Трансформация Джокера. Хоакин Феникс похудел на 24 килограмма для роли мечты

На прошлой неделе российские любители кино до отказа заполнили кинотеатры по всей стране. На этот раз причина заключалась в эффектной картине «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса. Помимо новой интерпретации уже существующей истории злодея, интерес зрителей приковала впечатляющая игра Хоакина Феникса. Оказалось, что ради главной роли актёру пришлось не только месяцами репетировать сумасшедший смех, но и стремительно похудеть на 24 килограмма.

Болезненная худоба героя по имени Артур делает образ человека, в детстве получившего психологическую травму и пронёсшего её через всю жизнь, ещё более убедительной. Внутренняя и внешняя немощность Джокера — по сути, решающий фактор. Поэтому диета Хоакина была обязательным условием договора актёра с режиссёром. Феникс мечтал сыграть культового персонажа, впервые задумавшись об этом ещё в 2014 году, и сразу же согласился на роль.



Мы узнали, что происходило с актёром в предсъёмочный период. А чтобы разобраться, чем опасна для здоровья столь изнурительная трансформация, побеседовали с велнес-коучем, экспертом «Чемпионата» Андреем Семешовым.

Питание на 300 калорий в день

Процесс похудения оказался для Феникса самым сложным периодом при подготовке к съёмкам. По словам Хоакина, в день он старался потреблять не больше 300 калорий. Такими темпами за несколько месяцев он сбросил 24 килограмма. И это в его 44 года! Напомним, что первоначальный вес составлял примерно 70 кг при росте 173 см.



Однако наш эксперт считает, что на 300 калориях в день вряд ли возможно добровольно продержаться более пары дней.



Андрей: «Нужно понимать, что такая калорийность — это в прямом смысле слова голод. Конечно, есть определённые протоколы лечебного голодания, исключающие еду более чем на месяц, когда люди держатся только на воде. Но, как правило, такие практики проводятся в условиях стационара и уж точно под наблюдением медицинских работников.

Если за пару месяцев актёр потерял 24 кг, то, получается, в среднем уходило по три килограмма в неделю. Очевидно, что такие темпы снижения чересчур, мягко говоря, поспешны. Оптимальная практика — от 0,5 до 1 кг в неделю, в зависимости от «тяжести» первоначальной ситуации.»



В свою очередь, Хоакин Феникс уверяет, что прошёл настоящее испытание. Ради диеты ему пришлось сократить встречи с близкими людьми только из-за того, что при этом на столе у них почти всегда присутствовали манящие блюда. Он также перестал смотреть телевизор, так как там систематически показывали рекламу калорийных продуктов. Феникс же обычно ел яблоки, салат и спаржу на пару с уксусом.

В интервью для Кинопоиска актёр заявил: «Я не вижу разницы между работой и жизнью. Вся моя жизнь превратилась в работу, особенно когда я сел на диету. Вы даже не осознаёте, насколько наша социальная жизнь вращается вокруг еды и напитков.»

Проблемы со здоровьем и психикой

Неудивительно, что, придерживаясь такого образа жизни, у Хоакина начались проблемы со здоровьем. Как говорил сам актёр, он стал испытывать трудности с концентрацией: во время прочтения сценария расплывались буквы перед глазами. Ему нужно было собраться с силами даже для того, чтобы преодолеть лестничный пролёт. Кроме этого, Феникс признался, что и ментально ощущал себя нехорошо:

Знаете, когда вы теряете такой большой вес за столь короткий срок, это сказывается на психике. Я, к тому же, постоянно репетировал смех Джокера, поэтому порой казалось, что я действительно схожу с ума.»

Наш эксперт считает, что проблемы с психикой и здоровьем, действительно, были реальными и даже ожидаемыми в силу резкого похудения.



Андрей: «Не удивлён, что актёр, сидя на такой экстремальной калорийности, начал замечать у себя психические отклонения. Широко известен Миннесотский голодный эксперимент, в ходе которого многие добровольцы нуждались в помощи психиатра. А там, между прочим, рацион в среднем составлял 1500-1600 ккал. Только сравните это с заявленными у Хоакина Феникса 300 ккал. Конечно, все мы спроектированы с большим запасом прочности и неплохо адаптированы к голоданию. Однако я уверен, что такие эксперименты над собой чреваты сокращением отпущенных нам лет жизни.»

Восстановление после съёмок

По окончании работы над культовым фильмом Хоакин, безусловно, перестал гнаться за худобой и вернулся к прежнему образу жизни. Сейчас с самочувствием новоиспечённого Джокера всё в порядке. Велнес-коуч уверен, что восстановиться актёру помогут постепенное увеличение калорийности рациона и возвращение к нормальному сбалансированному питанию. Но из-за предшествующей изнурительной диеты существует риск не только вернуть все сброшенные килограммы, но и прибавить ещё несколько свыше.

Андрей: «Консультируя, я всегда настраиваю людей на то, что похудение не должно быть стремительным процессом. Совсем грустно (и вредно!), когда это превращается в эффект «йо-йо». Скинули 10 кг — после набрали 12 кг. Для здоровья это даже опаснее, чем постоянно находится в стабильном, пусть и избыточном, весе. По статистике, из 10 похудевших 9 за год-полтора возвращают прежний вес. Шансы на успех выше у тех, кто снижал вес плавно и размеренно. Если вы худеете не для роли в фильме, а чтобы жить и радоваться новому телу, то настраивайтесь на то, что потребуется время.»



Мы искренне надеемся, что Хоакин Феникс не зря старался ради роли, ведь фильм получился весьма впечатляющим. Тем не менее мы категорически не советуем пытаться повторить подобный эксперимент над своим телом. Худейте грамотно и будьте терпеливы к далеко не мгновенному прогрессу.