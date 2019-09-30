Чем заняться в октябре? Главные спортивные события месяца

Пропустили все сентябрьские события или просто поленились в них поучаствовать? Не беда — осень продолжается. Для вас мы собрали самые интересные грядущие мероприятия, которые будут по вкусу как приверженцам активного отдыха, так и любителям эффектных шоу. Выбирайте подходящее и вперёд!

Кубок «Чемпионата»

Когда? 30 сентября — 4 октября

Где? поля стадиона «Чертаново» (Сумской пр., 26)

ЦСКА, «Ростов», «Динамо», «Кубань»… Всего 32 команды из самых разных уголков России встретятся в Москве на Кубке «Чемпионата». Это первый проект портала в сотрудничестве с детскими школами, поэтому будем рады пригласить всех желающих в качестве зрителей. На поле встретятся 16 команд 2008 года рождения и 16 – 2009-го. Ниже можно посмотреть подробное расписание матчей.

Расписание матчей Кубка «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Расписание матчей Кубка «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Гонка Героев

Когда? 5 октября

Где? Сочи, Роза Хутор

Дистанции: не менее 6 км / не менее 10 км

Предпочитаете проводить свои выходные активно и готовы преодолевать нелёгкие препятствия в горах? Тогда Гонка героев в Сочи — для вас. В ней нет проигравших, потому что само участие — это победа, которая подарит вам незабываемые впечатления вместе с зарядом адреналина.



Для начала взвесьте свои силы, ведь организаторы предлагают участникам три формата гонки на выбор. Чтобы справиться со всеми трудностями и пройти дистанцию наиболее комфортно, выберите свой уровень: масс-старт, командный или чемпионат — для опытных бойцов. Кроме того, на Гонку можно прийти всей семьёй. Для тех, кто решил поддержать своих героев, предусмотрена уютная фан-зона и площадки с детскими развлечениями.



К предстоящему горному забегу можно подготовиться в рамках дополнительно оплачиваемого тренировочного сбора на территории Розы Хутор. Он пройдёт с 28 сентября по 6 октября.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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X-Race Wild Trail

Когда? 6 октября

Где? Парк активного отдыха X-Land, с. Ильинское, Московская область

Дистанции: 13,5 км / 19 км / 37 км / 76 км

Если вы выбрали для себя X-Race Wild Trail, то будьте готовы к трейловому забегу с по-настоящему сложной трассой. Не зря слоганом самой длинной дистанции в 76 км стала фраза литераторов Светланы Мартынчик и Игоря Стёпина, известных под псевдонимом Макс Фрай: «Жить — больно. Это может засвидетельствовать каждый, кто пробовал быть живым».



Участникам предстоит бежать по дикому лесу, где на каждом шагу поджидают резкие спуски, грязь, узкие тропинки, буреломы и броды. В ходе борьбы со стихией и собственной усталостью вы сможете насладиться завораживающими видами хвойных и смешанных лесов, полей и рек Подмосковья.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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IRONSTAR 226 & OLIMPIC SOCHI 2019

Когда? 12 октября

Где? Сочи, гостиничный комплекс «Имеритинский»

Дистанция: 226 км

Уже скоро в Сочи состоится масштабная триатлон-гонка. Участников ждёт настоящее испытание, прежде чем они завоюют титул «Железного человека». Триатлеты должны преодолеть 86 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,195 км бегом. Сделать это можно индивидуально или в составе команды. Регламентом также предусмотрено участие паратриатлетов.



А после прохождения «железной» дистанции вас ждёт не только долгожданный отдых, но и фееричное закрытие сезона. До конца регистрации осталось 4 дня — не пропустите!



Для участия необходимы регистрация и набор обязательных документов.

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Благотворительный турнир по мини-футболу «Игры чемпионов»

Когда? 13 октября

Где? футбольный центр «F-Base», ул. Латышских Стрелков, 19, Санкт-Петербург

Благотворительный турнир по мини-футболу Фото: Пресс-служба фонда «Алёша»

В турнире примут участие восемь корпоративных команд, к каждой из которых присоединятся 2 воспитанника из детских домов Санкт-Петербурга.

Целью игры станет сбор средств на лечение подопечного фонда «Алёша» Миши Лихота. У мальчика очень редкое заболевание – первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Ему срочно требуется дорогостоящая трансплантация костного мозга.

Во время турнира участники и болельщики смогут принять участие в розыгрыше призов, тематических играх и мастер-классах. Коллеги и близкие игроков сразятся в конкурсе на лучшую группу поддержки.

Регистрация команд продлится до 4 октября. Принять участие можно за взнос в виде благотворительного пожертвования, рекомендуемая сумма – от 20 тыс. рублей. По вопросам участия необходимо обратиться в фонд «Алёша», написав на почту pr@aleshafond.ru.

Помочь Мише Лихота можно и не принимая участие в турнире. Для этого предлагается сделать пожертвование на сайте фонда.

X-Waters Malta 2019

Когда? 20 октября

Где? Марфа, пляж Hola Bay на территории отеля Ramla Bay Resort

Дистанции: 1000 / 2300 / 6000 м / 200 м / 50 м

На этот раз Средиземное море, окутывающее Мальту, гостеприимно примет в своих водах самую масштабную и захватывающую серию заплывов в России. X-Waters не зря выбрали именно эту зону, ведь она не в первый раз вошла в топ лучших спотов Европы для дайвинга. Вода в проливах настолько чистая, что её видимость достигает 50 метров.



Взрослым участникам предстоит пройти дистанцию, пролегающую между тремя островами архипелага: Гозо, Комино и Мальтой. Одновременно с основными заплывами пройдут соревнования для маленьких любителей плавания. Дети могут выбрать протяжённость заплыва: 50 или 200 метров.



К слову, за температуру воды можно не беспокоиться. Ожидаемая температура воды на Мальте в октябре — 20-23 С.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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FIGHT NIGHTS GLOBAL 94

Когда? 12 октября

Где? Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Москва

12 октября в столице состоится турнир Fight Nights, в рамках которого пройдёт более десятка бескомпромиссных поединков с участием звёзд смешанных единоборств. На ринг во дворце гимнастики шагнут талантливые бойцы со всех уголков России.



Самым ожидаемым событием дня станет схватка боксёра Дмитрия Кудряшова, который впервые выступит по правилам ММА, и Артура Горлова. Также посетители турнира смогут увидеть бой за звание чемпиона, супербой, финал реалити-шоу «Мясорубка» в трёх весовых категориях и специальную шоу-программу.



Необходимо приобрести билет.

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Легенды спорта

Когда? 25-26 октября

Где? Малая спортивная арена «Лужники», Москва

Эффектное шоу гимнаста Алексея Немова подойдёт тем, кто предпочитает не активничать, а наслаждаться спортивными номерами со зрительской трибуны. «Легенды спорта» сотрёт рамки между такими, казалось бы, полярными понятиями, как спорт и искусство. Все номера подготовлены как отдельные спектакли, а спортсмены на время выступления перевоплотятся в настоящих артистов. В программе сочетаются номера со сложнейшими элементами гимнастики, акробатики, циркового искусства, прыжков на батуте и акробатического рок-н-ролла.



Необходимо приобрести билет.

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