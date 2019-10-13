Чикагский марафон 2019. Почему этот забег называют легендарным?

Сегодня стартует ежегодный Чикагский марафон. Это один из самых престижных стартов мира. Он входит в серию World Marathon Majors наряду с Бостонским, Лондонским, Берлинским, Нью-Йоркским и Токийским марафонами. Забег в американском городе Чикаго регулярно проводится в октябре, начиная с 1977 года. Дату американцы выбрали неслучайно: соревнования проходят в первое или второе воскресенье перед днём Колумба — важным праздником для США. С каждым годом марафон становится только популярнее. О малоизвестных фактах, особенностях трассы и участниках Чикагского марафона — рассказываем в нашем материале.

От Олимпийских игр 86-го до первого Чикагского марафона

Историю марафона условно можно разделить на две части: забеги старой и новой эры. Всё началось с первых современных Олимпийских игр 1896-го: после их проведения популярность марафонских стартов породила целую плеяду аналогичных мероприятий в разных уголках планеты. Формат марафона всё чаще стал появляться в городах США, включая Нью-Йорк и Сент-Луис.

Первый марафон был проведён в Бостоне в 1897 году. Затем Чикаго продолжил традицию и создал свой забег — старт был дан 23 сентября 1905 года. Его организатором стал Иллинойский Атлетический клуб, далее спонсором выступила местная газета «Chicago Daily News». С того времени марафоны проводились каждый год до 1920-го и собирали огромное количество зрителей и участников.

Забеги «Новой эры»

После длительного перерыва, когда марафоны вовсе не проводились, Чикаго решил возродить традицию. Первый забег был проведён в 1977 году под первоначальным названием «Марафон Майора Дейли» — он насчитывал 4200 человек. Организатором современной версии стал Эд Келли, начальник управления парками Чикаго, который настоял на том, чтобы убрать ограничения по трассе марафона, и не делать забег исключительно вдоль озера Мичиган.

С тех пор марафон проводился каждый год, кроме 1987-го, когда участники бежали только половину дистанции. Забег Чикаго является одним из самых популярных асфальтовых стартов среди участников — всё это благодаря удобному и прямому маршруту, который способствует лучшему достижению участниками личных и мировых рекордов.

Есть ещё одна причина, по которой Чикагский марафон приобрёл популярность и элитарность статуса, — налаженные связи со спонсорами. Они предоставляют призовые деньги победителям и новым обладателям мировых и личных рекордов. Первое место организаторы оценили в 100 000 долларов, второе – в 75 000 долларов и в 50 000 – третье место. В сумме всё это делает марафон привлекательным для участия как спортсменов любителей, так и профессионалов.

За участие в марафоне спортсменам начисляются баллы. 1 место — 25 баллов, 2 место — 15 баллов, 3 место — 10 баллов, 4 место — 5 баллов, 5 место — 1 балл. Победитель всей серии награждается денежным призом в размере 500 000 долларов США.

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С 2008 года хозяином Чикагского забега стал Банк Америки, поэтому полное официальное название марафона с того времени – Чикагский Марафон Банка Америки. К слову, забег проводится под эгидой ИААФ — Международной федерации лёгкой атлетики — и имеет «золотой» статус.

Кто может стать участником Чикагского марафона?

Стать участником забега не так просто. Желающие имеют возможность зарегистрироваться только после того, как пройдут предварительный квалификационный отбор по времени, или через лотерейный отбор случайных участников. Строгие критерии применяются ко всем потенциальным бегунам. Так, отбираться на марафон придётся и профессионалу, и человеку, который, возможно, никогда в своей жизни до этого не занимался бегом.

Количество участников марафона ограничено до 45 тысяч. Число финиширующих определяется по строгому лимиту времени – трассу необходимо пройти максимум за 6,5 часов.

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Особенности марафонской трассы

Чикагская трасса представляет собой дорогу в виде замкнутого круга, которая начинается и заканчивается в Грант Парке. Путь пролегает через 29 окружных районов города. В целом, дистанцию в Чикаго обычно делят на три части: Север, Запад и Юг. Во всех этих секциях находятся три главных стадиона города: Ригли-филд на севере, Юнайтед-центр на западе и Гарантид Рейт Филд на юге. Четвёртый крупный стадион города, Солджер Филд, располагается неподалёку от стартово-финишной зоны.

Электронные счётчики времени расположены на отметках о каждых пройденных пяти километрах марафона и половине пути.

Экономическое влияние

Марафон считается одним из самых экономически-выгодных для страны и города. Только в 2016 году к участию было привлечено более 170 благотворительных организаций, которые вместе с участниками собрали почти $17 млн в качестве добровольных пожертвований. Деньги собираются исключительно для проведения научных и медицинских исследований.

Кроме того, марафон в Чикаго ежегодно привлекает всё больше туристов. Почти половина участников каждый год признаются, что визит в город – их первый, и марафон стал главной причиной приезда. А это — плюс почти $300 млн в казну Чикаго, что может сравниться с двумя тысячами рабочих мест, приносящих деньги экономике города.

Возможно, раньше вы этого не знали

Мировые беговые рекорды были побиты на марафоне Чикаго целых четыре раза. На данный момент лучшие результаты забегов принадлежат Деннису Киметто среди мужчин (2:03:45) и Поле Рэдклифф среди женщин (2:17:18).

К сожалению, Чикагскому состязанию принадлежит и своеобразный «рекорд» по смертям на марафоне. Всего зарегистрировано шесть летальных исходов во время проведения забегов. Самый ранний датируется 1998 годом, самый поздний — 2011-м. Чаще всего причиной несчастных случаев становились проблемы с сердцем у участников.

Ежегодно в марафоне принимают участие целых 12 тысяч волонтёров, которые помогают участникам на протяжении всего забега.

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