых американцев в Вашингтоне. Александр побывал в трёх домах, пообщался с хозяевами и сделал несколько фотографий. Все три визита хоккеиста были сняты на камеру. Как оказалось, не все в Вашингтоне знают главную звезду «Кэпиталз». После восторженных криков «О Боже!» на первой точке доставки, по второму адресу Овечкина встретили удивлением и молчанием. Татьяна Бэйли понятия не имела о восьмом номере хоккейной команды своего города, и призналась, что вообще не интересуется спортом. В третьем и последнем доме приходу Овечкина обрадовалась вся семья.

Подобные акции проводятся и в других клубах НХЛ. Например, Евгений Малкин однажды перед началом нового сезона лично развозил абонементы по домам болельщиков «Питтсбург Пингвинз».

Для презентации новой модели именных баскетбольных кроссовок от Adidas летом 2013 года Деррик Роуз отправился в Лондон. В столице Англии Роуз устроил акцию, в рамках которой каждый желающий мог получить пару новых «D Rose 4». Но при одном условии: до них нужно допрыгнуть. Кроссовки поставили на полку, прикрепленную под потолком в специальном помещении, так что достать их смогли только самые прыгучие поклонники баскетбола.

Себастьян Феттель и Себастьян Буэми

Итальянский бренд GEOX в 2013 году позвал двух гонщиков Формулы 1 Себастьяна Феттеля и Себастьяна Буэми, чтобы разыграть 200 пар обуви. Шанс получить сразу 20 пар выпал всего 10 счастливчикам. Чтобы получить обновки, участникам акции предложили проехать один круг по трассе с трёхкартным (на тот момент) чемпионом Формулы 1 Себастьяном Феттелем и его тёзкой Буэми. Акция получила название «Scream Challenge». Дело в том, что главная задача участников — не закричать. Один крик — минус одна пара. Лишь трое участников увезли домой все 20 пар, а одна девушка прокричала всю дорогу и осталась ни с чем.

ФК «Зенит»

Не каждый день встретишь своих кумиров в общественном транспорте, да ещё и в форме кондукторов.

Три года назад нападающий «Зенита» Артём Дзюба на день стал кондуктором в трамвае в рамках благотворительного проекта «Давай-давай!». Цель акции — собрать средства на лечение тяжело больных детей. Для привлечения внимания к проекту футболисты Артём Дзюба, Андрей Лунёв и Юрий Лодыгин согласились выполнять любую работу и сдержали своё обещание. Оба голкипера тоже примерили на себя непривычное, но полезное занятие. Лунёв стал коллегой Дзюбы, проверяя билеты в маршрутке, а Лодыгин водил экскурсии по Эрмитажу. Футболисты не только сподвигли людей на добрые дела, но и подарили им кучу позитивных эмоций.

В декабре 2014 года гонщик Формулы 1 Дженсон Баттон принял участие в акции «тайный Санта», организованной крупнейшим испанским банком Santander. Компания сделала специальный банкомат с кнопкой «Дженсона». Шутка в том, что фамилия гонщика — Button — с английского переводится как «кнопка». Когда посетитель банка собирался забрать наличные, на экране появлялась кнопка «Дженсона», открывалось окошко, через которое на изумлённых клиентов смотрел реальный Дженсон Баттон и протягивал им £100 примерно с такими словами: «Вы хотели снять £20. Не лучше ли получить 100?». Затем Баттон выходил из своего укрытия и вдобавок к £100 дарил посетителям банка рождественскую корзину с угощениями. И так было с каждым, кто нажимал заветную кнопку.