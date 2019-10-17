Петр Чех ушёл в хоккей. Кто ещё из звёзд сменил спортивное гражданство?

Недавно спортивный мир шокировала новость о том, что легендарный вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Гилдфорд Феникс». Спортсмен уже сменил футбольную экипировку на щитки и коньки и дебютировал в матче против «Суиндон Вайлдкэтс».

Переход оказался настолько неожиданным, что мы решили вспомнить другие уникальные истории атлетов, которые однажды захотели попробовать что-то новое. В нашей подборке – звёзды мировой арены, кардинально сменившие профильный вид спорта.

Петр Чех сыграл в хоккей. Тащил, выиграл и попал в объятия всей команды Легендарный футбольный вратарь одержал первую победу на льду.

Лоло Джонс: из бега в бобслей

Американская легкоатлетка Лори «Лоло» Джонс вошла в историю как одна из немногих спортсменок, которые участвовали как в летних, так и в зимних Олимпийских играх. Джонс начинала свою карьеру с бега на 60 и 100 метров с барьерами. Она дважды становилась чемпионкой мира на короткой дистанции в помещениях — в 2008 и 2010 годах. Но в финале забегов на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне удача от Джонс отворачивалась: спортсменка останавливалась в шаге от подиума. Однако Лоло решила и дальше бороться за мечту и кардинально изменила свою жизнь. Сама Лори однажды заявила в интервью:

Вид спорта, время года и температура не имеют значения. Я хочу поехать на Олимпиаду и выиграть медаль.»

В конце концов, девушка выбрала бобслей. Ради занятий новым видом спорта Джонс набрала 13 килограммов и начала активно тренироваться в составе бобслейных двоек. Спустя некоторое время к ней пришли первые успехи в виде призовых мест на Кубках мира. Затем случился прорыв: Лори выиграла золото на смешанном чемпионате мира по бобслею и скелетону в 2013 году. Ей поступило предложение стать частью национальной Олимпийской сборной США. На свою первую Олимпиаду в Сочи Лори Джонс поехала вместе с профи Эланой Майерс. Вернулась девушка хоть и без медалей, зато с удовлетворёнными амбициями.

Усэйн Болт: Молния в футболе

Восьмикратного Олимпийский чемпиона в коротком беге Усэйна Болта фанаты со всего мира прозвали Молнией, ведь он — самый быстрый человек на земле. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в 2017-м Болт не смог защитить свои титулы и сразу после соревнований завершил карьеру.

Сойдя с дорожек, спортсмен объявил, что хотел бы начать карьеру в профессиональном футболе. Мечтой Усэйна был «Манчестер Юнайтед», но в английский клуб так просто не берут даже по спортивному блату. Однако в карьере Болта числятся открытая тренировка в составе дортмундской «Боруссии», игры за норвежский клуб «Стрёмсгодсет» и клуб национальной команды Англии «Олд Траффорд».

Даже если карьера Болта в футболе не сложится, спортсмен отчаиваться не намерен. В одном из интервью Усэйн рассказал, что он уже обеспечил себе достойную жизнь на многие годы вперёд, и теперь просто хочет тренироваться в своё удовольствие — его спортсмен находит именно в футболе.

Не роли ради: неожиданные спортивные увлечения звёзд А ты сможешь угадать, чем в свободное время занимаются кумиры миллионов?

Сменили вес. Звёзды спорта, которые заметно поправились после завершения карьеры Кто из ветеранов спорта не готов к камбэку из-за лишнего веса.

Флоран Маноду: из плавания в «сухую» зону

Флоран Маноду — олимпийский чемпион по плаванию на 50 метров вольным стилем и рекордсмен мира на «короткой воде» из Франции. После игр в Рио в 2016 спортсмен заявил, что берёт перерыв в карьере, чтобы серьёзно переосмыслить, чем он занимается, и, вероятно, сменить вид деятельности.

Выбор Маноду пал на гандбол: им Флоран занимался с 2003 года, но в итоге полностью посвятил себя профессиональному плаванию. Атлет активно тренировался за французский клуб «Экс-ан-Прованс» в первом дивизионе, однако любовь к заплывам всё же победила. В марте этого года спортсмен объявил о возвращении в бассейн. Флоран намерен активно тренироваться, чтобы принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

Майкл Джордан: успехи в баскетболе и провал в бейсболе

После третьей победы подряд на чемпионате НБА в 1993 в составе «Чикаго Буллз» великий Майкл Джордан заявил, что потерял интерес к баскетболу и намерен заняться бейсболом. Многие восприняли этот шаг Джордана как признание в спортивном бессилии. Недоброжелатели говорили, что Джордан исчерпал себя как баскетболист.

Однако клуб Главной бейсбольной лиги МЛБ «Чикаго Уайт Сокс» с удовольствием подписал контракт с Джорданом, после чего бывший баскетболист провёл 127 матчей с битой в руках. Но карьера Джордана-бейсболиста оказалась недолговечной, процент отбиваний мяча у Майкла был крайне низок. Спортсмену хватило ума и таланта вовремя это понять. Спустя два спортивных сезона, в 1995 году, Майкл Джордан объявил о своём возвращении в баскетбол. К слову, первая игра спортсмена после перерыва оказалась одной из самых рейтинговых в регулярном чемпионате 1975 года.

Примож Роглич: прыжок в велоспорт

Примож Роглич начинал профессиональную карьеру с популярного в его родной Словении зимнего вида спорта — с прыжков на лыжах с трамплина. Юноша уже в 17 лет завоевал серебро молодёжного чемпионата мира в командном зачёте, а затем и чемпионский юношеский титул в 2007 году.

Дела Роглича шли в гору, пока он не получил травму в результате падения с трамплина на соревнованиях в домашней Планице. Но юный спортсмен не сдался. Он медленно, но верно восстановился, снова начал прыгать и даже установил личный рекорд в Оберстдорфе с прыжком на 183 метра. Однако больше выдающихся результатов в прыжках Роглич не показывал: его участие в соревнованиях ограничивалось лишь этапами континентального кубка.

В 2013 году юноша принял решение, перевернувшее его жизнь. Роглич решил стать профессиональным шоссейным велогонщиком. Судьба оценила его смелость, и успех к словенскому спортсмену пришёл довольно быстро. Свою первую победу Примож одержал уже на следующий год, выиграв этап Тура Азербайджана. А дальше — триумф на однодневной гонке «Хорватия – Словения», подписание контракта с нидерландской сборной мирового уровня Jumbo-Visma, бронза на этапе «Альто-да-Фойа». Пиком карьеры новоиспечённого велогонщика стали победа на девятом этапе «Джиро д’Италия» и завоёванный титул чемпиона Словении.

На своей первой Олимпиаде в Рио-2016 Примож стал десятым в индивидуальной гонке. Теперь спортсмен продолжает активно тренироваться, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде. Запал и потенциал для этого у велогонщика есть. Совсем недавно, 20 сентября, на чемпионате мира в Норвегии Роглич завоевал серебро в индивидуальной гонке.

Самые успешные российские звёзды до 40 лет. Овечкин зарабатывает больше всех Рейтинг успешных российских звёзд возглавил Хабиб Нурмагомедов. Лидеры по доходам — спортсмены, которые выступают за рубежом.