Жаркие танцы: самые красивые чирлидерши в «Инстаграме»

Одна из самых важных составляющих любого вида спорта – искренние эмоции болельщиков. Однако, когда поддерживают не только ярые фанаты, но и прекрасные девушки у трибун, каждый спортсмен получает максимальный заряд энергии и начинает выступать всё лучше и лучше. Эффектные выступления чирлидерш завораживают и привлекают внимание с первых же движений. Это не просто танцы с помпонами, а отдельный вид спорта, обладающий собственной историей. Мы собрали самых красивых девушек, посвятивших жизнь чирлидингу и восхищающих мир своей грациозностью.

Эллисон Ренн

Эллисон – прекрасная спортивная девушка, поддерживающая клуб НФЛ «Ягуары», объект восхищения футбольных фанатов. Помимо чирлидинга она занимается модельным бизнесом. Поражает и хобби девушки. Много свободного времени она уделяет рыбалке. В её «инстаграме» можно увидеть большое количество фотографий с уловом, которому позавидует любой заядлый рыбак.

Эрин Макголдрик

Эрин является не только чирлидершей из группы поддержки американской хоккейной команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», но и профессиональным атлетом. Она участвует в многочисленных турнирах по фитнес-бикини, таких как «Олимпия» или «Арнольд Классик». Спортсменка старается всегда поддерживать свою физическую форму, ведь она ещё и амбассадор канадской компании спортивного питания.

Пейтон Мабри

Пейтон Мабри, чирлидерша индийской Премьер-лиги, обрела большую популярность в «Инстаграме». Её аудитория составляет почти полмиллиона человек. В аккаунт девушка выкладывает фотографии с тренировок и делится моментами своей увлекательной жизни. Постоянные занятия в зале помогают ей поддерживать прекрасную форму. Помимо собственных выступлений она часто приходит посмотреть на игры в роли обычного зрителя, чтобы с трибун поддержать спортивный командный дух.

Джастин Алперт

Алперт знаменита не только в чирлидинге, но и в кино. Девушка принимала участие в съёмках сериалов «Как я встретил вашу маму», «Папочка» и «Голдберги». В личной жизни Джастин тоже сорвала куш — она состоит в счастливом браке и имеет чудесную дочку. А ведь лучшее у барышни впереди, учитывая её молодость и талант. Конечно, главное занятие Алперт – выступление в группе поддержки клуба «Лос-Анджелес Рэмс» по американскому футболу. Она является капитаном команды, поэтому всегда выглядит позитивно и эффектно.

Эллисон де Хесус

Если вы являетесь фанатом НФЛ и клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс», то, безусловно, оцените красавицу Эллисон де Хесус. Девушка старается не терять спортивную форму, проводя много времени в зале. Кроме того, Эллисон помогает и окружающим. Она составляет план тренировок и питания для тех, кто стремится к идеальной фигуре.

Алёна Медянцева

Как бы это странно ни звучало, но Алёна Медянцева — дипломированный чирлидер. А её команда «Торпедо Старс» в октябре 2018 года удостоилась звания «Самой горячей нижегородской группы поддержки». Алёна всегда блистает на матчах КХЛ. На данный момент команда «Торпедо Старс» — одна из самых популярных российских групп поддержки. Алёна старается соответствовать этому статусу, поэтому часто ходит в зал и делится спортивными успехами в своём «инстаграме». В свободное время девушка путешествует, играет в теннис и занимается вокалом.

Хлоя Пинейро

Хлоя — участница группы поддержки в НБА. Эти чирлидерши отличаются зажигательными танцами, эмоциональностью и лёгким нравом. Пинейро сумела превратиться в местную знаменитость. Её обворожительность и пластика оставляют яркие впечатления поклонникам баскетбола. В своём юном возрасте девушка уже успела объездить половину земного шара. Хлоя очень любит танцы, поэтому принимает участие в соревнованиях, где всегда занимает лидирующие позиции.