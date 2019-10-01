Поступки спортсменов, которые нас тронули

Как часто мы слышим, что профессиональные спортсмены – миллионеры, которые думают только о себе? Что им плевать на всех, включая своих фанатов, хотя те готовы поддерживать их в любой точке мира? Подобные ощущения – не редкость в сегодняшнем мире. Но в такие моменты важно помнить, что спортсмены – такие же люди, и ни что человеческое им не чуждо. Мы собрали поступки звёзд спорта, которые вернут вам веру в людей.

Новак Джокович — лучший друг болбоев

В мае этого года в похожую историю попал другой теннисист – Новак Джокович. Во время матча мировой серии ATP в Риме он неудачно отбил удар соперника. Мяч вылетел за пределы корта и попал в голову болбоя. Перед тем, как продолжить игру, серб подошёл к молодому человеку, извинился и спросил о самочувствии.

Также болельщики помнят и другой случай: в 2014 году матч первого раунда «Ролан Гаррос» был прерван из-за дождя. Сзади к сербу подошёл болбой и поднял над ним зонт, заметив парня, спортсмен предложил ему присесть рядом и взял зонт в свою руку. На протяжении всего перерыва они непринуждённо общались, пили воду, а затем вернулись к своим обязанностям. Зрители встретили всё происходящее аплодисментами.

Джек Сок и счастливое полотенце

Летом 2017 года после победы в первом раунде «Уимбилдона» Джек Сок раздавал болельщикам сувениры. Люди, сидевшие на трибунах, получили на память ракетки, мячи. Одному мальчику предназначалось полотенце, но его отобрал стоявший рядом мужчина. Позднее теннисист узнал о случившемся из социальных сетей. В своём твиттере он попросил помочь ему найти парня, чтобы подарить ему ещё одно. Также полотенца пообещали официальные аккаунты US Open, Australian Open и «Ролан Гаррос». История имеет счастливый конец — мальчик сам написал спортсмену и не остался без подарка.

Неймар и сын полка

Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда не все новости, связанные с Неймаром касались его перехода куда-либо. Например, весной 2014 года весь мир облетело видео, на котором во время товарищеского матча Бразилии и ЮАР на поле выбежал мальчик. Его поймали стюарды, но Неймар, который в той встрече отличился трижды, сам подошёл и взял юного фаната на руки. Нападающий сфотографировался с ним, потом к ним присоединилась остальная команда, и они вместе отпраздновали победу.

Чарли Койл и детское счастье

Хоккей – очень быстрый вид спорта, где игрокам нельзя терять концентрацию ни на минуту. Но несмотря на это, спортсмены находят время для своих фанатов. Например, нападающий Чарли Койл во время выступления за «Миннесоту» просто помахал мальчику, который стучал по защитному стеклу. Реакцию ребёнка невозможно описать словами, это надо видеть своими глазами.

Дэвид Бекхэм – снова в школу

Появлением спортсменов в школе уже мало кого удивишь, но, как правило, такие мероприятия запланированы заранее. Учителя и администрация школы знают, когда появится спортсмен, и что войдёт в программу дня. Но не так давно Дэвид Бекхэм неожиданно появился в классе одной из лондонских школ. О предстоящем визите экс-футболиста сборной никто не знал, поэтому он возник прямо посреди урока. Естественно, ни о каком продолжении учебы не могло быть и речи. При этом ни у кого не было ощущения, что преподаватели против. Как оказалось, Бекхэм – посол организации, продвигающей британских дизайнеров в мире, и его появление связанно именно с этим проектом. Главной целью визита было объявление о запуске новой образовательной программы для детей, интересующихся модой.

Группа поддержки Икера Касильяса

Спортсмены могут по-разному уделять внимание своим фанатам, но не менее важно и то, что болельщики в ответ готовы выразить свою поддержку. Ярким примером служит недавняя история, связанная с экс-вратарём сборной Испании – Икером Касильясом. Голкипер перенёс инфаркт на тренировке, его доставили в больницу и удачно провели операцию. Спустя несколько дней, когда его жизни уже ничего не угрожало, фанаты и одноклубники провели акцию в поддержку испанца. На поле и трибунах появились баннеры с пожеланиями скорейшего выздоровления.