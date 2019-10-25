Профессиональный спорт — это опасно. К каким последствиям нужно быть готовым?

Говорят, большой спорт и здоровье – понятия несовместимые. Справедливость в этом есть. Ради профессиональной карьеры люди доводят свой организм до предела возможностей. Строжайшая диета, жёсткий режим дня, долгие часы изнуряющих тренировок по несколько подходов в день. Такова суровая реальность спорта – чтобы достичь каких-либо результатов, нужно регулярно жертвовать собой и своим телом.
Каждое спортивное увлечение способно нанести урон, о котором многие люди даже не догадываются. Эти последствия скрыты от глаз обывателя, но это не значит, что их не существует. Рассказываем о том, чем могут быть чреваты даже банальные бег и плавание.
Бег
Многие специалисты называют бег одним из самых травмоопасных видов спорта, так как из-за незнания особенностей правильной техники вы рискуете сильно навредить своему организму. Даже неудачно подобранные одежда и обувь могут привести к пагубным последствиям.
Профессиональным спортсменам приходится ещё труднее. Одна из самых распространённых травм – «колено бегуна» – воспаление хряща, которое проявляется в виде тупой боли в районе верхней части коленной чашечки. Также у профессиональных спортсменов часто замечают воспаление надкостницы – болезненные ощущения проявляются в голени или её части. Помимо этого, от высокого темпа бега страдает и ахилловое сухожилие – верхняя часть пятки.
Ещё одна проблема, часто встречающаяся у бегунов — чёрные ногти на ногах. Дело в том, что носок обуви давит на пальцы, в следствие чего в этом месте образуется гематома. Травма не вызывает сильных болевых ощущений, однако выглядит не очень «здоровой», иногда такие потемнения путают с грибком ногтей.
Плавание
В первую очередь при нагрузках в бассейне на износ работает сердце и вся сердечно-сосудистая система. Активные движения при регулярной нехватке дыхания и контакте с хлорированной водой провоцируют нездоровое учащённое сердцебиение, что приводит к развитию патологий сердца: аритмии, ишемии и стенокардии. К сожалению, случаются и летальные исходы, когда сердце спортсмена внезапно перестаёт справляться с тяжёлыми нагрузками. Общественность поразил случай со смертью юного пловца, у которого остановилось сердце после совершённого им заплыва.
Велоспорт
У профессиональных велогонщиков есть целый ряд проблем со здоровьем, несмотря на то, что велосипед признан одним из самых позитивных способов поддерживать себя в форме. Да, постоянные кардио тренировки, безусловно, полезны, но не в том случае, когда ты едешь многочасовой или многодневный марафон в стиле «Джиро Д’Италия» или испанской «Вуэльты». Из-за того, что велогонщики вынуждены постоянно находиться в одной позе, у них может возникнуть целый ряд патологий, связанных с ведением «сидячего образа жизни», как бы парадоксально это не звучало. Судороги, спазмы, защемление седалищного нерва, а также чувство онемения в конечностях во время езды – со всем этим сталкиваются профессиональны, предпочитающие велосипед другим способам передвижения.
Ноги велогонщиков после заездов выглядят ужасающе. Вздувшиеся вены появляются из-за большого объема крови, которая прокачивается через их конечности во время длительных и энергозатратных соревнований.
Ещё одной болезнью велосипедистов стали проблемы с суставами и сухожилиями. Деформирующий артроз коленного сустава, неврит локтевого нерва – последствия постоянного механизированного движения ног. Ситуацию усугубляют плотно прилегающие к телу спортсмена специальные костюмы, которые часто натирают кожу в паховой зоне и на внутренней поверхности бёдер. Это приводит к неприятным мозолям.
Кроме того, мужчины-велогонщики подвержены ещё одной опасности – проблемам с потенцией. При долгом сидении на одном месте кровеносные сосуды и нервы сдавливаются, что и приводит к недостатку прилива крови в область паха. Многие велогонщики пользуются специальными ортопедическими сёдлами, чтобы избежать подобных проблем.
Фигурное катание
В этом виде спорта спортсменам регулярно приходится совершать сложные прыжки и вращения, а в парных видах ещё и поддержки. Всё это неблагоприятным образом сказывается на позвоночнике и суставах. Чуть больше повезло голеностопам фигуристов. В силу того, что они закреплены жёстким ботинком, они меньше подвержены травмам. Однако и здесь есть свой нюанс. Фигуристы высокого уровня часто перестают шнуровать ботинок до конца: иначе невозможно достичь желаемой пластики движения. А это, в свою очередь, провоцирует появление артритов, артрозов и прочих болезненных поражений суставов.
Недавно юной фигуристке Александре Трусовой, которая с успехом затмила мировые рекорды Алины Загитовой, врачи, эксперты и даже коллеги по цеху пророчили проблемы со здоровьем через пару лет её активной карьеры. А всё почему? По их мнению, не по годам развитая Трусова выполняет слишком технически сложные прыжки для своего возраста. Они считают, что такая перегрузка организма очень скоро даст о себе знать, и Александра не сможет выполнять даже простые элементы. Однако спортсменка в свои 15 лет продолжает успешную карьеру и недавно на турнире Japan Open 2019 в Сайтаме выполнила сразу четыре четверных прыжка.
Художественная гимнастика
Бесспорно, гимнастика — один из самых изящных видов спорта. Но его последствия выглядят отнюдь не так привлекательно, как юные девушки с лентами и обручами. Растяжка даётся легко далеко не всем девочкам, многие тратят на это годы мучительных тренировок, слёз и страха перед тренером.
Кроме того, для поддержания хорошей физической формы гимнастки часто сидят на особых диетах, буквально замаривая себя голодом. Однажды Ляйсан Утяшева вспоминала, как во время строжайших запретов и чёткого контроля потребляемых калорий от голода ела корм для собак.
Сегодня у многих гимнасток встречаются проблемы с желудком и болезненные травмы связок, которые, как известно, заживают очень долго. А кроме — жуткие боли в пояснице в следствие микротравм позвоночника, сколиоз и травмы большого пальца ноги из-за неудачных приземлений.