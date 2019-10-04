Самый громкий скандал в фигурном катании. История Тони Хардинг

О том, как одна из наиболее перспективных фигуристок США в один день похоронила свою карьеру.

Тоня Хардинг — имя, которое знал каждый представитель фигурного катания XX века. Теперь уже, после премьерного показа фильма «Тоня против всех» в 2017 году и трёх номинаций на Оскаре, образ бунтующей фигуристки вышел далеко за рамки спорта.

Первое, что приходит в голову, когда кто-то упоминает Хардинг в разговоре, — тот самый громкий скандал между ней и её соперницей Нэнси Керриган на пороге Олимпийских игр 1994 года. Будучи в сговоре со своим мужем Джеффом Гиллоули, телохранителем Шоуном Экардтом, она позволила Шейну Стэнту напасть на свою главную конкурентку. Всё это ради того, чтобы войти в олимпийскую сборную и оказаться первой.



Мы разобрались, что же на самом деле было в не очень далёком 1994-м, почему спортивная судьба Тони Хардинг изначально была предрешена и кто же на самом деле виноват в произошедшем. Рассказываем вам эту историю.

Детство Тони

Девочка родилась в бедной семье ЛаВоны и Эла Хардинг. У её родного отца были проблемы со здоровьем, которые не всегда позволяли ему работать. Зато Эл ходил на охоту и брал Тоню с собой, а также прививал ей любовь к дрэг-рейсингу и учил азам механики. Мать Хардинг — весьма импульсивная женщина, к тому же часто выпивавшая и редко выпускавшая сигарету из рук. ЛаВона унижала свою дочь и, по словам Тони, даже применяла физическое насилие, хотя сама в этом никогда и не признавалась и не извинялась за свои поступки.

Она стала очень агрессивной, выпивая днями напролёт. Она била меня, вытаскивала с катка и лупила расчёской… прямо перед всеми,» — вспоминала позже Тоня.

В фильме «Тоня против всех» кульминация насилия была показана в эпизоде, где ЛаВона в порыве агрессии запустила нож в плечо дочери. По эмоциональной накалённости сцена выбивается из всей картины. Хочется верить, что это выдумка сценаристов, ведь не всё в мокьюментари отражает реальные события.



Детство Тони однозначно нельзя назвать простым и счастливым. Девочка мечтала поскорее повзрослеть, чтобы её жизнь была более стабильной, а родители направили бы её на правильный путь. Однако в 2009-м отец Тони умер, а с матерью они совершенно не поддерживают отношения с 2002 года.

Я уверена, что они старались делать для меня лучшее изо всех сил,» — однажды сказала фигуристка.

Первые шаги и успехи на льду

Тоня Хардинг встала на коньки, когда ей было всего три года. Она любила заниматься, а мать, чтобы поддерживать увлечения дочери финансово, работала официанткой и сдавала пустые бутылки и банки. Но позднее всё развернулось в противоположную сторону. Девочка делала большие успехи и развивала свой талант. Уже в 12 лет она смогла прыгнуть тройной лутц — один из самых сложных прыжковых элементов по стандартам женского фигурного катания. С тех пор ЛаВона и отчим Тони стали наживаться на успехах многообещающей спортсменки.

С 16 лет Хардинг стала выступать на взрослых чемпионатах Америки, но только к 1989 году добралась до пьедестала, заняв на нём третью ступень, и взяла золото на этапе гран-при Skate America. К 1990 Тоня считалась основной претенденткой на звание чемпионки США. Счастливые прогнозы разрушили простуда и развивающаяся астма, из-за которых Хардинг так и не смогла чисто исполнить свою произвольную программу. Второе место после короткой превратилось в итоговое седьмое.

Коронный тройной аксель

Козырем Тони был тройной аксель — прыжок, являющийся стандартным в мужском наборе. Она стала второй женщиной в мире и первой американкой, которая смогла чисто исполнить такой сложный элемент. После того, как судьи впервые увидели это на первенстве США 1991, Хардинг завоевала самый высокий балл за технику — 6.0, который до неё рефери чемпионата выставляло только единожды 13 лет назад.

Чтобы понимать, насколько исполнение тройного акселя было прорывом для фигурного катания того времени, нужно обратиться к современности. Даже сейчас, когда маленькие девочки-юниорки штампуют четвертные прыжки, аксель в 3,5 оборота прыгает лишь одна действующая фигуристка — Елизавета Туктамышева. За всю историю фигурного катания существуют только шесть женщин, которые смогли это сделать, и среди них Тоня Хардинг.

Однако такой сложный элемент был подвластен фигуристке лишь в один год её карьеры — 1991-й — его признали самым успешным. За это время Тоня исполнила аксель без падений и неточностей четыре раза. Позже ей больше никогда не удавалось этого сделать на соревнованиях.

Накал страстей и конфликт с Керриган

Дальше всё шло как нельзя печально. Только что засиявшая звезда фигурного катания США начала угасать. Пробившись на Олимпиаду-1992, Тоня Хардинг заняла нефритовое четвёртое место, после чего в её карьере последовала целая череда нелепых неудач. Например, на чемпионате США в 1993 году у спортсменки расстегнулся костюм, и она была вынуждена просить судей остановить выступление. Далее на Skate America — практически такой же инцидент: расшатавшийся конёк, из-за которого программа так же была прервана.

Нэнси Керриган и Тоня Хардинг на льду Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

К концу года стали происходить страшные события, которые послужили началом для дальнейшего конфликта Тони с Нэнси Керриган. Перед отбором на национальное первенство организаторы мероприятия получили анонимные угрозы в адрес Хардинг. После этого Ассоциация фигурного катания США приняла решение об отстранении фигуристки в целях безопасности. С одной стороны, такой выбор многие назовут правильным, но с другой… Любой пропуск больших чемпионатов в постоянно развивающемся фигурном катании может грозить тем, что на следующий год ты рискуешь не соответствовать уровню чемпиона.

Переломный момент в карьере

К моменту нападения на Нэнси Керриган, которое случилось 6 января 1994 года, у Тони уже были значительные сложности в спортивной карьере. В преддверии зимних Олимпийских игр она боялась (и не без оснований), что может не попасть в олимпийскую сборную США. А для фигуриста, как и для любого другого спортсмена, победа на Играх становится главной мечтой. Только в фигурном катании годы на вес золота, и если бы Тоня не попала в сборную на тот момент, то через четыре года, возможно, конкуренция вовсе бы вытеснила её с международной арены из-за возраста.

Нервное состояние Тони и неизвестность подтолкнули её бывшего мужа Джеффа Гиллоули и телохранителя Шоуна Экардта подговорить Шейна Стэнта сломать ногу сопернице Нэнси, чтобы та не смогла отобраться в сборную. Однако Стэнт не смог выполнить жестокого поручения «заказчиков» и лишь повредил ногу Керриган телескопической дубинкой чуть выше колена. Пока Нэнси была вынуждена отказаться от национального первенства, Тоня возглавила на нём турнирную таблицу и успешно вошла во состав сборной. Дальше происходило то, что легко можно было бы назвать кармой.

Нэнси Керриган была главной конкуренткой Тони Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

После мгновенно вспыхнувшего скандала, журналистских расследований и грозящего исключения из сборной Тоня всё-таки вышла на олимпийский лёд, благодаря основателю Nike Филиппу Найту. Игра не стоила свеч. Тоня откаталась хуже обычного, вдобавок снова подвели коньки: шнурок на одном ботинке порвался прямо перед выходом на лёд для исполнения произвольной программы. Итог — 8 место. Зато Нэнси Керриган успела восстановиться, наверстать упущенное и занять почётное второе место, уступив лишь украинке Оксане Баюл.

Постановление суда и отстранение от катания

После Олимпиады правосудие не заставило себя ждать. Собственное расследование Ассоциации фигурного катания доказало, что Тоня знала о планах нападения и состояла в сговоре. Это — главное и решающее отличие реальности от снятого фильма.

В кинокартине «Тоня против всех» дальнейшая судьба фигуристки, а именно условное лишение свободы на три года, 500 часов исправительных работ, $160 тыс. штрафа и пожизненное исключение из фигурного катания в любом амплуа, кажется оттого несправедливой, что по сценарию Тоню по-настоящему подставили. Она не только не знала о готовящемся покушении, но и стала своего рода жертвой: оказалось, что записку с угрозами в её адрес подослал специально её же телохранитель.

В реальной жизни всё сложилось иначе. Она не только знала о планах мужа и его напарников, но и изначально рассматривала вариант убийства Нэнси. Он, конечно, сразу же был отвергнут.

Кто виноват?

Закономерный вопрос, ответ на который, казалось бы, плавает на поверхности. Конечно же, Тоня, Джефф Гиллоули, Шоун Экардт и Шейн Стэнт, которые и так получили по заслугам. Но если капнуть глубже и представить себе совершенно иное воспитание и непредвзятость в мире фигурного катания, то, может быть, всё сложилось бы по-другому? Может, тогда одна из самых перспективных фигуристок не была бы замешана в сговоре, отстранена от любимого спорта и не пыталась бы потом мелькать в боксе и даже гоночных заездах?

Возможно. Одно можно сказать точно: этой девушке никогда не было легко. С самого детства она сталкивалась с несправедливостью. Избиения со стороны матери, отсутствие поддержи, неустойчивые отношения с мужем. Порицания со стороны общества и мира фигуристов. Тоня была попросту не такой, какой нужно было быть — курящая, с синяками, постоянно нервничающая, с пошитыми собственноручно дешёвыми платьями, без спонсоров и со скандальной семьёй. Разве этому всему когда-нибудь позволили бы стать лицом американского фигурного катания? Вряд ли. А ей, Тоне Хардинг, девушке с невероятным талантом и мощнейшими физическими данными, всегда этого очень хотелось.