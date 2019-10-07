«Reebok. Стань человеком». Они не боялись ни холода, ни ветра, ни усталости

Осенние краски ландшафтного парка «Митино», трасса с изматывающими препятствиями и сотни единомышленников, собравшихся в одном месте, — так мы провожали сентябрь вместе с «Reebok. Стань человеком». Событие проходило два дня, 28 и 29 сентября, и объединило множество людей, которые хотели не только испытать свою выносливость, но и проявить командный дух — одну из самых главных составляющих состязания.

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

По традиции трасса была разделена на несколько этапов. Испытания на каждом из них требовали разносторонней отдачи. Для одних препятствий были необходимы скорость и концентрация, для других — работа мышц ног, рук и пресса, для третьих — меткость и сообразительность.

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

Единственный способ пройти все испытания достойно — правильная подготовка. Смухлевать или сработать в полсилы — точно не подходящий вариант, ведь за техникой выполнения заданий следили квалифицированные судьи.

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

Несмотря на сложность дистанции, в забеге принимали участие не только молодые атлеты, но и более опытные спортсмены, решительности которых можно позавидовать.

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

На финише — медали, но это не цель. Самая главная награда — незабываемые эмоции всей команды.

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

А пока самые отважные участники боролись с усталостью и болью в мышцах, желающие их поддержать могли расположиться в комфортной интерактивной зоне. В развлекательной программе был и энергичный диджей-сет, и зона для скалолазания, и роспись кроссовок, и даже барбершоп.

Фото: Пресс-служба «Reebok. Стань человеком»

Уверены, что среди осенних развлечений не каждый выберет для себя экстремальный забег. Но, если в следующий раз это всё же придёт вам в голову, собирайте команду и отправляйтесь покорять дистанцию.