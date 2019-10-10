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Спортсменка или модель. Найди отличие на фото. Тест

Спортсменка или модель. Найди отличие на фото
Полина Иноземцева
Спортсменка или модель? Попробуй отличить
Кто перед вами: девушка с обложки или победительница спортивных чемпионатов. Понять не так уж и просто.
Lifestyle / Город 0

В современном мире индустрия моды и спорт стали тесно связаны между собой. Известных спортсменок регулярно приглашают поучаствовать в фэшн-показах и съёмках рекламы, в то время как модели продвигают крупные спортивные бренды. Кроме того, у представительниц обоих направлений эффектная внешность и подтянутое тело.

Мы подобрали десять девушек, которые регулярно занимаются спортом. Часть из них — титулованные атлетки. Остальные же тренируются для того, чтобы выглядеть сногсшибательно на подиуме или обложке журнала. А вы сможете отличить, кто на фото перед вами: профессиональная спортсменка или модель?

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