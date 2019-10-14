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Каких витаминов не хватает осенью? Авитаминоз — как лечить. Советы эксперта

Каких витаминов не хватает осенью? Авитаминоз
Полина Иноземцева
Осенний авитаминоз. Каких витаминов не хватает организму?
Лайфхаки, которые избавят вас от сезонной хандры и слабости.
Lifestyle / Город 0

С приходом осени меняется не только погода за окном, но и состояние организма. Мы можем на протяжении многих недель ощущать плохое настроение, упадок сил, быть подверженными стрессу и болезням. Причиной нестабильного состояния часто оказывается осенний авитаминоз — нехватка витаминов, микроэлементов и аминокислот. Их недостаток вполне восполним, важно лишь вовремя его выявить.

Чтобы узнать, как проявляется сезонный дефицит витаминов и чем его лечить, мы побеседовали с Юлией Энхель — экспертом здоровья и красоты и основателем ENHEL Group Company.

Причины и симптомы осеннего авитаминоза

За солнечный летний период мы запасаемся большим количеством полезных веществ и чувствуем себя здоровыми. Однако именно с приходом холодов появляются первые болезни и признаки того, что с нашим организмом что-то не так.

Юлия: «Дело в том, что большая часть накопленных за лето витаминов надолго не задерживается — начинается авитаминоз. Дефицит проявляется в строго индивидуальном порядке, поэтому определить то, каких именно витаминов не хватает вашему организму, должен врач после полноценного обследования».

Опытный специалист точно выявит дефицит необходимых веществ по результатам анализов. Однако у авитаминоза есть и внешние признаки, которые вы сможете заметить сами. Среди них:

  • снижение настроения, раздражительность;
  • общая слабость и быстрая утомляемость;
  • головные боли;
  • снижение аппетита и тошнота;
  • кровоточивость дёсен;
  • слезоточивость;
  • ломкость и сухость волос, ногтей;
  • увядание и шелушение кожи;
  • появление пигментации или акне.
Фото: istockphoto.com

Каких веществ не хватает организму и как ему помочь?

Правильное питание

Чаще всего осенью страдают запасы витаминов А, D, Е, C, РР и группы B. В первую очередь, их можно получать из полезной пищи.

Юлия: «Правильное питание поможет восполнить недостаток витаминов. Для этого рацион должен быть сбалансирован по жирам, белкам и углеводам. Значительную его часть должны составлять углеводные и белковые продукты. Разумеется, в животных белках содержится большое количество аминокислот и витаминов. Если вы питаетесь исключительно растительной пищей, то вам необходимы пищевые добавки с недостающими в вашем меню веществами.»

Так какие продукты содержат нужные нам витамины?

  • Витамин А: сливочное масло, рыбий жир, молоко, яйца, фрукты и овощи красного и жёлтого цветов (морковь, тыква, брокколи, персики, дыня), печень.
  • Витамин В1: злаковые и молочные продукты.
  • Витамин B2: мясо, молочные продукты, печень, гречневая и овсяная крупы.
  • Витамин B6: рыба, куриной и говяжье мясо, картофель, орехи и фасоль.
  • Витамин B12: мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, печень, почки, яйца.
  • Витамин С: цитрусовые фрукты, яблоки, тыква, облепиха, зелёный лук, болгарский перец, картофель, чёрная смородина, киви, шиповник.
  • Витамин D: рыба, икра и рыбий жир, печень трески, кисломолочные продукты, яйца, петрушка.
  • Витамин РР: куриное и свиное мясо, рыба, молоко, яйца, сыр, брокколи, помидоры, картофель, финики, морковь и злаковые.

Витаминно-минеральные комплексы

К сожалению, даже правильно составленный рацион не избавит нас от нагрузок и стресса. Кроме того, с возрастом снижается естественная выработка коллагена в организме, что приводит к ослабеванию суставов. Подобное негативное воздействие приведёт к тому, что нам потребуются более высокие дозы полезных веществ. Поэтому наш эксперт советует дополнительно принимать витаминно-минеральные комплексы и коллаген в таблетках, содержащих пептиды, аминокислоты, витамины С, Е, В1, В2 и хондроитин сульфат.

Фото: istockphoto.com

Повышение активности и здоровый сон

Безусловно, физические нагрузки и активность в течение дня помогут достичь хорошего самочувствия даже тяжёлой осенью. Отличной привычкой станут занятия спортом по утрам. Речь может идти не только о полноценных тренировках, но и о небольшой пробежке или прогулке в умеренном темпе. В выходные старайтесь не проводить в кровати целый день, а посвящать время активному отдыху на свежем воздухе.

После трудного рабочего дня и насыщенных выходных не забывайте поощрять себя продолжительным сном. В период осеннего авитаминоза он необходим как никогда.

Водный баланс

Поддержание водного баланса является немаловажным способом улучшить состояние своего организма.

Юлия: «Употребление не менее 1,5 л воды каждый день — это самый качественный детокс организма. Лично я каждое утро начинаю с водородной воды. Появляется больше энергии, сон становится крепче, замедляются процессы старения. Научно доказано, что такая вода повышает иммунитет на 30%. Она обеспечивает водный баланс, способствует отличному настроению и улучшению качества жизни. Помимо этого, вода, насыщенная водородом, увеличивает эффективность витаминных комплексов и обладает антигистаминными свойствами. Врачи рекомендуют принимать её с раннего возраста.»

Фото: istockphoto.com

Оздоровительные процедуры

Избавиться от осеннего авитаминоза помогут и специальные оздоровительные процедуры. Например, наш эксперт рекомендует плазмотерапию или курс капельниц красоты.

Юлия: «Плазмотерапия — это биологический метод, который обеспечивает быстрое, стабильное и продолжительное улучшение состояния кожи, лица и тела. Концентрация активных веществ в плазме может быть различна — оптимальный выбор поможет сделать врач. А капельницы красоты повышают устойчивость организма к токсичным и инфекционным воздействиям, регулируют обмен веществ, насыщают организм витаминами и замедляют процесс старения.»

Увы, авитаминоз осенью неизбежен, но существует много способов с ним справиться и улучшить самочувствие и качество жизни. Главное — не забывать заботиться и о своём ментальном здоровье. Причём не только осенью, но и в другие времена года.

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