Паркур жив. Трейсеры проводят состязания, от которых захватывает дух

Думали, мода на трюки и прыжки по стенам осталась в прошлом? Доказываем, что это не так.

«Паркур, паркур — новое движение…» — многим продолжение этой строчки из популярной некогда песни по инерции приходит в голову. Ещё десять лет назад паркур упоминали в музыке, а трейсеров приглашали на съёмки рекламы для известных брендов. Можно было просто выйти на улицу и увидеть, как мальчишки во дворе, вдохновившись трюками профессионалов, пытались повторить хоть малую часть увиденного. Считаете, что всё это осталось в прошлом? Вовсе нет.

В настоящее время паркур для многих является целым образом жизни и активно развивается благодаря многочисленным объединениям и соревнованиям в разных странах. Самое значимое из состязаний современного паркура и фрирана — Red Bull Art of Motion — проводится до сих пор. Ежегодно лучшие спортсмены со всего мира встречаются на специальных площадках, чтобы показать бесстрашие и максимум своих возможностей.



В нынешнем году соревнования состоялись 5 октября в древнем итальянском городе Матера. Событие по традиции впечатлило публику размахом, стилем и техничностью спортсменов. Мы предлагаем вместе вспомнить, с чего начиналось масштабное движение паркура. Рассказываем об истории состязаний, завораживающих локациях и сильнейших участниках.

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Первое крупное соревнование по паркуру. Вена, 2007 г.

История паркур-состязаний берёт своё начало 6 октября 2007 года. Тогда для проведения масштабного события была сооружена искусственная площадка в самом центре австрийской столицы. С наступлением темноты зажглись яркие софиты, ведущий поприветствовал гостей, и вышел первый участник. Спортсмены выполняли трюки на сооружении, похожем на лестницу из трёх огромных кубов, турниках, мягких конструкциях, машинах и стенах.

Первым в истории победителем Red Bull Art of Motion стал британский трейсер Райан Дойл. На соревнованиях 2007-го триумф атлета не закончился: он второй раз взял золото в августе 2011-го и бронзу на мартовском состязании этого же года.

После дебютного мероприятия организаторы взяли паузу. В следующий раз паркур вновь вернулся в Вену спустя два года, в 2009-м, после чего состязания стали проводиться регулярно.

Лучшие мировые споты для паркура

По всему миру можно найти великое множество спотов для паркура, поэтому организаторы не останавливались на одной стране и несколько раз меняли локацию. За всю историю соревнований спортсмены побывали на площадках в Хельсингборге (Швеция), Тампе, Бостоне и Детройте (США), Лондоне (Великобритания), Иокогаме (Япония), Сан-Паулу (Бразилия) и Лавертеццо (Швейцария). Но «меккой» паркура однозначно является греческий остров Санторини. Именно там сильнейшие фрираннеры ежегодно сражались на протяжении семи лет — с 2011 по 2017 год.

Площадку на Санторини не зря признают одной из самых лучших для паркура. Её уникальность заключается в естественном рельефе, который занимает 95% от общей площади. Только оставшиеся 5% — искусственные конструкции. По этому же принципу была выбрана новая локация в Матере: значительная часть города в Италии вырублена в скале.

Сильнейшие трейсеры

Бесполезно спорить о том, в какой стране представители паркура самые техничные. Даже спросив у ведущих российских атлетов, паркур какой страны им нравится больше всего, можно услышать совершенно разные ответы.

Японии: у них большое комьюнити, хороший уровень в паркуре. Они лучше всех прыгают фриран и показывают себя в трикинге. Японские спортсмены очень универсальны. Когда я был там, они меня удивили,» — рассказал участник Red Bull Art of Motion 2019 Женя Ароян.

Другого мнения придерживается представительница женского паркура Саша Шевченко:

Сильных и талантливых атлетов много в разных странах: у всех свои плюсы и минусы. Лично мне нравится, когда комбинации идеально соединены с максимальным уровнем флоу, без единого лишнего шага, и выполнены чисто, насколько это возможно. На мой взгляд, пока всего два человека в мире близки к этому идеалу: Диди из Марокко и наш Женя Ароян. Но они могут и лучше.»

Изучив результаты состязаний, мы всё-таки смогли выделить трёх спортсменов, которые нас впечатлили. Их имена в списке победителей и призёров промелькнули наибольшее количество раз.

Павел Петкунс

Сейчас спортсмена из Латвии можно назвать абсолютным рекордсменом. Он входил в тройку лучших фрираннеров целых семь раз: трижды становился чемпионом (причём в трёх состязаниях подряд), ещё трижды — серебряным призёром, один раз — бронзовым. Помимо этого, Павел получал награду за лучший трюк в мае 2010-го и сентябре 2012-го.

Джейсон Пол

Немецкий трейсер по таблице призовых мест ничем не уступает Петкунсу. В коллекции Джейсона так же есть три золотых медали, три серебряных и одна бронзовая. Однако победителем в номинации «Лучший трюк» он становился только один раз — в сентябре 2010-го.

Димитрис Кирсанидис

Представитель Греции немного уступает коллегам, являясь обладателем только четырёх наград. Димитрис выигрывал соревнования в 2014-м и 2015-м, а также брал бронзу в 2017-м и 2019-м.

Существует ли женский паркур?

Однозначно, да. А большим прорывом для мирового паркура стал первый женский зачёт, который провели в 2012 году в Швейцарии. До того момента девушки не могли принимать участие в ключевых соревнованиях. Первой победительницей стала американка Люси Ромберг — позже она показывала лучший результат ещё на двух состязаниях.

Второе место в международном рейтинге паркура занимает российская спортсменка Саша Шевченко. Она может похвастать двумя золотыми и двумя серебряными медалями в личной коллекции.

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Паркур — движение, которое приобрело массовую популярность в прошлом десятилетии. И пусть многим кажется, что мода на него сейчас исчезла, в профессиональном сообществе фрираннеров вам наглядно докажут обратное.