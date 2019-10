Что посмотреть? 10 лучших сериалов про спорт

Многие виды спорта могут похвастаться удивительным сочетанием экшена, драмы и непредсказуемых поворотов судьбы. А если добавить к этому любовь, юмор и личные переживания — получится отличный сюжет для сериала. В нашей подборке — десять сериалов о спорте на любой вкус. Здесь есть и драматические, и комедийные, и биографические ленты. Вы точно найдёте что-то по душе. Поэтому захватите попкорн, и приятного просмотра!

10 лучших фильмов о спорте всех времён Сохраните себе, чтобы не забыть посмотреть.

Футболисты (США, 2015-…)

Победы, слава, деньги — та часть жизни звёзд американского футбола, которую представляет себе большинство, наблюдая за спортсменами по телевизору. Но, помимо изнурительных тренировок и соревнований, у них есть друзья, семьи и проблемы, свойственные всем людям.

Сериал ориентирован в большей мере на мужскую аудиторию: довольно жёсткий юмор и много американского футбола. А вот женской части явно понравится звёздный состав, ведь главную роль исполнил сам Дуэйн Джонсон. Кстати, для того, чтобы сыграть Спенсера Страсмора, актёр сбросил почти 10 килограммов.

Фанаты сериала шутят, что лента обязательна к просмотру девушкам, мечтающим выйти замуж за знаменитого спортсмена. Посмотреть стоит для того, чтобы если не отказаться от этой идеи полностью, то хотя бы примерно понимать, к чему нужно готовиться.

Вне игры (Россия, 2018)

«Первый честный сериал о нашем футболе» — такой слоган выбрали создатели картины, и не зря. «Вне игры» рассказывает, в первую очередь, о проблемах детско-юношеского футбола в России.

По сюжету Фил когда-то был профессиональным и перспективным футболистом, но волей судьбы теперь работает скаутом школы «Локомотив». Он, разочарованный в жизни и спорте, предпочитает запивать все проблемы крепким алкоголем. Случай в лице ярого фаната «Локомотива» Саши знакомит героя с подающим надежды футболистом Денисом Рыбальченко. С этого момента цель Фила — помочь Денису стать профессионалом.

Что интересно, все роли юных спортсменов исполняют действующие игроки юношеской лиги. Также в сериале самих себя сыграли футболисты Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и Дмитрий Лоськов.

Блеск (США, 2017-…)

Здесь есть всё: красивые женщины, искромётный юмор и…драки, потому что этот сериал расскажет вам о женском реслинге. Он называется «Блеск» или «GLOW», что расшифровывается как Gorgeos Ladies Of Wrestling. Сюжет основан на истории одноимённого шоу, чей пик славы пришёлся на конец восьмидесятых годов прошлого века. Интересный факт: набор участниц для шоу проходил в спортзале Barbarella`s Gym, владельцем которого являлась Джеки Сталлоне (мать Сильвестра Сталлоне).

Канва сериала типична для Голливуда: мечта об актёрской карьере, изнурительные кастинги и провал. Вот только главную героиню это привело в реслинг. Девушке сделали яркий макияж, объёмную укладку, одели в спандекс и отправили покорять арены, и у неё это отлично получилось.

Хрупкие, но сильные. 10 девушек в мужских видах спорта По этим красоткам сложно определить — ожидать милой улыбки или хука справа.

Многие персонажи сериала списаны с реальных женщин-рестлеров. Так, на образ Рут «Зои-разрушительницы» создателей вдохновила реально существующая женщина-рестлер, выступающая под псевдонимом Полковник Ниночка. Кстати, в актёрском составе есть несколько профессиональных рестлеров. Например, Киа Стивенс, исполнившая роль Тэмми «Благостной Королевы».

Быть Сереной (США, 2018)

«Быть Сереной» — это документальный сериал на телеканале HBO про всемирно известную теннисистку — Серену Уильямс. В центре сюжетной линии самый значимый и сокровенный период её жизни — брак с Алексисом Оганяном, беременность и раннее материнство, а также последующее возвращение на корт. В сериале Серена от первого лица рассказывает обо всех событиях в своей жизни. В повествование включены документальные съёмки сеансов УЗИ и первых секунд после родов. Всего вышло пять серий. К слову, сериал номинирован на спортивную премию «Эмми» сразу в трёх номинациях.

Подача (США, 2016-2017)

В сериале рассказывается история Джинни Бейкер — первой женщины-бейсболистки в мужской команде, сыгравшей в Главной лиге. И хотя команда «Сан-Диего Падрес» действительно существует, сама Джинни — персонаж выдуманный. Как и каждому новичку, ей приходится доказывать, что она заслуженно занимает своё место. Кроме этого, героиня сталкивается с дискриминацией по половому признаку, ведь бейсбол долгое время считался исключительно мужским видом спорта.

Сериал, к слову, подойдёт и тем, кто совсем не разбирается в бейсболе — появится отличный повод изучить любимую игру американцев.

Займёмся физкультурой (США, 2018-…)

Сериал сделан в лучших традициях американских комедий: главный герой — неудачник Джо Форс. Дожив до среднего возраста, он так ничего и не добился в жизни. И вот однажды всё переворачивается с ног на голову: после смерти отца Джо унаследовал семейный спортзал, а в придачу и $8 млрд. Но, чтобы вступить в наследство, ему нужно выполнить последнее желание родителя, а именно: выиграть чемпионат по аэробике.

Партнёршей Джо становится его мама, а главными конкурентами — настоящие гуру гимнастики: его подростковые враги Клаудиа и её муж Барри.

Зажигай! (США, 2013-…)

Группа поддержки профессиональной команды НБА — это больше, чем просто танцы. Это гимнастика, акробатика, пластика и хореография, приправленные ярким макияжем и потрясающими костюмами.

Вульгарность или необходимость: почему чирлидерши носят короткие юбки? История и эволюция формы на девушках из группы поддержки.

В сериале рассказывается о жизни группы поддержки «Лос-Анджеллеские Дьяволицы». Пока парни играют в мяч, девушки устраивают горячее шоу. Интригу сериалу придаёт запрет на любовные романы между чирлидершами и баскетболистами, который, в общем-то, неоднократно нарушается. Иногда во время просмотра сериала создаётся впечатление, будто ты включил профессиональный клип или мюзикл — настолько всё продумано, красиво и чётко.

Холм одного дерева (США, 2003-2012)

«Холм одного дерева» — американская подростковая драма, многочисленный номинант на премию Teen Choice Awards. Кроме любви к баскетболу, кажется, что у главных героев, Лукаса и Нейтана, нет ничего общего. За исключением одной тайны — у них один отец.

18 лет назад перспективный баскетболист Дэн Скотт получил стипендию в университете, бросил свою беременную девушку Карен и уехал из города. С баскетбольной карьерой у него не сложилось, зато получилось с личной жизнью — Дэн женился на своей однокурснице Дэб, которая родила ему ещё одного сына.

Его Воздушество Майкл Джордан. 5 правил легенды баскетбола В чём секрет самого успешного баскетболиста в истории?

Жизнь сталкивает двух братьев, когда тихоня Лукас попадает в баскетбольную команду Нейтана. Последний является звездой средней школы и принадлежит к самой богатой семье в городе. Кроме всего прочего, сериал назван в честь одной из песен группы U2, так что хорошие саундтреки в близком им стиле гарантированы.

«Гимнастки» (США, 2009-2012)

Выход сериала был приурочен к Олимпийским играм в Лондоне. Три главные героини — амбициозные гимнастки Лорен Теннер, Пэйсон Килер и Кейли Круз — имеют большие шансы победить на предстоящей Олимпиаде. Но ситуация меняется, когда в спортивный лагерь приезжает новенькая, но ничем не уступающая спортсменка Эмили Кметко.

Сериал пропитан духом соперничества и конкуренции, которая выходит за спортивные рамки. В «Гимнастках» затронуты и типичные проблемы подростков: конфликты с родителями, недопонимания с тренером, проблемы в учёбе. Но главные героини — профессиональные спортсменки, что сильно отличает их от обычных тинейджеров: вместо тусовок — тренировки, вместо парней — строгий тренер, вместо подружек — конкурентки. В оригинале сериал называется Make It or Break It («Добиться или сломаться»), что полностью отражает суть происходящего на экране.

Огни ночной пятницы (США, 2006 – 2011)

Маленький городок штата Техас живёт футболом: в пятницу вечером закрываются магазины, пустеют улицы, жизнь останавливается. Все жители собираются на стадионе, чтобы поддержать местную команду.

Сюжет начинается с первой игры нового сезона, где командой управляет новоиспечённый тренер — Эрик Тейлор. Он совсем недавно приехал в город и теперь налаживает свою жизнь. Это сериал о победах и поражениях, любви и дружбе, преданности и предательствах.

Реалистичные герои, жизненные ситуации и немного «трясущаяся» съёмка — всё это больше походит на документальное кино. При просмотре возникает чувство, будто ты всего лишь подсматриваешь за жизнью маленького городка. К слову, сериал высоко оценён критиками: у «Огней» есть несколько солидных премий, включая «Эмми».