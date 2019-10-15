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Рекорд Бриджит Косгеи. Чикагский марафон 2019 — результаты.

Рекорд Бриджит Косгеи. Чикагский марафон 2019
Евгений Шелыганов
Бриджит Косгеи. Кенийские спортсмены вновь творят историю
Бить рекорды в марафоне становится мейнстримом.
Lifestyle / Бег 0

13 октября на Чикагском марафоне 25-летняя спортсменка из Кении Бриджит Косгеи добилась главного успеха в своей карьере – выиграла забег с результатом 2:14.04, тем самым побив мировой рекорд британки Полы Рэдклифф. Он оставался несокрушимым в течение 16 лет. Это событие ещё раз доказывает, что на данный момент Кения – лучшая страна по подготовке и воспитанию будущих чемпионов.

Кто такая Бриджит Косгеи?

Спортсменка родилась 20 февраля 1994 года в Кении. С самого детства она увлекалась спортом, особенно бегом. Это неудивительно, ведь именно в этой стране вырастают настоящие легенды лёгкой атлетики, такие как Элиуд Кипчоге, который несколькими днями ранее установил новый исторический рекорд на марафонской дистанции.

Всерьёз говорить о молодой атлетке начали совсем недавно. Профессиональные выступления спортсменки стартовали в 22 года, когда она впервые приняла участие в забеге на 42,2 км. Бриджит до этого момента не выступала на каких-либо соревнованиях на меньших дистанциях. Сейчас у неё на счету девять марафонов, и в восьми из них она входила в топ-2, включая Чикаго-2017 и Лондон-2018. Поистине фантастический результат. Более того, Косгеи находится среди топ-7 участников в истории марафона и в топ-11 на полумарафоне. К своим 25 годам кенийка считается самой перспективной марафонкой в мире, и это звание она доказывает из раза в раз.

Чтобы добиться таких невероятных результатов, необходимо было с ранних лет формировать собственную спортивную форму и с каждым разом увеличивать заложенный потенциал. Кения – идеальное для этого место. Здесь очень рельефные и жёсткие дороги, по которым приходится совершать пробежки спортсменам, ведь оборудованных стадионов в государстве крайне мало. Климат жаркий, но оптимальный для проведения тренировок. Благодаря этим географическим особенностям страны спортсменам удаётся улучшать не только мускулатуру, но и дыхательную систему. Бриджит Косгеи постоянно тренировалась, бегала из деревни в деревню, из дома в школу и обратно. Таким образом она начала приспосабливать свой организм к забегам на дальние дистанции, что теперь, безусловно, ей очень помогает.

Рекордные беговые результаты

Бриджит Косгеи сознательно подходила к марафону в Чикаго. Она готовилась стать лидером и была уверена, что сможет внести своё имя в историю атлетики. Свою физическую форму кенийка продемонстрировала публике ещё месяц назад в рамках полумарафона Great North Run. Это событие стало настоящей сенсацией, поскольку спортсменка выиграла забег с самым быстрым результатом для женщин 1:04.28. Как говорили эксперты, на тренировках Косгеи была молниеносной. Успех на Great North Run — серьёзная заявка для будущих рекордов.

Одна из возможных причин победы

Многие считают, что всё дело в ультралёгких кроссовках, которые, по оценкам, дают преимущество в 60-90 секунд по сравнению с конкурентами. Это не совсем справедливо, учитывая, что в своде правил ИААФ говорится следующее: «Обувь не должна быть сконструирована таким образом, чтобы предоставлять спортсменам какую-либо несправедливую помощь или преимущество — и любой используемый тип обуви должен быть доступным для всех в духе универсальности лёгкой атлетики». Однако президент мировой лёгкой атлетики Себ Коу не считает это насущной проблемой и даже намекает, что ему небезразлична эта новая технология.

Чикагский марафон 2019 — никто не верил

«Я могу бежать ещё быстрее», — такие слова произнесла самая молодая чемпионка в марафоне в истории после своей победы. Утро в Чикаго 13 октября оказалось действительно бешеным. Бриджит Косгеи не только сокрушила 16-летний рекорд Полы Рэдклифф, но и с большим отрывом пришла к финишу марафона, опередив ближайшую соперницу Абабель Йешанех на целых 6 минут.

Несомненно, ещё перед началом забега большинство спортивных аналитиков предполагали, что кенийка сможет побороться с конкурентками за лидирующие позиции. Однако никто не мог подумать, что будет установлен новый мировой рекорд. Завершив марафон, Косгеи заставила всех зрителей погрузиться в шок, ведь окончательный результат 2:14.04 казался невозможным.

2 часа 14 минут — чёрт возьми, что вообще сейчас за жизнь?» — такой комментарий дала американская олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Молли Хаддл.

Её эмоции вполне объяснимы. Однако сама Бриджит на данном успехе останавливаться не собирается, считая этот рекорд лишь промежуточным временем: «Думаю, 2 часа 10 минут – вполне постижимый результат для женщин. Я сосредоточена на сокращении времени снова».

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