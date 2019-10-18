Липецк впервые пробежал марафон. Город выходит на новый уровень

13 октября в Липецке состоялось первое масштабное беговое событие — Липецкий марафон. Город гостеприимно встретил почти 2000 участников из трёх стран и многочисленных уголков России. Любители бега смогли испытать свои силы на дистанциях от 300 м до классических 42,2 км и провести выходной день активно, в кругу единомышленников.



Дистанции забегов

Липецкий марафон стал праздником для всей семьи, ведь дистанции были подобраны для участников совершенно разных возрастов и уровней подготовки. Взрослые могли выбрать трассу на 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км — для самых выносливых. А детские старты включали в себя короткие забеги на 300 м и 600 м.

Стальной марафон

Такое название забег получил неслучайно. Липецк является ядром крупнейшей российской агломерации со специализацией в сфере чёрной металлургии. Говорят, что Новолипецкий металлургический комбинат даже придал городу особый специфический запах.

Костюмированный забег

До начала основного старта в рамках Липецкого марафона прошёл костюмированный забег на 300 м. 100 бегунов, среди которых были как взрослые, так и дети, продемонстрировали оригинальные наряды и получили ценные призы.

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Маршрут по самому центру Липецка

Вряд ли нам часто выпадает шанс безопасно и без препятствий пробежать по живописному центру города. Липецкий марафон подарил участникам возможность не только проверить себя на прочность, но и полюбоваться главными центральными улицами — они были заранее огорожены для проведения забега.

Стартово-финишная зона расположилась на площади Ленина-Соборной. Дальше путь бегунов пролегал через улицы Плеханова, Гагарина, Валентины Терешковой, Космонавтов и Московскую — крупные проезжие трассы города.

Кто из звёзд присутствовал на Липецком марафоне?

Ведущим марафона стал Дмитрий Губерниев — знакомый всем на протяжении многих лет голос российского спорта. Он провёл разминку перед стартом. Вместе с ним на главной сцене появились многократный чемпион мира по биатлону Иван Черезов, чемпион Олимпийских игр и заслуженный тренер по футболу Александр Бородюк и известный комментатор Александр Бедарев. Приглашённые гости вместе показывали, как проработать все группы мышц перед стартом.

В роли хедлайнера забега на старт вместе с остальными участниками вышел Дмитрий Сафронов. Дмитрий известен в мире спорта как профессиональный бегун на длинные дистанции и бронзовый призёр чемпионата Европы по марафону. На липецком забеге атлет стал первым в полумарафонской дистанции, преодолев её за 1 час 6 минут 18 секунд.

Победители марафона и личные результаты

Победители и призёры марафона были определены в каждой категории, зависящей от длины дистанции и пола спортсмена. В главном старте — классическом марафоне — лучшие результаты среди мужчин показали Никита Зиновьев (Липецкая область, 02:41.55), Сергей Рыжанков (Белгородская область, 02:46.08) и Тимофей Кюн (Рязанская область, 02:49.31). Среди женщин первыми финишную черту пересекли Жанна Матвеева (Московская область, 03:34.53), Ирина Колесникова (Белгородская область, 03:41.29) и Юлия Корсукова (Москва, 03:57.27).

Посмотреть остальные результаты и ознакомиться со своими можно на сайте Russia Running.

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Однако в Липецком марафоне занять первое место — это далеко не главное. Важнее всего было получить удовольствие от бега и, возможно, поставить личный рекорд. К примеру, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов преодолел 10 км за 53 минуты 33 секунды и, оказывается, превзошёл свой лучший результат на 5 минут.

Событие Национального бегового движения

Первый Липецкий марафон стал началом ежегодной традиции. Благодаря большому интересу со стороны участников и отличной организации мероприятие вошло в календарь Национального бегового движения в России. Это значит, что Липецк размеренно превращается в спортивный город и место проведения крупных мероприятий.

Верим, что яркие марафонские старты в Липецке будут проводиться из года в год и массовый бег станет ещё популярнее. А если вы уже захотели принять участие в следующем Липецком марафоне, следите за новостями и присоединяйтесь!

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