Профессиональный спорт — это опасно. К каким последствиям нужно быть готовым?

Говорят, большой спорт и здоровье – понятия несовместимые. Справедливость в этом есть. Ради профессиональной карьеры люди доводят свой организм до предела возможностей. Строжайшая диета, жёсткий режим дня, долгие часы изнуряющих тренировок по несколько подходов в день. Такова суровая реальность спорта – чтобы достичь каких-либо результатов, нужно регулярно жертвовать собой и своим телом.

Каждое спортивное увлечение способно нанести урон, о котором многие люди даже не догадываются. Эти последствия скрыты от глаз обывателя, но это не значит, что их не существует. Рассказываем о том, чем могут быть чреваты даже банальные бег и плавание.

Многие специалисты называют бег одним из самых травмоопасных видов спорта, так как из-за незнания особенностей правильной техники вы рискуете сильно навредить своему организму. Даже неудачно подобранные одежда и обувь могут привести к пагубным последствиям.

10 универсальных правил: как выбрать беговые кроссовки и не прогадать Минимизируем риск получения травмы и улучшаем свои спортивные результаты.

Профессиональным спортсменам приходится ещё труднее. Одна из самых распространённых травм – «колено бегуна» – воспаление хряща, которое проявляется в виде тупой боли в районе верхней части коленной чашечки. Также у профессиональных спортсменов часто замечают воспаление надкостницы – болезненные ощущения проявляются в голени или её части. Помимо этого, от высокого темпа бега страдает и ахилловое сухожилие – верхняя часть пятки.

Ещё одна проблема, часто встречающаяся у бегунов — чёрные ногти на ногах. Дело в том, что носок обуви давит на пальцы, в следствие чего в этом месте образуется гематома. Травма не вызывает сильных болевых ощущений, однако выглядит не очень «здоровой», иногда такие потемнения путают с грибком ногтей.

Плавание

В первую очередь при нагрузках в бассейне на износ работает сердце и вся сердечно-сосудистая система. Активные движения при регулярной нехватке дыхания и контакте с хлорированной водой провоцируют нездоровое учащённое сердцебиение, что приводит к развитию патологий сердца: аритмии, ишемии и стенокардии. К сожалению, случаются и летальные исходы, когда сердце спортсмена внезапно перестаёт справляться с тяжёлыми нагрузками. Общественность поразил случай со смертью юного пловца, у которого остановилось сердце после совершённого им заплыва.

Ушёл… На дно. Почему погиб талантливый пловец Муходинов Чемпион по плаванию сразу после победы утонул в центре бассейна, а рядом не было даже машины скорой помощи. Как такое возможно в 21 веке?

Велоспорт

У профессиональных велогонщиков есть целый ряд проблем со здоровьем, несмотря на то, что велосипед признан одним из самых позитивных способов поддерживать себя в форме. Да, постоянные кардио тренировки, безусловно, полезны, но не в том случае, когда ты едешь многочасовой или многодневный марафон в стиле «Джиро Д’Италия» или испанской «Вуэльты». Из-за того, что велогонщики вынуждены постоянно находиться в одной позе, у них может возникнуть целый ряд патологий, связанных с ведением «сидячего образа жизни», как бы парадоксально это не звучало. Судороги, спазмы, защемление седалищного нерва, а также чувство онемения в конечностях во время езды – со всем этим сталкиваются профессиональны, предпочитающие велосипед другим способам передвижения.

Ноги велогонщиков после заездов выглядят ужасающе. Вздувшиеся вены появляются из-за большого объема крови, которая прокачивается через их конечности во время длительных и энергозатратных соревнований.

Ещё одной болезнью велосипедистов стали проблемы с суставами и сухожилиями. Деформирующий артроз коленного сустава, неврит локтевого нерва – последствия постоянного механизированного движения ног. Ситуацию усугубляют плотно прилегающие к телу спортсмена специальные костюмы, которые часто натирают кожу в паховой зоне и на внутренней поверхности бёдер. Это приводит к неприятным мозолям.

Кроме того, мужчины-велогонщики подвержены ещё одной опасности – проблемам с потенцией. При долгом сидении на одном месте кровеносные сосуды и нервы сдавливаются, что и приводит к недостатку прилива крови в область паха. Многие велогонщики пользуются специальными ортопедическими сёдлами, чтобы избежать подобных проблем.

Велоспорт для сильных духом. Личный опыт Матвея Зубова Только представьте, что вы летите на велосипеде со средней скоростью 40 км/ч.

Фигурное катание

В этом виде спорта спортсменам регулярно приходится совершать сложные прыжки и вращения, а в парных видах ещё и поддержки. Всё это неблагоприятным образом сказывается на позвоночнике и суставах. Чуть больше повезло голеностопам фигуристов. В силу того, что они закреплены жёстким ботинком, они меньше подвержены травмам. Однако и здесь есть свой нюанс. Фигуристы высокого уровня часто перестают шнуровать ботинок до конца: иначе невозможно достичь желаемой пластики движения. А это, в свою очередь, провоцирует появление артритов, артрозов и прочих болезненных поражений суставов.

Что едят фигуристки и почему они такие худые? Как Медведева пробовала есть цветы, Загитова перестала пить воду, а Липницкая довела себя до анорексии.

Недавно юной фигуристке Александре Трусовой, которая с успехом затмила мировые рекорды Алины Загитовой, врачи, эксперты и даже коллеги по цеху пророчили проблемы со здоровьем через пару лет её активной карьеры. А всё почему? По их мнению, не по годам развитая Трусова выполняет слишком технически сложные прыжки для своего возраста. Они считают, что такая перегрузка организма очень скоро даст о себе знать, и Александра не сможет выполнять даже простые элементы. Однако спортсменка в свои 15 лет продолжает успешную карьеру и недавно на турнире Japan Open 2019 в Сайтаме выполнила сразу четыре четверных прыжка.

Художественная гимнастика

Бесспорно, гимнастика — один из самых изящных видов спорта. Но его последствия выглядят отнюдь не так привлекательно, как юные девушки с лентами и обручами. Растяжка даётся легко далеко не всем девочкам, многие тратят на это годы мучительных тренировок, слёз и страха перед тренером.

Кроме того, для поддержания хорошей физической формы гимнастки часто сидят на особых диетах, буквально замаривая себя голодом. Однажды Ляйсан Утяшева вспоминала, как во время строжайших запретов и чёткого контроля потребляемых калорий от голода ела корм для собак.

Сегодня у многих гимнасток встречаются проблемы с желудком и болезненные травмы связок, которые, как известно, заживают очень долго. А кроме — жуткие боли в пояснице в следствие микротравм позвоночника, сколиоз и травмы большого пальца ноги из-за неудачных приземлений.