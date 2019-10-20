На что идут актёры ради роли известных спортсменов?

Весной следующего года ожидается выход в прокат российского фильма «Стрельцов». Кинолента посвящена судьбе футболиста Эдуарда Стрельцова. О самой картине известно пока мало, кроме того, что режиссёр – Алексей Учитель, а исполнитель главной роли – Александр Петров. И вот недавно завеса тайны была приоткрыта, актёр опубликовал свои фотографии в образе.

Говорят, эта роль далась Александру не так уж просто. Для того чтобы соответствовать прототипу, пришлось много работать над собой и заострять внимание даже на самых, казалось бы, незначительных деталях поведения героя.

На волне предвкушения фильма мы вспомнили и других актёров, которые успешно перевоплощались в образы известных спортсменов.

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Гонка (2013) – Даниэль Брюль и Крис Хемсворт

Создатели фильма «Гонка», который рассказывает о соперничестве двух знаменитых пилотов Формулы-1, провели долгую и кропотливую работу, чтобы полностью соответствовать эпохе. Они уговорили коллекционеров позволить им воспользоваться настоящими болидами. Помимо этого, пришлось практически с нуля восстанавливать гоночные треки, которые не сохранились до наших дней. Также для большей реалистичности использовалось настоящее оборудование команд Формулы. Поскольку садиться за руль реального болида непрофессионалу нельзя, исполнители главных ролей для съёмок использовали болиды Формулы-3, на которых заменили обвес.

Гонщиков Ники Лауду и Джеймса Ханта играли Даниэль Брюль и Крис Хемсворт. Брюль – немец, а его герой – австриец, поэтому для соответствия ему пришлось долго заниматься с логопедом, чтобы правильно перенять акцент. Получилось настолько правдоподобно, что люди, знакомые с известным гонщиком были уверены, что для озвучки использовался его голос.

Также у Ники Лауды был неправильный прикус — чтобы скопировать и эту деталь, Даниэль на протяжении всего периода съёмок носил во рту специальное приспособление. Самым сложным было перенять поведение и черты характера гонщика, для этого актёр специально встречался с Ники. Позднее он признавался, что ему было неловко задавать некоторые вопросы, но Лауда был добродушен и откровенен. Гонщик подробно рассказал об аварии, которая разделила его жизнь на до и после. Сам Ники Лауда положительно отзывался о картине и об актёре, и в последствии сохранял приятельские отношения с Даниэлем вплоть до самой смерти в мае этого года.

У Криса Хемсворта не было возможности пообщаться с Джеймсом Хантом, гонщик умер задолго до начала съёмок. Чтобы соответствовать образу, Крис тщательно изучил биографию своего героя и отсмотрел огромное количество архивных видеозаписей, чтобы понять каким на самом деле был Хант. Те, кто видел актёра только в роли бога грома из всем известной киновселенной супергероев, могут не узнать его в этой картине. Для роли Джеймса Ханта ему пришлось сбросить 14 килограмм. Сам он шутил на эту тему, что иначе бы просто не поместился в болид.

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«Несломленный» (2014) – Джек О’Коннел

Фильм «Несломленный» рассказывает об американском легкоатлете Луи Замперини. Он принял участие в Олимпиаде 1936 в Берлине, а после начала войны вступил в армию США. Его самолёт потерпел крушение, в результате чего спортсмен оказался в плену, где подвергся пыткам и нечеловеческой жестокости. Но, несмотря на все сложности, он выдержал это испытание и вернулся домой в конце войны.

Главную роль исполнил англичанин Джек О’Коннел. Сразу после утверждения на роль актёр загорелся мыслью встретиться с Луи Замперини, чтобы лучше узнать человека, которого ему предстояло сыграть. Они действительно увиделись, в первый раз их разговор записали на камеру, во время второго они были только вдвоём. И именно вторая беседа, по словам актёра, помогла ему по-настоящему узнать своего героя. Чтобы усилить внешнее сходство, Джек покрасил свои волосы в чёрный цвет. Кроме того, он научился правильно бегать, в итоге сам спортсмен отметил его технику.

К сожалению, сам Луи Замперини не дожил до премьеры, он скончался летом 2014 года, за несколько дней до появления первого трейлера и за полгода до выхода фильма в прокат. Но по словам режиссёра фильма – Анджелины Джоли, она показала спортсмену часть отснятого материала, и он его одобрил. За эту роль Джек О’Коннел получил премию «New Hollywood», которую посвятил Замперини.

«Непокорённый» (2009) – Мэтт Дэймон

Фильм «Непокорённый» рассказывает о событиях в ЮАР в середине 90-х годов. Страна находилась на грани гражданской войны, и, чтобы её предотвратить, президент Нельсон Мандела попытался объединить население с помощью регби.

Один из важных героев – капитан сборной ЮАР Франсуа Пиенаар, роль которого сыграл Мэтт Дэймон. Американский актёр также решил воспользоваться возможностью пообщаться со своим героем, чтобы получше его узнать. Говорят, когда Мэтт приехал к Франсуа домой, случилась немая сцена, достойная пера Гоголя. Всё дело в том, что рост регбиста почти два метра, при этом он весит больше 100 кг. Естественно, при виде «миниатюрного» актёра (рост Деймона 178 см, вес 70 кг) у спортсмена возникли вполне логичные вопросы. Обстановку разрядил Мэтт, пошутив, что на экране он выглядит гораздо больше.

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Во время этой встречи они обсудили взгляды Пиенаара на обстановку в стране, технические моменты игры в регби, а главное философию, на основании которой капитан построил сборную. Как сказал сам спортсмен, Дэймон хотел знать о нём абсолютно всё. Для роли Мэтту пришлось осветлить волосы и тренировать свои навыки в регби.

В том фильме произошло ещё одно перевоплощение — роль Нельсона Манделы исполнил Морган Фримен, который поддерживал дружеские отношения с экс-президентом ЮАР. Он вместе с одним из продюсеров фильма летал в Африку, чтобы попросить разрешение исполнить эту роль. Актёру пришлось тщательно изучить записи выступлений своего друга, чтобы точно воспроизвести акцент, ритм речи и, безусловно, харизму. Ему даже пришлось научиться писать правой рукой, чтобы полноценно вжиться в образ.

«Невидимая сторона» (2009) – Аарон Куинтон

Фильм «Невидимая сторона» в большей степени посвящён окружению игрока в американский футбол Майкла Оэра, чем его спортивной карьере. Кинолента рассказывает, как он попал в приёмную семью и как это помогло ему добиться больших высот в спорте.

Главная роль досталась малоизвестному на тот момент актёру Аарону Куинтону. Американец особенно и не надеялся, что заинтересует режиссёра, поэтому на всякий случай предупредил, что в случае необходимости он готов работать на съёмочной площадке в качестве секьюрити. Услуги охранника съёмочной группе не понадобились, а вот на роль его всё-таки утвердили. Чтобы подготовиться к роли, Аарон начал усиленно тренироваться с командой Технического университета Джорджии. Картина примечательна тем, большинство тренеров играли сами себя. Многие из них к моменту съёмок уже сменили род деятельности, но ради участия в этом проекте на время возобновили свою карьеру. Сам Майкл Оэр оценил фильм и работу актёра, но при этом отметил, что черты характера, показанные в фильме, во многом выдуманы создателями.

«Поддубный» (2014) – Михаил Пореченков

Главную роль в российской киноленте «Поддубный» исполнил Михаил Пореченков. Фильм рассказывает о нескольких эпизодах из жизни знаменитого борца. Как признались сами создатели, они не стремились к документальной достоверности, поэтому некоторые события фильма не совпадают с реальными эпизодами биографии спортсмена.

Внешнее сходство актёра и его героя видно невооружённым взглядом, но Пореченков уступал Поддубному в размерах. Чтобы исправить это, он набрал 25 килограмм. А чтобы отточить навыки борьбы, тренировался со сборными Болгарии по боевому самбо и Украины по вольной и классической борьбе, а также со сборной Украины по сумо. В погоне за реалистичностью схваток актёр не раз получал травмы: он повредил колено, сломал несколько рёбер и сильно травмировал руку, настолько, что ему понадобилась операция в Германии. Один из символов Ивана Поддубного – его знаменитая чугунная трость, которая весила 16 килограмм. Актёру для роли сделали точную копию, но его пожалели, поэтому она была легче оригинала. Трость, которую использовал Михаил Пореченков, весила всего 12 кг.