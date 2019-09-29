Фитнес в зале: нужно ли усложнять базовые упражнения?

Тренер — о том, почему не стоит повторять всё, что вы видите в «Инстаграме».

Эксперт «Чемпионата» велнес-коуч Андрей Семешов рассказал о моде на «хитрые» упражнения и объяснил, что сложно не всегда эффективно.



Быть качком уже не в моде, судя по тому, что я слышу от знакомых, читаю в тематических блогах, вижу в зале. Это в 90-е, начале 2000-х в «качалки» приходили, насмотревшись на плакаты Арнольда Шварценеггера. Сегодня подавляющее большинство вовсе не стремится к избыточной гипертрофии. В моде — рельефное и функциональное тело. И если по поводу рельефа — это больше про диеты и подсчёт калорий, то вот тренд на функциональность лично у меня частенько вызывает улыбку, а порой и откровенный страх за исполняющего.

Почему не стоит усложнять упражнения?

Квинтэссенцией «функционального тренинга» считаю приседания со штангой на неустойчивой опоре. Доводилось видеть вариации, когда под одну ногу подкладывается мячик, а вторая остаётся на полу. Некоторые умудряются собирать конструкцию из двух роликов, на которую укладывают доску, берут штангу и пытаются на этой шатающейся конструкции ещё и присесть.

У меня один вопрос — зачем? Какую функцию они стремятся в себе развить? Принцип «что тренируешь, то и тренируется» ещё никто не смог отменить. Так вот, мне в жизни ни разу не довелось столкнуться с необходимостью выполнять приседания, пытаясь балансировать на неустойчивой опоре и попутно удерживая отягощение. Полагаю, что подавляющему большинству тоже.

Вопрос — с какой целью развивать в себе столь «ценный» навык? Причём с риском для здоровья. Приседания и сами по себе — весьма непростое упражнение, относимое к категории травмоопасных, а тут ещё дополнительно кратно увеличивается риск. В таких условиях, кажется, проще позвоночник повредить, чем укрепить. Ну или как минимум набить себе кучу шишек на голове и ходить в синяках, пока навык будет формироваться, а исполняющий упражнение раз за разом подниматься с пола и вновь карабкаться на свой шаткий помост.

Можно предположить, что такие, кхм, вычурные методики позволяют быстрее и качественнее (?) становиться более ловким, координированным или выносливым? На самом деле, нет. Точнее, конечно, позволяют, но ровно в одном единственном движении (приседании на мяче). Для всего остального есть набор проверенных временем и наукой комплексов упражнений и тренировочных методик, среди которых наверняка найдётся та, которая позволит эффективно добиться желаемых вами кондиций.

Зачем мы выдумываем новые элементы?

Тогда что нас тянет «изобретать велосипеды»? Во-первых, мы всегда тяготели к поиску волшебной таблетки, которая позволит срезать все углы и достичь желаемого в максимально короткие сроки. Систематически неделя за неделей строить себе тело мечты в спортзале и на кухне — это долго, банально и скучно. Поэтому бежим покупать банку «жиросжигателя» и пробуем «секретные» упражнения.

Вторая причина — скука. Действительно, занятия в зале для очень многих людей довольно быстро приедаются. Сегодня сгибаешь руки со штангой или гантелями, и завтра, и через 10 лет. Конечно, хочется разноообразить эту рутину. И такой подход я всецело приветствую. Но только при соблюдении важного условия — прежде чем нарушать правила — научитесь играть по правилам.

В конце концов, никто и никому не может запретить приседать стоя на одной ноге на мячике. Но перед этим я бы предложил всё-таки освоить классические упражнения, отточить технику, увидеть прогресс. Велика вероятность, что вам этого будет достаточно.

Какие упражнения относить к «классике»?

Найдите в интернете «Анатомию силовых упражнений» (для представительниц прекрасного пола есть даже вариация — «Анатомия силовых упражнений для женщин», хотя и первый вариант прекрасно подойдёт) автора Фредерик Делавье. На каждую мышечную группу — несколько десятков вариантов нагрузки. На первое время должно хватить без риска заскучать от разнообразия и рутины.

К слову, необходимости насыщать свою программу большим количеством разных упражнений на одну и ту же мышечную группу нет. Выбор конкретного движения и снаряда — это весьма незначительная по важности составляющая успеха. Знаю атлетов, выступающих на самом высоком уровне, которые годами не меняют набор упражнений, варьируя только веса и количество повторений. Просто они научились чувствовать своё тело и подобрали те движения, которые именно для них дают максимальную отдачу.

А смогу ли я стать функциональным, тренируясь «по-классике»?

Смотря что понимать под «функциональностью». Красиво и координировано отжиматься на одной руке, стоя на голове, можно только систематически тренируя именно этот навык. Ещё раз — что тренируешь, то и тренируется. Самый ловкий акробат, прекрасно владеющий своим телом и вытворяющий немыслимые трюки, так же легко проиграет бой на рапирах начинающему фехтовальщику. Равно как и титулованный шахматист едва ли окажет достойное сопротивление рядовому (но регулярно практикующему!) игроку в нарды.

Если же вернуться к функциональности в её бытовом понимании, то с решением этой задачи прекрасно справится сочетание силовой и аэробной тренировки. Например, пару дней в неделю можно уделить время штангам и гантелям и ещё разок сходить на групповые занятия. Или побегать в парке. Или выйти на площадку с турниками и брусьями.

Что делать, если я не знаю, как тренироваться в зале?

Мне частенько шлют в мессенджеры ролики, где люди откровенно чудят в тренажёрных залах.

Никогда не придёт в голову написать в ответ: «Ха-ха, ну и дебил». Любой, кто нашёл в себе силы встать с дивана и заняться собой — достоин восхищения. Да, порой силовые тренировки кажутся обманчиво простыми: вот тренажёр, вот гантели — бери и делай. Однако есть множество нюансов, техника безопасности, в конце концов. Поэтому профессия инструктора тренажёрного зала — это не про подать блины и подержать телефон и полотенце. Впрочем, можно открыть интернет и почитать/посмотреть про технику упражнений, варианты комбинаций упражнений и прочее. Ничего сверхсложного нет. Не бином Ньютона. Всё как в жизни: либо платите деньги (персональный тренер), либо тратите время на самообразование. Промежуточный вариант — вписаться в онлайн-программу. Сегодня можно без труда подыскать вполне вменяемый вариант за небольшую сумму, а то и вовсе бесплатно. Было бы желание.