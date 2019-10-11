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Ефремов и Питт ровесники. В чём дело — генетика или образ жизни?

Ефремов и Питт ровесники
Полина Иноземцева
Брэд Питт и Михаил Ефремов ровесники. В чём секрет голливудской суперзвезды?
Им обоим по 55 лет. Но пресс есть только у одного.
Lifestyle / Город 0

Недавно пользователей интернета поразила подборка фотографий, авторы которой сравнили российских и голливудских актёров. Одно из сопоставлений было посвящено Михаилу Ефремову и Брэду Питту. Причём сравнивались не их награды за работу в киноиндустрии или количество отснятых ролей, а возраст. Удивительно, но Михаил оказался старше западного коллеги на… 1 месяц и 8 дней — чего отнюдь не скажешь по внешнему виду обоих мужчин.

Действительно, в грядущем декабре Брэду Питту исполнится 56 лет. Он не только не перестаёт сниматься в самых кассовых картинах, но и делает это, демонстрируя зрителям по-прежнему рельефное тело. За длительную карьеру актёр и в правду проделал огромную работу над своим образом жизни и вредными привычками. Рассказываем, что же позволяет Брэду Питту оставаться в отличной форме, невзирая на возраст.

Отказ от вредных привычек

Должны признать, звезда Голливуда не всегда мог похвастать негативным или хотя бы нейтральным отношением к сигаретам и алкоголю. Но в отличие от своего ровесника, он задумался об отказе от одной из вредных привычек — тяге к никотину — ещё перед игрой в фильме «Троя», который вышел на экраны в 2004 году. В съёмочный период курение мешало Питту набрать мышечную массу, необходимую для роли Ахиллеса, поэтому пришлось на время завязать. Однако окончательно Брэд отбросил сигареты не так давно. Познакомившись с Анджелиной Джоли в 2014-м, он в корне избавился от вредной привычки, чтобы не подавать плохой пример их будущим детям.

К сожалению, борьба Брэда с алкоголем тянулась намного дольше. Актёр и сам признался, что не знал меры и выпивал слишком много даже во время семейной жизни. Только после расставания с супругой Питт всерьёз задумался о пагубном пристрастии. Актёр на протяжении полутора лет посещал занятия Общества анонимных алкоголиков и, в конце концов, бросил пить.

Я добился максимально возможного для себя результата. На занятиях рядом со мной сидели другие люди. Они открыто и честно говорили то, что я никогда прежде не слышал. Это было абсолютно безопасное место, где нас не осуждали другие и где мы не осуждали самих себя,» — вспоминает Питт от временах борьбы с алкогольной зависимостью.

Разноплановые тренировки в спортивном зале

Конечно же, отказ от вредных привычек делает нас в разы здоровее, но над рельефным телом необходимо работать целенаправленно. В одном из интервью перед сентябрьской премьерой фильма «К звёздам» Брэд заявил, что он регулярно проводит в спортзале по четыре дня в неделю и не даёт себе поблажек. Ведь по природе актёр склонен к худобе.

Впервые к работе над собственным телом Питт приступил в 1991 году, перед съёмками в фильме «Тельма и Луиза». Худощавому от природы парню было необходимо набрать мышечную массу и проработать пресс. Но после выхода картины в прокат трансформации не закончились.

В 1998 году начались съёмки «Бойцовского клуба» — фильма, принёсшего Брэду невероятную популярность. В нём присутствует сцена, в котором его герой по имени Тайлер Дёрден обнажает торс перед боем с альтер-эго. Актёр на тот момент оставался достаточно худым, но его тело обрело рельеф и подвижность. Позже Питт поделился с общественностью специально составленным тренировочным планом. Он состоял из четырёх дней силовых тренировок на отдельную группу мышц и двух дней кардио-тренировок каждую неделю.

В силовые тренировки Брэда Питта входили упражнения:

Понедельник
Упражнения на грудь:

  • отжимания от пола;
  • жим штанги лёжа;
  • жим штанги в наклоне;
  • жим штанги в тренажёре в наклоне;
  • сведение рук в тренажёре.

Вторник
Упражнения на спину:

  • подтягивания;
  • тяга T-штанги;
  • тяга блока к поясу сидя;
  • тяга верхнего блока.

Среда
Упражнения на плечи:

  • жим гантелей сидя;
  • подъём гантелей перед собой;
  • разведение гантелей в стороны.

Четверг
Упражнения на руки:

  • сгибание рук на скамье Скотта;
  • подъём гантелей хватом «молоток»;
  • трицепсевые разгибания на тренажёре;
  • сгибание на блоке с EZ грифом.

Все упражнения актёр выполнял по 15-25 раз за подход: это было необходимо не для наращивания мышц, а для достижения рельефности тела.

Позже, перед съёмками в фильме «Троя», Питту всё же пришлось поработать над массой тела и набрать как минимум пять килограмм мышцами. Ради роли Ахиллеса он вернулся к прежней системе тренировок, но изменил количество повторений (их стало 10-12) и добавил упражнения на ноги:

  • приседания / жим ногами;
  • разгибания ног на станке;
  • сгибания ног на станке;
  • подъемы ног на носки в положении сидя и стоя.

Правильное питание и диеты для ролей

Сейчас Брэд Питт старается придерживаться правильного питания: не злоупотребляет фастфудом, перекусами, сладким и другими высококалорийными рафинированными продуктами. Делает это он в течение рабочей недели и даёт себе поблажки на выходных. Тем не менее ради ролей в фильмах Питт не раз изменял свой рацион и садился на строгие диеты.

Например, для роли в «Бойцовском клубе» Брэд сидел на высокобелковой диете, основу которой составляли мясо, рыба, яйца и обезжиренные молочные продукты. Актёр питался по шесть раз в день и иногда прибегал к спортивным добавкам в виде протеиновых коктейлей и батончиков. Углеводы были практически вычеркнуты из рациона: оставались лишь продукты, содержащие необходимую для пищеварения клетчатку. Например, цельнозерновые крупы и овощи.

Периоды съёмок и тщательных подготовок к определённой роли рано или поздно заканчиваются, но звезда голливудских фильмов и в свободное от них время остаётся в форме. Брэд Питт — явное доказательство тому, что при активном и здоровом образе жизни можно выглядеть хорошо в любом возрасте.

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