10 самых необычных гаджетов для занятий спортом

Сначала они покажутся странными, а потом вы подумаете, как жили без них раньше.

Современные технологии из года в год не перестают удивлять. Ещё несколько лет назад было трудно представить работающие беспроводные наушники. Сейчас мы наслаждаемся в них любимой музыкой по пути на работу, когда мимо проносится прохожий на гироскутере.



Спорт тоже не отстаёт по количеству инноваций. И хотя выполнять большинство упражнений можно, не имея при себе технического оснащения, некоторые необычные гаджеты сделают тренировку эффективнее и даже интереснее. Рассказываем о самых продвинутых устройствах для занятий спортом.

Смарт-скакалка, подсчитывающая количество прыжков

Гаджет выглядит как обычная скакалка, просто с весьма стильным минималистичным дизайном. Спектр функций широк: современное устройство считает проделанные прыжки и выводит цифру в пространстве перед вами. Девайс также синхронизируется со смартфоном и может показывать в воздухе любое слово, которое вы зададите. Хотите видеть не количество прыжков, а мотивирующую фразу? Без проблем — задача будет выполнена.

Увы, даже у новых технологий есть недочёты. Смарт-скакалка, например, иногда плохо подключается к мобильному приложению и имеет встроенную батарею, заменить которую в случае поломки будет невозможно. Цена, кстати, тоже режет глаз: в магазинах предлагают приобрести устройство в среднем за 7 тыс. рублей.

Трекер для бега, который составит тренировочный план

Фитнес-трекер в виде клипсы отлично подходит именно для бегунов. Он крепится к шортам, тайтсам или штанам и отслеживает темп тренировки, расстояние и время. Отталкиваясь от исходных данных, гаджет может создать индивидуальный тренировочный план — все полученные показатели сохранятся на телефоне. А встроенный аудио-коучинг подскажет, когда ускорить, а когда снизить темп.

7 бесплатных приложений для активного образа жизни Ещё один повод выйти на пробежку, начать считать калории и контролировать количество воды.

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Бутылка, следящая за водным балансом

Устройство отслеживает количество воды, которое вы потребляете за день. Оно будет оповещать вас о выпитых 20%, 50% и 100% от среднесуточной нормы с помощью светодиодных лампочек. Девайс, как и большинство современных, синхронизируется со смартфоном. В специальном приложении вы можете ввести личные данные о своём теле и поставленных целях, которые помогут выявить нужный конкретно вам литраж.

Фото: istockphoto.com

Инновационная майка с датчиками на груди

Теперь пульс можно измерять не только с помощью браслета. Инновационная майка имеет датчики на груди и маленький блок на спине, в котором хранятся данные и батарея. Устройство также способно отслеживать уровень физической активности — это эффективно практикуется в командных видах спорта, особенно в футболе. Таким образом тренеры отслеживают отдачу каждого игрока.

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Тренировочная маска с ограничителем кислорода

Девайс выглядит как плотная маска со встроенными клапанами для вдохов и выдохов, а также регулируемым сопротивлением. Маска предназначена для гипоксических тренировок со сниженным поступлением кислорода в организм. Она улучшает работу мышц дыхательной системы и общую выносливость.



У гаджета есть один существенный минус — недостаточное количество исследований его эффективности. К тому же запрещается использование такой маски во время болезней.

Фото: istockphoto.com

Кроссовки с датчиком в подошве

Чип, расположенный под стелькой, определяет количество пройденных шагов и сожжённых калорий, а также темп и расстояние. Некоторые модели созданы специально для любителей пробежек: они могут определить постановку стопы и технику бега, вовремя сообщив хозяину об ошибках и дав рекомендации.

Фото: istockphoto.com

Велосипед из углеродного волокна

Первый в мире байк, выполненный из лёгкого материала, помогает велосипедистам контролировать расстояния и следит за безопасностью трассы, в том числе за спусками и подъёмами. Кроме того, девайс расскажет, сколько калорий вы сожгли при езде. Заветный велосипед можно приобрести только с помощью международной доставки из Канады за $ 820.

Весы-анализатор

С ними вам не нужно проводить детальное обследование, чтобы узнать индекс массы тела, тип телосложения, уровень воды в организме и процент жировой ткани. Со всем этим они справятся за одно взвешивание. Вычисление данных происходит после прохождения через тело слабого электрического импульса. К слову, на самом устройстве показывается только цифра веса, а все остальные характеристики видны в мобильном приложении. К сожалению, весы не могут выдержать более 150 кг.

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Фото: istockphoto.com

Сверхчувствительные наушники

Беспроводной гаджет плотно крепится к ушной раковине и измеряет температуру тела, пульс, максимальное потребление кислорода, скорость перемещений и их темп. Если вам удобнее носить своеобразный фитнес-трекер не на руке или груди, а на ушах — девайс для вас будет идеален. И, конечно же, в этих наушниках можно слушать музыку.

Браслет для отслеживания уровня алкоголя

Если после тренировок вы отправляетесь на весёлую встречу с друзьями, этот гаджет окажется не лишним и проконтролирует количество выпитого. Надев устройство на руку, как часы, вы получите постоянный мониторинг уровня алкоголя в крови с помощью биосенсора. Браслет в фоновом режиме фиксирует все случаи употребления спиртных напитков и сохраняет данные в программе на смартфоне.

Фото: istockphoto.com

Помимо этого, гаджет в режиме реального времени предупредит вас о недопустимом уровне алкогольного опьянения и напомнит, что в таком состоянии нельзя садиться за руль.