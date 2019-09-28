На скорости: самые зрелищные заезды Формулы-1

Уже завтра, 29 сентября, состоится главная гонка Формула-1 ВТБ Гран-при России 2019. В шестой раз в рамках российского этапа чемпионата мира лучшие гонщики встретятся на сочинском автодроме. Профессиональные пилоты на мощнейших болидах будут преодолевать 53 круга на трассе в олимпийском городе, общая протяжённость дистанции составит 309,745 км.

Накануне решающего заезда мы желаем удачи всем гонщикам и вспоминаем самые захватывающие моменты в истории Формулы-1. Чемпионство, продлившееся 39 секунд, множество разбитых «Феррари» и триумф Михаэля Шумахера — в нашей подборке.

Решающий поворот Льюиса Хэмилтона. Гран-при Бразилии, 2008 г.

Надвигался заключительный этап 59-го мирового первенства. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон прибыл в Сан-Паулу с преимуществом в семь очков после Гран-при Китая. Такой отрыв от главного соперника — бразильского пилота Фелипе Массы — означал, что Льюису необходимо финишировать в предстоящей гонке как минимум пятым, чтобы завоевать первый титул чемпиона.



И Хэмилтон, и Масса стартовали с наиболее выгодной позиции. Британец стабильно шёл четвертым на протяжении почти всей дистанции, в то время как его конкурент из Бразилии стал лидером гонки. Казалось бы, всё шло по плану и четвёртая позиция в итоге принесла бы Льюису чемпионство. Но у стихии были свои планы: на последних кругах дистанции начался дождь.

Большинство гонщиков, в их числе был и Хэмилтон, приняли решение заехать в боксы, чтобы сменить резину на дождевую. В этот момент они дали возможность оставшимся на трассе пилотам, рискнувшим продолжить заезд без замены шин, пойти на опережение. И, действительно, Льюиса обошли, сместив на 6-е место, Себастьян Феттель и Тимо Глок.



На последнем повороте под усиливающимся дождём Хэмилтон обогнал Глока и через 38,907 секунд с того момента, как финишировал Масса, закончил гонку четвёртым. Чемпионство Фелипе продлилось чуть более полминуты, а Льюис впервые в карьере стал коронованным гонщиком Формулы-1. Он также является первым темнокожим пилотом-победителем чемпионата мира.

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Поединок Жиля Вильнёва и Рене Арну. Гран-при Франции, 1979 г.

Эта гонка во французском городе Дижон вошла в историю Формулы-1 благодаря напряжённому противостоянию двух высококлассных пилотов: канадца Жиля Вильнёва и француза Рене Арну. В борьбе за второе место они менялись позициями семь раз, обгоняя друг друга на торможениях и разгонах, используя всю ширину трассы с обочинами, сталкиваясь колёсами и вылетая. Жиль смог окончательно опередить соперника только на последнем повороте, когда Рене зашёл в него шире, чем было нужно. По итогам заезда Вильнёва и Арну разделяли лишь четверть секунды.

Впоследствии оба спортсмена восторженно отзывались об их противостоянии и хвалили один другого. Жиль назвал этап Гран-при во Франции 1979-го самым приятным гоночным воспоминанием. Рене, в свою очередь, признался, что сражался с самым высококлассным пилотом Формулы.

Дуэль с Жилем я никогда не забуду. Вы знаете, гоняться так можно только с тем, кому ты полностью доверяешь, и такие люди нечасто попадаются. Да, он обыграл меня, да ещё и во Франции, но меня это не печалит. Я знаю, что проиграл лучшему гонщику в мире,» — произнёс Арну.

К слову, Вильнёв вошёл в историю заездов ещё по одной причине. Многие эксперты Формулы считают, что никто в мире не разбил столько болидов «Феррари», сколько Жиль. Он выжимал из машин максимум и готов был продолжать гонку даже с отлетевшим колесом. Энцо Феррари не переносил такого отношения к технике, но Жилю мог простить всё. Дело в том, что итальянский конструктор видел в канадском гонщике огромный потенциал и боевой характер, делающий Вильнёва похожим на героев довоенного времени. Например, на Тацио Нуволари, добывавшего для «Феррари» первые чемпионские титулы.

Мечта Айртона Сенны. Гран-при Европы, 1993 г.

Заезд, проходивший в дождливую погоду на трассе Донингтон-Парк, принято считать одним из лучших в карьере бразильца Сенны. На стартовом поле Айртон занимал четвертую позицию, но из-за весьма неудачного старта отстал и ехал пятым.



Не представляем, что послужило причиной последующих событий: спортивная злость, удача, непревзойдённый пилотаж или всё это, вместе взятое. Но не проехали гонщики и полного круга, как отстающий поначалу «Макларен» Айртона обогнал всех в плохих погодных условиях и выехал на лидирующую позицию. А ведь среди соперников был легендарный Михаэль Шумахер!

Согласно итоговым результатам, Сенна смог оторваться от почти всего пелотона больше, чем на целый круг. Позже бразилец назвал проведённый заезд в Донингтоне мечтой.

Дождевая победа Михаэля Шумахера. Гран-при Испании, 1996 г.

Если вы попросите выбрать самую завораживающую гонку Шумахера, то, без сомнений, многие укажут вам на этап Гран-при в Испании 1996-го. Осложняли задачу немецкого пилота не только ужасающие условия, но и болид «Феррари» F310, с которым, мягко говоря, было не всё в порядке.

После того, как автомобиль был выпущен, я сказал Михаэлю, что его болид выглядит намного хуже, чем у всех остальных, — вспоминал британский гонщик Эдди Ирвин, — это была просто катастрофа. Михаэль проделал огромную работу, чтобы управлять этой штукой, потому что машина была куском хлама».

Несмотря на постоянные проблемы, которые испытывал Шумахер с F310, в том заезде его пилотаж был потрясающим. Машина, на удивление, поддавалась гонщику и реагировала на все его желания. Михаэль одержал эффектную победу под дождём, опередив ближайшего соперника Жана Алези на 45 секунд. После гонки немец признался, что, не зная результат наперёд, не поставил бы на свою победу ни пенни.

Ночная гонка. Гран-при Бахрейна, 2014 г.

Заезд, который мы относим к самым захватывающим не только из-за красивой победы Льюиса Хэмилтона и многих опасных моментов, вплоть до переворота болида Эстебана Гурьерреса. Гонка в Бахрейне стала наиболее живописной за всю историю Ф-1, потому что она проходила в вечернее время суток. Яркие софиты, летящие со скоростью света пилоты на фоне заходящего солнца, нарастающее напряжение — захватывает дух!

Первую ночную гонку в рамках Формулы-1 провели в 2008 году в Сингапуре. Она оказалась настолько зрелищной, что удачный опыт решили повторить в 2009-м в Абу-Даби и в 2014-м в Бахрейне. Теперь заезды в тёмное время суток стали трендом среди богатых этапов.

Ночной заезд в рамках Формулы-1 Фото: Clive Mason/Getty Images