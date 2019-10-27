Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Главная / Lifestyle / Статьи /

Самые красивые чирлидерши в «Инстаграме». Топ девочек из группы поддержки

Самые красивые чирлидерши в «Инстаграме»
Евгений Шелыганов
Жаркие танцы: самые красивые чирлидерши в «Инстаграме»
Поддержка этих девушек помогает командам добиваться успеха.
Lifestyle / Город 0

Одна из самых важных составляющих любого вида спорта – искренние эмоции болельщиков. Однако, когда поддерживают не только ярые фанаты, но и прекрасные девушки у трибун, каждый спортсмен получает максимальный заряд энергии и начинает выступать всё лучше и лучше. Эффектные выступления чирлидерш завораживают и привлекают внимание с первых же движений. Это не просто танцы с помпонами, а отдельный вид спорта, обладающий собственной историей. Мы собрали самых красивых девушек, посвятивших жизнь чирлидингу и восхищающих мир своей грациозностью.

Эллисон Ренн

Эллисон – прекрасная спортивная девушка, поддерживающая клуб НФЛ «Ягуары», объект восхищения футбольных фанатов. Помимо чирлидинга она занимается модельным бизнесом. Поражает и хобби девушки. Много свободного времени она уделяет рыбалке. В её «инстаграме» можно увидеть большое количество фотографий с уловом, которому позавидует любой заядлый рыбак.

Эрин Макголдрик

Эрин является не только чирлидершей из группы поддержки американской хоккейной команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», но и профессиональным атлетом. Она участвует в многочисленных турнирах по фитнес-бикини, таких как «Олимпия» или «Арнольд Классик». Спортсменка старается всегда поддерживать свою физическую форму, ведь она ещё и амбассадор канадской компании спортивного питания.

Пейтон Мабри

Пейтон Мабри, чирлидерша индийской Премьер-лиги, обрела большую популярность в «Инстаграме». Её аудитория составляет почти полмиллиона человек. В аккаунт девушка выкладывает фотографии с тренировок и делится моментами своей увлекательной жизни. Постоянные занятия в зале помогают ей поддерживать прекрасную форму. Помимо собственных выступлений она часто приходит посмотреть на игры в роли обычного зрителя, чтобы с трибун поддержать спортивный командный дух.

Джастин Алперт

Алперт знаменита не только в чирлидинге, но и в кино. Девушка принимала участие в съёмках сериалов «Как я встретил вашу маму», «Папочка» и «Голдберги». В личной жизни Джастин тоже сорвала куш — она состоит в счастливом браке и имеет чудесную дочку. А ведь лучшее у барышни впереди, учитывая её молодость и талант. Конечно, главное занятие Алперт – выступление в группе поддержки клуба «Лос-Анджелес Рэмс» по американскому футболу. Она является капитаном команды, поэтому всегда выглядит позитивно и эффектно.

Эллисон де Хесус

Если вы являетесь фанатом НФЛ и клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс», то, безусловно, оцените красавицу Эллисон де Хесус. Девушка старается не терять спортивную форму, проводя много времени в зале. Кроме того, Эллисон помогает и окружающим. Она составляет план тренировок и питания для тех, кто стремится к идеальной фигуре.

Алёна Медянцева

Как бы это странно ни звучало, но Алёна Медянцева — дипломированный чирлидер. А её команда «Торпедо Старс» в октябре 2018 года удостоилась звания «Самой горячей нижегородской группы поддержки». Алёна всегда блистает на матчах КХЛ. На данный момент команда «Торпедо Старс» — одна из самых популярных российских групп поддержки. Алёна старается соответствовать этому статусу, поэтому часто ходит в зал и делится спортивными успехами в своём «инстаграме». В свободное время девушка путешествует, играет в теннис и занимается вокалом.

Хлоя Пинейро

Хлоя — участница группы поддержки в НБА. Эти чирлидерши отличаются зажигательными танцами, эмоциональностью и лёгким нравом. Пинейро сумела превратиться в местную знаменитость. Её обворожительность и пластика оставляют яркие впечатления поклонникам баскетбола. В своём юном возрасте девушка уже успела объездить половину земного шара. Хлоя очень любит танцы, поэтому принимает участие в соревнованиях, где всегда занимает лидирующие позиции.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Экстремальное похудение. Что теперь делать с кожей?
Экстремальное похудение. Что теперь делать с кожей?
Профессиональный спорт — это опасно. К каким последствиям нужно быть готовым?
Профессиональный спорт — это опасно. К каким последствиям нужно быть готовым?
TOP 3
Как похудеть за 4 минуты в день? Быстрая жиросжигающая тренировка
Как похудеть за 4 минуты в день? Быстрая жиросжигающая тренировка
Фитнес
Обратная сторона ЗОЖ. Непредсказуемые последствия правильного питания
Обратная сторона ЗОЖ. Непредсказуемые последствия правильного питания
Город
На что идут актёры ради роли известных спортсменов?
На что идут актёры ради роли известных спортсменов?
Город
© championat.com 2000–2019