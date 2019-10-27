В сердце столицы: живописные маршруты для пробежек осенью

С наступлением холодов выбираться на улицу хочется всё реже. Однако бег по осеннему городу многим приходится по душе. Пока осень ещё радует москвичей последними тёплыми днями, предлагаем освежить свои пробежки новыми живописными маршрутами. Мы подготовили несколько вариантов для тех, кто пока отказывается перебираться на беговую дорожку и хочет насладиться чистым прохладным осенним воздухом.

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Екатерининский парк

Ближайшая ст. метро: «Достоевская»

Длина маршрута: 2,3 км

Маршрут пробежки по Екатерининскому парку. Фото: yandex.ru/maps

Екатерининский парк – один из красивейших во всей Москве. Он расположен недалеко от центра, но при этом не такой шумный и людный, как Парк Горького. Маршрут длиной чуть больше двух километров не подойдёт для подготовки к марафону или спринту. Но если вы хотите побегать в новом месте с красивой природой и большим прудом, этот парк окажется отличным вариантом.

Нескучный сад

Ближайшая ст. метро: «Ленинский проспект»

Длина маршрута: 3,2 км

Маршрут пробежки по Нескучному саду. Фото: yandex.ru/maps

Несмотря на то что Нескучный сад примыкает к Парку Горького, здесь не так людно. Однако по красоте сад совсем не уступает главному парку. Предложенный маршрут лишь один из многих: не бойтесь отклоняться от него и исследовать новые дорожки. Территория Нескучного сада не такая большая, заблудиться здесь сложно, поэтому можно смело изучать новые тропы самостоятельно.

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Парк Сокольники

Ближайшая ст. метро: «Сокольники»

Длина маршрута: 4,6 км

Маршрут пробежки по парку «Сокольники». Фото: yandex.ru/maps

В Сокольниках можно (и нужно) потеряться: выбирайте любой из «лучей» – и вперёд! Как вариант – пробежать сквозь весь парк до пруда, затем по берегу, а обратно вернуться уже другим «лучом». Или тем же. А если пробежки по Сокольникам окажется недостаточно, можно пересечь Ростокинский проезд и продолжить изучение троп уже в национальном парке Лосиный остров.

Парк Кузьминки

Ближайшая ст. метро: «Кузьминки»

Длина маршрута: 4,5 км

Маршрут пробежек по «Кузьминкам». Фото: yandex.ru/maps

Кузьминки находятся на юго-востоке Москвы – это весьма далеко от центра. Зато людей в парке много не встретить. Территория Кузьминок обширна, здесь расположено несколько музеев и прудов, которые соединяются живописными реками. Приятно пробежаться вдоль реки, огибая Шибаевский и Верхний Кузьминский пруды, или, наоборот, скрыться под сенью деревьев, ещё не успевших полностью оголиться к зиме.

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Парк Коломенское

Ближайшая ст. метро: «Коломенская»

Длина маршрута: 3 км

Коломенское не просто парк, а целый музей-заповедник с домиком императора Петра I, двумя красивыми церквями и усадьбой. Здесь часто можно встретить влюблённых, привлечённых живописностью места, или даже молодожёнов, выбравших Коломенское как место для свадьбы. Территория парка большая: открывать для себя новые маршруты и тропы вряд ли наскучит. Да и где ещё, выйдя на утреннюю или вечернюю пробежку, можно столкнуться с великим императором в полный рост (пусть и со статуей)?

Воронцовский парк

Ближайшая ст. метро: «Новые Черёмушки», «Калужская», «Проспект Вернадского»

Длина маршрута: 3,5 км

Есть что посмотреть и во время пробежки по Воронцовскому парку: красивая усадьба конца XVIII века, большой Воронцовский пруд и ещё четыре – поменьше. Вдоль одного из прудов перекинут мост. Для разнообразия он станет отличной локацией не только для красивых осенних фотографий, но и для пробежек. Парк можно преодолеть быстро, обогнув основные достопримечательности по периметру, или же позволить себе заблудиться, петляя разными тропинками.

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Москворецкая набережная

Ближайшая ст. метро: «Китай-город»

Длина маршрута: 1,7 км

Москворецкая набережная начинается у парка Зарядье и упирается в сталинскую высотку на Котельнической набережной. Может показаться, что ночью здесь более эффектно и ярко, однако и днём пробежаться будет очень приятно. Чтобы не бегать вдоль Москвы-реки туда-обратно, предлагаем включить в маршрут Зарядье: сменить урбанистическую атмосферу каменной набережной на разнообразие климатических секторов парка.

Пушкинская набережная

Ближайшая ст. метро: «Октябрьская»

Длина маршрута: 3,4 км

Если хочется побегать в центре, но не в самом и не в парке, хорошим вариантом станет Пушкинская набережная. Простой, но живописный, на первый взгляд, этот маршрут может показаться скучным. Спешим вас в этом разуверить. Он отлично подойдёт тем, кто устал петлять по парковым закоулкам. Если же после пробежки от Крымского до Андреевского моста (и обратно) вам всё ещё мало, всегда можно забежать в Нескучный сад или Парк Горького – они совсем рядом.