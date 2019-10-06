Дорога к счастью: на что идут африканские спортсмены ради достойной жизни

Для жителей Африки спортивная карьера – крошечный шанс на достойную жизнь, который выпадает далеко не каждому.

На канале известного видеоблогера Василия Уткина в YouTube стартовал новый проект, посвящённый футболу в Африке – «Негриси». Каждый сюжет посвящён одной из стран Чёрного континента, где нет практически ничего, кроме футбола. Много рассказывается о том, в каких условиях тренировались будущие мировые звёзды, такие как Садио Мане, Дидье Дрогба и многие другие. Миру известны истории тех, кому удаётся стать звездой, но ведь помимо них в Африке есть огромное количество спортсменов, у которых всё складывается далеко не так гладко.

За лучшей жизнью

Африканские спортсмены часто становятся жертвами обмана, и речь не только о футболе. Из Африки уезжают и многие легкоатлеты. Часто они настолько хотят выбраться из окружающей их нищеты, что готовы ехать куда угодно: Катар, Бахрейн, Азербайджан, Казахстан. Те, кому везёт больше, попадают в Европу, но, как правило, они не прихотливы, и соглашаются работать, если им предлагают нормальные условия тренировок и достойную зарплату. Вместо обещанной хорошей жизни, некоторые из них попадают в настоящее рабство.

Показателен пример эфиопской легкоатлетки Лайес Абдуллаевой, которая согласилась выступать за сборную Азербайджана, где, как она рассказывала, её не считали за человека. Тренер забирал себе часть предназначенных ей денег, заставлял тренироваться, несмотря на травмы, и принимать сомнительные препараты. Насладившись всеми прелестями «хорошей» жизни Лайес вернулась в Эфиопию. Спустя некоторое время в федерации лёгкой атлетики Азербайджана заявили, что спортсменка не подписывала с ними никаких соглашений, но при этом подтвердили, что она представляла страну на международных соревнованиях.

Иногда палки в колёса вставляет и родная страна. Кенийский легкоатлет Саиф Шахин оказался не нужен своей сборной, тогда он сменил спортивное гражданство и стал представлять Катар. Его новая родина предоставила ему достойную зарплату, хорошее оборудование для тренировок, что позволило ему совершить качественный скачок. На следующем чемпионате мира он занял первое место и побил мировой рекорд. За команду Кении выступал его брат, который занял пятую позицию. Он отказался поздравлять с победой Саифа.

Чтобы поехать на Олимпийские игры, спортсмену требовалось получить разрешение от родной страны, но Олимпийский комитет Кении ему отказал. Несмотря на то что ещё недавно он был не нужен команде, руководство кенийского спорта было готово сломать ему карьеру только ради того, чтобы он не смог выступить лучше, чем те, кто попал в их сборную. И у них это получилось.

Не делай добра

Весной другой российский видеоблогер Юрий Дудь снял ролик про экс-сотрудника петербургского «Зенита» Иосифа Тимченко, который уехал в Замбию, чтобы безвозмездно тренировать местных детей. Журналист без прикрас показал уровень бедности в стране, где дети не каждый день имеют возможность даже поесть. После публикации фильма семье главного героя выпуска начали поступать угрозы о депортации из-за того, что они испортили имидж страны. Человека, который за свой счёт кормит детей, мотивирует их получать образование и приучает к здоровому образу жизни, при этом не получая от государства абсолютно никакой поддержки, обещали выдворить за пределы страны из-за того, что он показал реальное положение вещей.

Многие из тех, кто не получает приглашений из-за рубежа, не теряют надежды на лучшую жизнь и применяют не совсем законные методы. Для них спорт всё также остаётся одним из немногих способов вырваться в другой мир, поэтому они прикладывают максимум усилий, чтобы выступить на международных соревнованиях.

Каждые несколько лет, во время проведения Олимпийских игр или чемпионатов мира, страны-хозяйки получают десятки просьб о политическом убежище от африканских спортсменов. Зачастую эти обращения не имеют под собой никаких реальных оснований, а те, кто терпит неудачу, пытаются остаться нелегально только ради того, чтобы не возвращаться на родину.

Большинство из тех, кому удалось достичь успеха и заявить о себе в Европе, широко известны по всему миру. Другие просто сумели обустроить свою жизнь вне стран, где родились. Но всё же существует огромное количество тех, кто не смог найти себе «место под солнцем», кому повезло меньше и кто продолжает жить в нищете, не имея надежды на то, что когда-нибудь всё изменится.

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