Рассказываем, почему вам так хочется сладенького и что съесть, чтобы не поддаться искушениям.

Как есть меньше сахара и чем заменить сладости?

Вред сахара, употребляемого в больших количествах, известен уже давно. Врачи твердят о ненужности этого продукта в нашем рационе и просят заменять его более полезными альтернативами. Сладкое первым делом рекомендуют исключить, если вы заботитесь о своей фигуре и сбрасываете лишние килограммы, хотите улучшить состояние кожи, болеете диабетом или же у вас аллергия. Однако, это не помешает и тем, кто не подходит ни под одну из категорий. Потребление белого сахара вызывает повышение артериального давления, способствует болезням сердца и инсультам.

Неудивительно, что, как только мы вынуждены убрать из меню продукты с высокой концентрацией сахара, организм начинает упорно сопротивляться. Причём, кажется, что мысли об этом продукте становятся ещё навязчивее, чем раньше, когда мы позволяли себе его есть. Существует ряд причин, по которым потребность в сладком становится непосильной.

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Стресс

При сильном стрессе тяга к сладкому объясняется достаточно просто. Когда мы потребляем сахар, в организме начинает вырабатываться серотонин — гормон, который регулирует тревожность, радость и отвечает за настроение. Именно при выбросе серотонина снимается стресс, уходит беспокойство. Кроме того, шоколад дополнительно содержит магний, который оказывает успокаивающее воздействие. Поэтому не стоит пугаться, если в тяжёлой жизненной ситуации или при плотном рабочем графике вам захочется съесть что-нибудь сладкое.

Дефицит хрома

От этого микроэлемента зависят уровень глюкозы в крови, регуляция углеводного обмена и восприимчивость клеток к инсулину. При стабильном уровне хрома белковый гормон вырабатывается в поджелудочной железе в меньших количествах, но этого хватает для удовлетворения потребностей организма.

Инсулиновая зависимость

При злоупотреблении сладостями происходит усиленная выработка инсулина. В этот момент мы можем испытывать прилив жизненных сил и энергии. Но, как и при любой другой зависимости, эффект недолговечен: вскоре человек стремится заполучить новую порцию сахаросодержащих продуктов.

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Как мы видим, порой организм нуждается в сладком вполне обоснованно, то есть не просто так, а когда ему действительно чего-то не хватает. Поэтому, чтобы удовлетворить потребность, необходимо позаботиться о следующих вещах:

Стимулировать выработку серотонина с помощью полезных продуктов. В этом могут помочь мясо, молочка, грибы, бобовые, картофель и зерновые.

Восполнить недостаток хрома. Помимо отдельных пищевых добавок, его содержат рыба, морепродукты, яйца и брокколи.

Следить за поступлением полезных углеводов в организм.

Благодаря вышеперечисленным действиям мы утолим неосознанную потребность в сахаре, приведя в норму баланс полезных веществ. Но есть ли невредные продукты, которые смогут заменить сладости по вкусу и принесут не только пользу, но и эстетическое наслаждение? Ответ прост: конечно, есть.

Фрукты и ягоды

Они являются природным заменителем сахара и содержат необходимые витамины, пищевые волокна и минералы. А фруктоза вряд ли нанесёт вред организму в тех количествах, в которых её содержат свежие плоды. Единственный нюанс: при осложнениях или строгой диете врачи не рекомендуют включать в рацион бананы и виноград, так как они содержат больше всего сахара.

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Смузи

Отличная альтернатива покупным сокам с высоким содержанием сахара. Сделанный в домашних условиях смузи окажется куда более полезным и сытным напитком.

Сухофрукты

Они и вправду смогут заменить конфеты и улучшить самочувствие. Например, финики заряжают энергией, чернослив помогает бороться с проблемной кожей и снимает усталость, курага укрепляет сердечно-сосудистую систему, а изюм — нервную. Но с сухофруктами тоже лучше не перебарщивать.

Тёмный шоколад

Он куда полезнее, чем молочный, и содержит успокаивающий магний. Для поднятия настроения и улучшения работоспособности достаточно ежедневно употреблять 50 грамм шоколада с содержанием какао не менее 72%.

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Несмотря на огромное разнообразие полезных продуктов, которые могут стать прекрасным десертом, иногда позволительно поддаться маленькой слабости и съесть привычные нам, но менее вредные сладости. Естественно, если у вас нет на это медицинских противопоказаний.



Зефир и мармелад. Качественные сладости не содержат жира и включают в себя полезные вещества: пектин или агар-агар. Единственный минус — и зефир, и мармелад калорийны, поэтому не забывайте о чувстве меры. Ешьте их редко, не более 50 грамм за раз.

Пастила. Выбирайте диетический вариант, который сделан из натурального яблочного пюре и яичного белка.

Мороженое. Простое сливочное мороженое — хороший белковый десерт. Правда, о глазури, посыпке из печенья и хрустящих шариков лучше забыть.

Батончики с мюслями. Обращайте внимание на состав и покупайте только качественные продукты, содержащие фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты и крупы. Избегайте сахара, сиропа, муки и фруктозы.

Мёд. Ещё один вариант для замены обычного сахара. Но, несмотря на натуральность продукта, по калорийности он не уступает рафинаду.