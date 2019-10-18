Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как прошёл Липецкий марафон 2019? Фото, победители, результаты

Как прошёл Липецкий марафон 2019? Фото, результаты
Полина Иноземцева
Липецк впервые пробежал марафон. Город выходит на новый уровень
Губерниев дал старт забегу, а губернатор области побил личный рекорд.
Lifestyle / Бег 0

13 октября в Липецке состоялось первое масштабное беговое событие — Липецкий марафон. Город гостеприимно встретил почти 2000 участников из трёх стран и многочисленных уголков России. Любители бега смогли испытать свои силы на дистанциях от 300 м до классических 42,2 км и провести выходной день активно, в кругу единомышленников.

Дистанции забегов

Липецкий марафон стал праздником для всей семьи, ведь дистанции были подобраны для участников совершенно разных возрастов и уровней подготовки. Взрослые могли выбрать трассу на 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км — для самых выносливых. А детские старты включали в себя короткие забеги на 300 м и 600 м.

Стальной марафон

Такое название забег получил неслучайно. Липецк является ядром крупнейшей российской агломерации со специализацией в сфере чёрной металлургии. Говорят, что Новолипецкий металлургический комбинат даже придал городу особый специфический запах.

Костюмированный забег

До начала основного старта в рамках Липецкого марафона прошёл костюмированный забег на 300 м. 100 бегунов, среди которых были как взрослые, так и дети, продемонстрировали оригинальные наряды и получили ценные призы.

Раскрасили столицу: салют на финише, костюм Евы и сотни лайков в «Инстаграме»
В Москве прошёл «Красочный забег». Лучшие фото со старта в нашем фоторепортаже.

Маршрут по самому центру Липецка

Вряд ли нам часто выпадает шанс безопасно и без препятствий пробежать по живописному центру города. Липецкий марафон подарил участникам возможность не только проверить себя на прочность, но и полюбоваться главными центральными улицами — они были заранее огорожены для проведения забега.

Стартово-финишная зона расположилась на площади Ленина-Соборной. Дальше путь бегунов пролегал через улицы Плеханова, Гагарина, Валентины Терешковой, Космонавтов и Московскую — крупные проезжие трассы города.

Кто из звёзд присутствовал на Липецком марафоне?

Ведущим марафона стал Дмитрий Губерниев — знакомый всем на протяжении многих лет голос российского спорта. Он провёл разминку перед стартом. Вместе с ним на главной сцене появились многократный чемпион мира по биатлону Иван Черезов, чемпион Олимпийских игр и заслуженный тренер по футболу Александр Бородюк и известный комментатор Александр Бедарев. Приглашённые гости вместе показывали, как проработать все группы мышц перед стартом.

В роли хедлайнера забега на старт вместе с остальными участниками вышел Дмитрий Сафронов. Дмитрий известен в мире спорта как профессиональный бегун на длинные дистанции и бронзовый призёр чемпионата Европы по марафону. На липецком забеге атлет стал первым в полумарафонской дистанции, преодолев её за 1 час 6 минут 18 секунд.

Победители марафона и личные результаты

Победители и призёры марафона были определены в каждой категории, зависящей от длины дистанции и пола спортсмена. В главном старте — классическом марафоне — лучшие результаты среди мужчин показали Никита Зиновьев (Липецкая область, 02:41.55), Сергей Рыжанков (Белгородская область, 02:46.08) и Тимофей Кюн (Рязанская область, 02:49.31). Среди женщин первыми финишную черту пересекли Жанна Матвеева (Московская область, 03:34.53), Ирина Колесникова (Белгородская область, 03:41.29) и Юлия Корсукова (Москва, 03:57.27).

Посмотреть остальные результаты и ознакомиться со своими можно на сайте Russia Running.

Элиуд Кипчоге. Почему он легенда, даже если его рекорд не засчитают?
Первый человек в истории, который пробежал марафон меньше, чем за два часа.
Новый рекорд в марафонском беге. Его не могли побить 16 лет
Бриджит Косгеи творит историю. Говорят, что всё дело в её кроссовках.

Однако в Липецком марафоне занять первое место — это далеко не главное. Важнее всего было получить удовольствие от бега и, возможно, поставить личный рекорд. К примеру, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов преодолел 10 км за 53 минуты 33 секунды и, оказывается, превзошёл свой лучший результат на 5 минут.

Событие Национального бегового движения

Первый Липецкий марафон стал началом ежегодной традиции. Благодаря большому интересу со стороны участников и отличной организации мероприятие вошло в календарь Национального бегового движения в России. Это значит, что Липецк размеренно превращается в спортивный город и место проведения крупных мероприятий.

Верим, что яркие марафонские старты в Липецке будут проводиться из года в год и массовый бег станет ещё популярнее. А если вы уже захотели принять участие в следующем Липецком марафоне, следите за новостями и присоединяйтесь!

Мой первый марафон: 20 недель на подготовку
Тренировочный план по подготовке к 42 км 195 м.
Один день до марафона: как готовиться, чтобы добежать дистанцию до конца
Загрузка углеводами, распределение сил, правильная экипировка — и другие советы опытного бегуна.
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Брэд Питт и Михаил Ефремов ровесники. В чём секрет голливудской суперзвезды?
Брэд Питт и Михаил Ефремов ровесники. В чём секрет голливудской суперзвезды?
Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта
Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта
TOP 3
Быстрая тренировка: как нагрузить всё тело за 30 минут?
Быстрая тренировка: как нагрузить всё тело за 30 минут?
Фитнес
Осенний авитаминоз. Каких витаминов не хватает вашему организму?
Осенний авитаминоз. Каких витаминов не хватает вашему организму?
Город
10 самых необычных гаджетов для занятий спортом
10 самых необычных гаджетов для занятий спортом
Фитнес
© championat.com 2000–2019