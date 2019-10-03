Фитнес или фотошоп? Угадай, что на фото

Современные возможности зачастую могут ввести пользователей интернета в заблуждение. С помощью приложений для смартфонов стало возможно наложить себе рельефный пресс, сузить талию и накачать ягодицы за несколько секунд. Поэтому иногда становится совершенно непонятно, реальны ли массивные мускулы на фотографии перед вами или это очередная функция хитрых фоторедакторов?



«Чемпионат» советует вам полагаться только на собственный труд и физические нагрузки, а также пройти небольшой тест, для которого мы подобрали десять атлетов. Формы некоторых из них мы изменили с помощью фотошопа, остальные спортсмены находятся в отличной форме и в действительности. А вы сможете их отличить?