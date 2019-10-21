Главные события ноября: где и как провести последний осенний месяц?

На старт выходит последний осенний месяц. Не будем сбавлять темп и проведём его так же активно, как и предыдущие два. Тем более ноябрь оказался щедр на разнообразные состязания и фестивали — остаётся только выбрать подходящие именно вам. Захватывающий дух трейловый забег, крупнейший спортивный форум, матчи в рамках «Арт-футбола» и другие события — в нашем традиционном календаре мероприятий.
Гонка ГТО «Путь единства»
Когда? 1-2 ноября
Где? Специализированная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта, п. Парголово, Санкт-Петербург
Дистанция: 6 км
Сезон эпичных гонок не заканчивается даже в ноябре. Участники мероприятия «Путь единства» будут соревноваться в прохождении сложной трассы на время. Дистанция ГТО-гонки включает в себя 22 различных препятствия. Желающие присоединиться к состязанию могут зарегистрироваться лично или командой, которая должна состоять из 2-5 человек. Важно учитывать, что у грядущей гонки есть ограничения: испытать свои силы смогут только участники в возрасте от 18 до 30 лет.
Участие бесплатное. Необходимо наличие медицинской справки.
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GERMES: X-CROSS 2019
Когда? 2 ноября
Где? Слободино, в районе г. Бронницы, Московская область
Дистанции: 8 км / 23 км / 46 км
Ежегодный трейловый старт GERMES: X-CROSS 2019 — это экстремальный забег по полям и лесным тропинкам с поваленными деревьями, грязью, канавами, кустарниками и густой травой. Организаторы предлагают участникам выбрать дистанцию по силам: «S» (примерно 8 км в один круг), «L» (примерно 23 км в один круг) и «XL» (примерно 46 км в два круга). По сравнению с прошлым годом все маршруты были либо частично переработаны, либо полностью обновлены, поэтому бегуны гарантированно получат новый опыт и заряд адреналина.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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Сочи марафон 2019
Когда? 3 ноября
Где? Riviera Event Hall, Сочи
Дистанции: 2 км / 10 км / 21,1 км / 42,2 км
Марафон на живописных трассах олимпийского города проводится уже в третий раз. За это время забег не раз признавали самым тёплым стартом в России. В нынешнем году более 4500 человек станут частью яркого спортивного праздника, преодолеют выбранную дистанцию при температуре "+20" и даже смогут посетить весёлую After Party. Помимо стандартного индивидуального участия, бегуны вправе выбрать формат эстафеты «Марафон на двоих» (2х21 км). На мероприятии предусмотрены и отдельные детские старты.
К слову, маршруты длинных дистанций включают в себя все ключевые достопримечательности Сочи: Морской порт, Курортный проспект, Зимний театр, Дендрарий, парк Ривьера и, конечно же, берег Чёрного моря.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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Фестиваль «Арт-Футбол 2019»
Когда? 3-4 ноября
Где? Манеж «Спартак» / «Градский Холл», Москва
Турнир артистических команд из 16 регионов России посвящён 90-летию со дня рождения легендарного вратаря «Динамо» и национальной сборной Льва Яшина. По окончании турнира зрителей ждёт особенный гала-матч между командой артистов и политиков «Росич-Старко» и сборной профессиональных российских и зарубежных вратарей «Лев Яшин». Интересно, что каждый участник голкиперской команды на какое-то время займёт место в воротах, надев знаменитую яшинскую кепку. После матча в театре «Градский Холл» пройдёт масштабный музыкальный концерт.
Вход свободный.
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SN PRO EXPO FORUM 2019
Когда? 8-10 ноября
Где? Парк Сокольники, Москва
В ноябре в столице состоится масштабный фестиваль SN PRO EXPO FORUM 2019, посвящённый спорту, здоровью и красоте. Все желающие смогут посетить экспо-зону со спортивными технологиями, оборудованием и экипировкой, фуд-корт с полезными продуктами и мастер-классы от звёзд с мировым именем. В качестве развлечений организаторы подготовили эффектную шоу-программу, включающую акробатическое выступление в воздухе, интересные конкурсы и даже виртуальную реальность.
Фестиваль окажется полезным для тех, кто активно ищет работу в спортивной сфере. В отдельной зоне «SN PRO CAREER» вы сможете узнать об открытых вакансиях и найти необходимые контакты для развития карьеры.
Необходимо приобрести билет.
Открытый международный турнир по сквошу SPB Cup 2019
Когда? 22-24 ноября
Где? Сквош-клуб «RC club», Санкт-Петербург
22 ноября стартует Открытый международный турнир по сквошу, в котором примут участие как профессионалы, так и любители. На протяжении трёх дней российских и зарубежных спортсменов ждут динамичные поединки за первенство в нескольких категориях. Победители и призёры чемпионата станут обладателями денежных и других ценных призов. Главный судья турнира — опытный игрок Максим Стулий.
Вы также можете присоединиться в качестве зрителя и поддержать участников на площадках сквош-клуба.
Для участия необходимо оформить заявку и внести турнирный взнос. Для зрителей вход свободный.
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Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги
Когда? 23 ноября
Где? Дворец спорта «Мегаспорт», Москва
В конце месяца Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла проведёт соревнования среди лучших танцоров в престижных дисциплинах. Зрителей будут впечатлять сложными акробатическими элементами, идеально сочетающиеся с ритмами рок-н-ролла и буги-вуги. Посетив мировое первенство, вы точно не упустите возможность насладиться профессиональным спортом, сочетающим в себе техничность, энергию танца, музыкальность и непревзойдённый стиль. Подтанцовывать разрешается!
Необходимо приобрести билет.