Рассказываем, в чём были главные ошибки спортсменов и как зафиксировать свой рекорд.

3 рекорда по отжиманиям за день. Почему не получилось установить четвёртый?

Многократные рекордсмены Книги Гиннеса Манвел Мамоян и Аарон Вирабян в четверг в московском фитнес-клубе Masters установили ещё три мировых рекорда по отжиманиям. Атлеты планировали установить четыре, однако из-за плохого самочувствия Аарона, ещё один рекорд не состоялся.

Спортсмены начали с двух быстрых рекордов: Аарон за одну минуту выполнил 61 отжимание на больших пальцах, а Манвел — 13 тигровых отжиманий. Всё прошло более чем удачно.

После небольшого отдыха, атлетов ждало главное испытание — два часовых рекорда. Аарон готовился сделать более 1900 отжиманий на одной руке, а Манвелу предстояло выполнить 300 вертикальных отжиманий (из стойки на руках). Примерно через полчаса Аарон сошёл с дистанции и не смог установить второй рекорд за день.

Аарон и Манвел устанавливают рекорды по отжиманиям Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Воздуха не хватило, началось головокружение. Потемнело в глазах, мышцы забились. В прошлый раз окна были открыты, поступал свежий воздух. Отжиматься было легче, не было давления. Сегодня прямо чувствовалось давление, но это не оправдание. Надо ещё тренироваться, чтобы побить рекорд. Я не расстраиваюсь, ведь мы и так уже много чего добились,» — рассказал атлет после мероприятия.

Аарон Вирабян сошёл с дистанции и не смог установить второй рекорд из-за плохого самочувствия Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

У его коллеги дела шли намного лучше. Манвел достиг нужной отметки в 300 вертикальных отжиманий примерно на полпути и не собирался останавливаться. В итоге, когда закончилось время, судья озвучил результат — 610 раз! Однако сам Манвел признался, что первый рекорд дался ему труднее, и при подготовке он делал упор именно на него:

К стойке на руках я готовился не очень много. Больше всего внимания уделял тренировке тигровых отжиманий, которые я сегодня выполнял в течение минуты. Могу точно сказать, что 13 повторений получились чисто, а 14-й под вопросом, потому что у меня ноги немного спустились вниз. Из Гиннеса предложили, что 12 будет считаться рекордом. Есть категория упражнений, которые не занесены в Книгу рекордов, но организация хотела бы их туда включить. В таком случае они сами предлагают определённое количество. Таким образом, я могу стать автором этого рекорда. Такая же история с отжиманиями из стойки на руках. Мне предлагали сделать 300 в качестве рекорда, но я сделал 610. Получается, в 2 раза больше».

Манвел выполнил 14 тигровых отжиманий в течение минуты Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Атлеты считают, что три из четырёх — отличный результат, и не собираются останавливаться на достигнутом. Пока Аарон и Манвел будут ждать подтверждения из Лондона, они планируют установить ещё несколько рекордов, чтобы к концу года у каждого было по десять.

Я планирую установить рекорд по прессу с помощью ролика, рекорд по отжиманиям на брусьях и несколько других силовых рекордов, — рассказывает Манвел Мамоян. — В 2019-м каждый из нас установил уже где-то по восемь рекордов. Мы хотим в этом году зафиксировать десять рекордов Гиннеса и войти в историю. Никто ещё не делал такого до нас,» — сказал Манвел.

Аарон Вирабян выполнил 61 отжимание на больших пальцах в течение минуты Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Как проходит процедура фиксации рекорда?

Есть три варианта. Первый и самый дорогой — пригласить судью из Книги рекордов Гиннеса. Это обойдётся вам в €6,5 тыс., но зато рекорд зафиксируют день в день, и сразу же выдадут сертификат.

Второй способ намного дешевле — €450. В этом случае заявку рассматривают в течение недели. Для того, чтобы заявку приняли, необходимо предоставить комиссии фото и видеоматериалы, а также подтверждение судей. В четверг судьями выступили: президент федерации стритлифтинга Арарат Гулян, известный видеоблогер Алексей Шредер и Жахонгир Насыров — организатор множества соревнований по воркауту.

Третий вариант — бесплатный. Ожидание составляет три месяца, и, в случае подтверждения рекорда, сертификат высылается в течение ещё одного-двух месяцев. Аарон и Манвел выбрали последний вариант, чтобы каждый раз не платить довольно большие деньги.

Что ж, у тренеров есть ещё 3 месяца для осуществления задуманного. Если им удастся зафиксировать 20 мировых рекордов на двоих, это действительно будет выдающимся достижением. Если вы тоже считаете, что можете стать рекордсменом — дерзайте, ведь теперь вы знаете, что вписать своё имя в Книгу рекордов Гиннеса можно совершенно бесплатно: стоит лишь найти свой вид спорта и арбитра.

Атлеты установили три рекорда в день из четырёх задуманных Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

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