В Польше и Швейцарии отказались от Олимпийских игр. Токио-2020 тоже были под угрозой.

Массовые протесты. Почему люди против международных соревнований на родине?

Проведение крупных международных соревнований в стране, как правило, вызывает двоякие эмоции у её жителей. В то время как для миллионов болельщиков подобные события — это праздник, некоторые местные активно выступают против таких мероприятий на родине. Вспоминаем самые крупные демонстрации против спортивных чемпионатов и разбираемся, что заставляет людей протестовать.

Майами (США) — 2021

На так давно жители Майами провели акцию протеста против проведения в городе этапа Формулы-1, который состоится в мае 2021. Всё дело в том, что место предполагаемого расположения трассы окружено жилыми домами. Людей беспокоит шум, трафик и негативное влияние на экологию.

Кроме жителей, недовольство выразили и местные власти. Несмотря на то, что основную часть трассы планируют разместить на территории стадиона «Хард Рок Стэдиум», где выступает команда по американскому футболу «Майами Долфинс», на время гоночного уик-энда придётся перекрыть для движения одну из улиц Майами. Городской совет беспокоит повышение трафика и образование пробок в этом районе.

Организаторы Гран-при Майами всё же считают, что гонка окажет минимальное влияние на местных жителей, так как этап Формулы-1 будет практически полностью проходить на территории стадиона.

Токио (Япония) — 2020

Этим летом около 200 человек собрались в японском Токио, чтобы выразить протест против проведения Олимпийских игр-2020. По мнению протестующих, Олимпийские игры должны быть отменены во всём мире, так как они порождают бедность и наносят ущерб природе. Жители Японии осуждают правительство за то, что бюджет Олимпийских игр был увеличен в то время, как некоторые районы страны всё ещё восстанавливались после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

Москва (Россия) — 2018

На ЧМ-2018 по футболу в России самой «скандальной» стала фан-зона на территории МГУ. Под петицией против её открытия подписались более 14 тыс. человек. По мнению протестующих, фан-зона могла помешать научной и учебной деятельности университета, а также нанести вред экологии заказника «Воробьёвы горы» и непосредственно парку МГУ.

Кроме того, в главном здании расположено общежитие, в котором проживает больше 6 тыс. человек и работа площадки могла нарушить санитарные нормы по шуму для жилых помещений.

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Фан-зону переносить не стали, однако было принято решение отодвинуть её на 300 метров от здания университета, а также установить шумозащитные экраны и уменьшить вместимость с 40 до 25 тыс. человек.

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Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 2014

А вот в Бразилии протесты против ЧМ-2014 по футболу переросли в беспорядки. Демонстранты разбивали витрины магазинов, перекрывали улицы баррикадами из подожжённых покрышек, разрисовывали автомобили. Протестантам удалось даже прорваться на стадион, где должен был пройти первый матч чемпионата. В итоге общее число протестующих в стране достигло 1 млн.

Однако в данном случае местных жителей беспокоили не экология и шум, а очень большие расходы госбюджета на подготовку и проведение соревнований: в ЧМ-2014 в Бразилии инвестировано 8,7 млрд евро.

Ванкувер (США) – 2010

Организаторам Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере пришлось сильно потратиться на обеспечение безопасности из-за протестов в центре города.

Организаторами демонстрации стали антиглобалисты, протестующие против игр как одного из проявлений процесса глобализации. Численность участников достигла нескольких тысяч человек, а сама демонстрация превратилась в массовые беспорядки с метанием камней и арматуры в полицию. Протестующие, одетые в чёрное, с масками на лицах, сжигали олимпийские флаги, громили витрины, раскрашивали стены и стоящие на улицах автомобили. Многие были задержаны и арестованы, поэтому в дальнейшем подобных акций не повторилось.

Краков (Польша), Давос (Швейцария) – 2022

А вот жители Кракова (Польша) и Давоса (Швейцария) настояли на отказе от проведения ОИ на родине заблаговременно, не доводя ситуацию до уличных акций. Были проведены специальные референдумы, где люди проголосовали против проведения соревнований, решив, что Олимпиада им не нужна.

Основными причинами были колоссальные расходы и экологические проблемы.