Отдых, без которого не обойтись. Зачем нужны восстановительные тренировки?

Какова бы ни была цель, без них вы вряд ли добьётесь желаемого результата.

Многим из нас хоть раз приходилось усердно работать над физической формой. Причём задачи у каждого могли быть совершенно разные: будь то обычное желание привести тело в порядок перед отпуском или срочная необходимость готовиться к серьёзным соревнованиям. И вот в определённый момент ежедневные упражнения на тренажёрах и возрастающее число преодолённых бегом километров дали о себе знать. Вместо заметного прогресса мы получаем усталость, боль в мышцах и абсолютное нежелание вставать с кровати. Причина проста: организм просто не справился с резко навалившимися на него нагрузками и перегорел, как лампочка, которая работает день и ночь. Чтобы предотвратить упадок сил, важно помнить о восстановительных тренировках, которые просто необходимы во время интенсивных нагрузок.

Дело тела. Что нужно сделать после занятия спортом Увлажнение кожи, приём пищи и витаминов — привычные процедуры и их значение в процессе восстановления организма.

Что такое восстановительная тренировка?

Восстановительная тренировка – это часть тренировочного плана, которая подразумевает снижение базовой нагрузки, но ни в коем случае не отказ от неё, чтобы спортсмен не потерял форму. Восстановительные тренировки особенно необходимы атлетам в периоды подготовки к соревнованиями и «реабилитации» после них. Вы, скорее всего, скажете: «Как же я буду снижать темп тренировок? Ведь тормозить на пути к заветной цели нельзя!» Мы ответим: не бегите за временем. Этот приоритет точно загонит вас в тупик.

Фото: istockphoto.com

Вопрос-ответ: что делать, если после тренировки болят мышцы? Почему после тренировок всё болит и как это предотвратить.

Тренер отвечает: 7 мифов о фитнесе, в которые мы до сих пор верим О том, почему тренировки не помогают снизить вес, большие веса неэффективны, а жир может растопить не только кардио.

Почему нельзя исключать восстановительные тренировки?

Во-первых, если грузить мышцы до предела и не давать им отдохнуть, запасы гликогена не успевают восполняться. А ведь именно это соединение является строителем нашей мускулатуры. В то же время в организме активно начинает вырабатываться другой гормон – кортизол. У него обратное действие: он разрушает мышечную ткань. Получается, что вы можете ежедневно изматывать себя на тренажёрах, пробегать десятки километров вокруг стадиона с пульсом под 180, но объём мышц будет только уменьшаться. Как и общая эффективность тренировок. Более того, при беспрерывных нагрузках повышается риск надрыва мышечной ткани.

Фото: istockphoto.com

Во-вторых, страдать начинает и центральная нервная система. Мозгу попросту не хватает сил, чтобы подавать сигналы в мышцы. Как следствие — теряется координация, появляется общая вялость, пропадает мотивация. Этому есть логичное объяснение: при предельной нагрузке организм выплескивает адреналин в очень больших количествах. За ним гонятся любители приключений, когда садятся в вагончик американской горки. Но во время тренировки этот гормон встаёт не на вашу сторону. Он мешает выработке дофамина – гормона хорошего настроения. Вы начинаете эмоционально перегорать, настрой теряется вместе с желанием идти в спортзал. В таком случае о победе на соревнованиях можно забыть, как и о точёной фигуре. Ведь при недостатке дофамина организм начнет искать другие источники счастья. Первым делом он вспомнит о сладких и жирных продуктах, содержащих слишком много калорий.

Как есть меньше сахара и чем заменить сладости? Рассказываем, почему вам так хочется сладенького и что съесть, чтобы не поддаться искушениям.

Питание и тренировки: что и как часто есть, чтобы видеть результат? Углеводы на ночь — можно, а перекусывать каждые два часа не обязательно.

Что поможет восстановиться после интенсивных нагрузок?

Легкий бег трусцой с пульсом примерно 120-130 ударов в минуту. Это поможет поднять настроение, развить общую выносливость и ускорить процесс жиросжигания. Такие универсальные тренировки — ещё и реальная прокачка моральной устойчивости. Ведь не каждый сможет сделать бег, пусть и не изматывающий, привычкой и научиться преодолевать последние километры.

Это поможет поднять настроение, развить общую выносливость и ускорить процесс жиросжигания. Такие универсальные тренировки — ещё и реальная прокачка моральной устойчивости. Ведь не каждый сможет сделать бег, пусть и не изматывающий, привычкой и научиться преодолевать последние километры. Растяжка. Она не даст вашим мышцам одеревенеть и сохранит их мягкими и эластичными.

Она не даст вашим мышцам одеревенеть и сохранит их мягкими и эластичными. Работа с малыми весами. Они не исключат физическую нагрузку полностью, но и не окажутся критичными для организма.

Фото: istockphoto.com

Конечно, если вы тренируетесь нечасто, примерно три раза в неделю, и размеренно, то, вероятнее всего, тело само справится с задачей восстановления. Но если ваш план предусматривает более частые и интенсивные нагрузки, то без восстановительных тренировок не обойтись. Они помогут вам подойти к старту на полном энтузиазме и не сдаться на полпути к фигуре мечты.