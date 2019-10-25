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Чем увлекаются Тайсон и Роналду? Необычные хобби спортсменов

Чем увлекаются Тайсон и Роналду? Необычные хобби
Евгений Шелыганов
Тайсон с детства разводит голубей. Чем ещё увлекаются известные спортсмены?
Один из них даже может набить вам тату.
Lifestyle / Город 0

Мы по-разному организовываем своё свободное время, но чаще всего стараемся провести его с пользой. Многие тут же спешат в тренажёрные залы и тратят драгоценные часы на тренировки. А чем занимаются люди, в чьей жизни и так слишком много спорта?

Многие уверены, что круг интересов профессиональных спортсменов заканчивается ночными клубами, съёмками в рекламных роликах и покупкой новых автомобилей. Однако есть и те, кто выбрал для себя очень необычные развлечения. В нашей статье – подборка неожиданных хобби, которым популярные спортсмены посвящают своё время.

«Бинго!» от Криштиану Роналду

Глядя на «инстаграм» Криштиану Роналду, тяжело представить, что этот футболист имеет представление о понятии «свободное время». Во всех своих интервью португалец заявляет, что он не выходит из спортивного зала. Однако это не совсем так.

Оказывается, у Криштиану есть настоящая страсть, и называется она «Бинго». Именно за этой игрой Роналду чаще всего проводит время с близкими друзьями и семьёй. В ней случайным образом выбираются числа, а игроки должны заполнять соответствующие ячейки на своих карточках. Первый участник, заполнивший все поля, побеждает, выкрикивая «Бинго!». Предположительно, Роналду увлёкся этим хобби ещё во время выступлений за «Манчестер Юнайтед». С тех пор футболист является настоящим фанатом этой игры.

Майк Тайсон, любовь и голуби

Майк Тайсон известен каждому любителю бокса своими резкими выходками, крутым нравом и агрессивным поведением. Однако находить баланс между яростью и спокойствием спортсмену удаётся благодаря его необычному хобби.

Мало кто знает, но Тайсон с давних пор занимается разведением голубей. В свое время у боксёра было около 350 птиц. Сейчас их меньше, но это никак не мешает ему наслаждаться своим увлечением. В Нью-Джерси располагается собственная голубятня Майка Тайсона. По словам боксёра, именно голуби очень помогали ему в трудные периоды жизни.

Король носков Роберт Гриффин III

Американский футболист Роберт Гриффин III тоже имеет особенное хобби. На протяжении долгого времени игрок «Балтимор Рэйвенс» коллекционирует носки. Страсть Роберта к этим предметам гардероба в экстравагантном исполнении и немыслимых расцветках повышает его популярность и делает пресс-конференции с участием спортсмена ещё более интересными.

Тим Данкан и ролевые игры

Тим Данкан, безусловно, очень разносторонний человек. До начала профессиональной карьеры в баскетболе спортсмен мечтал стать олимпийским пловцом, поэтому много лет проводил на тренировках в бассейне. Сейчас же баскетболист сменил увлечение. Он стал настоящим любителем классических настольных ролевых игр в жанре фэнтези. В особенности, игры «Подземелья и Драконы». У Дункана с ней всё настолько серьёзно, что его грудь украшает татуировка Мерлина, и иногда, забавы ради, он сам наряжается волшебником.

Тату-мастер Даниэль Аггер

Конечно, большинство спортсменов привлекают татуировки. Они часто не прочь украсить своё тело новыми изображениями и похвастаться этим в соцсетях. Однако бывший капитан национальной сборной Дании по футболу Даниэль Аггер не только является любителем подобного искусства, но и сам нередко предоставляет людям свои услуги тату-мастера. Футболист – сертифицированный татуировщик. Однажды он даже пообещал, что набьёт одинаковые тату всем членам своей команды, если они выиграют чемпионский титул. Хорошо это или плохо, но тогда они заняли лишь второе место, и обещание осталось невыполненным.

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