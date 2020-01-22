Чемпионы среди нас. Будущие Григоренко, Капризов и Доус

Ни для кого не секрет, что в КХЛ играют не только самые смелые, но и самые талантливые хоккеисты из разных стран. Однако, как бы ни были они хороши в своём деле, забивать голы и защищать ворота они умели не всегда. Многих из них на коньки поставили родители. Они же водили юных хоккеистов на матчи взрослых профессиональных команд.

Когда-то звёздные игроки вдохновили маленьких зрителей на трибунах на будущие победы, а сегодня они сами хоккеисты Континентальной лиги и кумиры малышей, которые только учатся обращаться с клюшкой.

«Чемпионат» и Mastercard уверены, что каждый игрок — бесценен! Именно поэтому в фотопроекте «Чемпионы среди нас» мы решили рассказать истории профессиональных хоккеистов КХЛ и маленьких мальчишек, которые уже с детства проводят всё свободное время на льду и любят хоккей всем сердцем.

«Бесценная Лига». Традиция Mastercard и Присоединиться. В сентябре 2016 года Mastercard совместно с Континентальной хоккейной лигой объявил о создании уникальной традиции, получившей название. Традиция Mastercard и КХЛ продолжает дарить болельщикам бесценные возможности и моменты в новом сезоне.

Кирилл Капризов, 22 года

Первая команда: «Кузнецкие Медведи»

Игровой номер: 97

В детстве Капризов жил в небольшом посёлке Кузедеево, расположенном в часе езды от Новокузнецка. Его отец играл в хоккей до 16 лет, поэтому вопрос выбора спорта для четырёхлетнего Кирилла и его брата был решён довольно быстро. Папа привёз мальчишек на ледовую арену на окраине города. Кириллу, в отличие от брата, сразу же понравился хоккей. Он всерьёз увлёкся этим видом спорта, из-за чего отцу приходилось каждый день возить сына на немалые расстояния на тренировки и обратно в течение четырёх последующих лет.

Женя, 4 года

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 97. Взял в честь Кирилла Капризова.

В секцию Женю тоже привёл папа. Мальчику тогда было три, это даже меньше, чем Кириллу Капризову, когда тот впервые взял клюшку. Однако мальчик эту идею воспринял не так воодушевлённо, как его кумир. Теперь же, как признаётся Женя, он вырос и относится к спорту серьёзнее. Больше всего любит делать передачи и мечтает играть за сборную России.

Сергей Мозякин, 38 лет

Первая команда: «Локомотив»

Игровой номер: 10

Сергей родился и вырос в Ярославле. Начал бредить хоккеем очень рано, поэтому родители решили отдать его в секцию при катке «Локомотив». Сначала мальчик мечтал занять позицию вратаря, по примеру его кумира Вячеслава Третьяка. Однако тренер посчитал нужным определить юного хоккеиста в нападающие. Он уже тогда показывал хорошую скорость и умение выполнять сложные манёвры.

Ваня, 5 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 88

Ваня уверяет, что хотел заниматься хоккеем с самого начала, но настоял на этом всё же дедушка, бывший хоккеист. Он, по словам мальчика, играл так же хорошо, как Малкин и Овечкин. Теперь Ваня хочет быть таким, как дедушка, и иметь много наград.

Михаил Григоренко, 25 лет

Первая команда: ЦСКА

Игровой номер: 25

Хоккеист родился в Хабаровске, там же и начал свой путь в спорте. Совсем скоро мальчишка отправился покорять столицу и вступил в ряды ЦСКА. Вместе с командой Миша активно принимал участие и даже побеждал сперва в детских, юношеских, а после молодёжных турнирах на разных уровнях.

Егор, 6 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 7

В хоккей Егор играет уже очень давно — два месяца. К этому спорту его пристрастил папа. Как уверяет мальчик, играют они на равных, но по скорости он всё же опережает родителя. Если верить Егору, номер он выбрал, когда был ещё маленьким.

Найджел Доус, 34 года

Первая команда: «Виннипег Варриорс»

Игровой номер: 9

Когда Найджелу было два или три года, он впервые встал на коньки. Свои ощущения от момента он помнит слабо, но предполагает, что ему понравилось, учитывая, что в пять лет он начал играть в хоккей. Сначала это было просто катание, потом они играли с друзьями, и уже тогда мальчик понял, что хочет заниматься именно этим видом спорта.

Паша, 6 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 55

На первую тренировку Пашу привёл папа. Теперь они вместе ходят не только смотреть, но и играть в хоккей. Паша болеет за ЦСКА, и даже однажды сфотографировался с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.

Юха Метсола, 30 лет

Первая команда: «Ильвес»

Игровой номер: 77

А вот Юха Метсола в детстве любил рок-музыку и мечтал играть в группе. Но судьба распорядилась иначе. Профессионально заниматься хоккеем парень стал в 16 лет, играя за сборную родного клуба. Он регулярно выступал за юниорскую и молодёжную сборные Суоми. И хоть медалей Юха тогда так и не выиграл, на двух чемпионатах мира он становился лучшим вратарём турнира по коэффициенту надёжности.

Даня, 5 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 1

В хоккей Даню привела мама. Он точно знает, что ему сразу понравился этот вид спорта. Больше всего мальчик любит стоять на воротах. По телевизору Даня предпочитает хоккей футболу и болеет за Роналду. Хоккей можно посмотреть и вживую, во время игры.

Илья Сорокин, 24 года

Первая команда: «Вымпел»

Игровой номер: 90

Илья родился в Новокузнецке, но впервые встал на коньки только после переезда в Междуреченск. Вскоре он стал воспитанником междуреченского хоккея и новокузнецкого «Металлурга» (с 2009 года). Кроме хоккея, мальчика привлекали музыка и горные лыжи. Но, будучи подростком, Илья оставил все занятия ради льда.

Артемий, 5 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 72

Артемий больше всего любит забивать. И даже играл на сборах в ЦСКА. Ему очень понравилось, когда за него пришли болеть мама с папой. В хоккей Артемий любит играть, потому что можно носить много классной экипировки.

Линус Умарк, 32 года

Первая команда: «Лулео»

Игровой номер: 67

Линус родился в шведском городе Эвэртурнео, и выбирать будущую профессию ему не пришлось. Два его брата стали профессиональными хоккеистами. К 18 годам сам Линус уже стал полноценным игроком основы. В 2007 году швед был номинирован на звание лучшего молодого игрока лиги и почти сразу же был задрафтован в НХЛ под 97-м номером «Эдмонтоном».

Рома, 6 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 27

Рома мечтает поехать в Канаду и играть в местном профессиональном клубе, потому что это очень круто. Если бы случайно встретил своего кумира, то попросил бы с ним сфотографироваться. Хоккей юный игрок любит за то, что можно очень быстро кататься на коньках и всех обгонять.

Дмитрий Кагарлицкий, 30 лет

Первая команда: «Северсталь»

Игровой номер: 9

Дмитрий — воспитанник череповецкого хоккея. Спортом мальчик занимался с раннего детства. Взрослую карьеру начал в первой лиге, где играл за «Северсталь-2». В дебютном сезоне Дмитрий провёл на площадке только два матча, не набрав при этом ни одного очка. Однако уже в следующем году нападающий забросил первую шайбу на высшем уровне.

Максим, 6 лет

Первая команда: ХК «Морозово»

Игровой номер: 10

Максима в хоккей привела мама. Первая тренировка ему понравилась, но правильно падать на лёд пока не получается, поэтому каждый раз немного страшно. Игровой номер выбрал себе сам, потому что цифры красивые.

Присоединяйтесь к традиции Mastercard «Бесценная лига». Голосуй за лучшего хоккеиста и раздели Бесценный Трофей с игроком любимой команды.