Накопились токсины. Как распознать нарушения в работе печени?

Усталость, сонливость, рассеянность — симптомы, которые хоть раз диагностировал у себя каждый. Но что если всё это совсем не признаки «осенней депрессии» или привычного всем «авитаминоза»? Причиной проблем может оказаться повышенный уровень токсичного аммиака в организме. Это свидетельствовует о том, что работа печени нарушена.
В рамках спецпроекта «Чемпионата» мы расскажем вам, к каким тревожным симптомам стоит прислушаться и как не поставить под удар своё будущее и печень.
Функции печени. За что отвечает жизненно важный орган?
В зоне ответственности печени практически все наши органы и системы. Она одновременно выполняет массу функций.
- Защита от ядов и аллергенов. Одна из самых важных функций печени – барьерная. Она нейтрализует продукты белкового обмена, забирая их из крови. Именно в этом органе обезвреживаются токсины, яды и аллергены, которые попадают в наш организм.
- Баланс веса. В печени происходит секреция желчи, которая необходима организму для переваривания пищи. Орган также участвует в синтезе холестерина и контролирует жировой обмен, помогает регулировать гормональный фон.
- Выработка энергии. Кроме того, печень производит глюкозу – основной источник энергии.
Негативные факторы. Что может плохо влиять на печень?
- Фастфуд, жирная пища и переедание. Вредные привычки, перекусы на бегу и любовь к быстро приготовленной пище — всё это так или иначе влияет на работу жизненно важного органа. Хуже всего, если в фастфуд вы заходите регулярно, так как увеличение уровня аммиака во многом происходит благодаря накопительному эффекту.
- Алкоголь.
- Плохая экология.
- Некоторые лекарства. Не все, но многие медицинские препараты влияют на печень. Поэтому так важно не заниматься самолечением и консультироваться с врачом перед их применением.
- Малоподвижный образ жизни.
Но я ведь ЗОЖ. У меня не может быть проблем с печенью! Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом, не злоупотребляю алкоголем
Сбои в работе печени и накопившиеся токсины совсем не значат, что вы сутками пьёте алкоголь, живёте вблизи токсичного производства и постоянно совершаете «набеги» за жирными бургерами. Есть и другие причины.
- Белковая диета. К проблемам с печенью иногда приводит даже вполне себе безобидная, на первый взгляд, белковая диета. Наша печень может просто не справиться в ситуации, когда в организм попадает повышенное количество белка. При таких диетах происходит накопление аммиака в организме под воздействием метаболических стрессов. Избыточный аммиак, в свою очередь, негативно влияет на печень и головной мозг. В результате снижается концентрация внимания, появляется постоянная усталость. Снизить уровень аммиака и уменьшить симптомы астении (усталость, вялость) может помочь препарат Гепа-Мерц в гранулах. Его необходимо принимать три раза в сутки, растворяя в стакане воды.
- Спортпит. По данным американских исследователей, с каждым годом регистрируется всё больше случаев заболеваний печени, которые связаны с приёмом спортивных добавок. Так что, поставив амбициозную спортивную цель и начав принимать большое количество биодобавок, задумайтесь о том, как защитить свою печень!
Спорт и аммиак
Ежедневные физические нагрузки и белковое питание могут приводить к накоплению токсина (аммиака). Даже небольшое повышение аммиака в крови приводит к потере концентрации внимания, ухудшению реакций, раздражительности. Согласитесь, заниматься спортом в таком состоянии — практически нереально. Основная роль печени в подобной ситуации — обезвреживание этих самых токсинов. Однако, если печень не справляется, уровень аммиака в крови может повышаться!
Основные причины повышения токсинов у спортсменов:
- высокие спортивные нагрузки;
- богатое белком питание;
- употребление белковых смесей и коктейлей;
- заболевания печени.
Помимо того, что подобная интоксикация очевидно вредна, повышенный аммиак в крови негативно влияет на мышцы, приводя к снижению мышечной массы и силы. Он также может стать причиной замедленного восстановления после тренировок.
Узнать состояние вашей печени за 40 секунд
Такие слабовыраженные симптомы, как повышенная утомляемость и рассеянность в течение дня, могут либо вовсе не привлекать к себе внимания, либо быть неправильно истолкованы. Поэтому при наличии подобных симптомов важно задуматься о здоровье печени и пройти своевременную диагностику.
В условиях медицинской лаборатории существуют различные тесты. Однако заподозрить наличие нарушений работы печени и повышенный уровень аммиака в крови возможно и дистанционно — при помощи специального онлайн-теста. Всего за 40 секунд и абсолютно бесплатно каждый желающий может пройти тест на сайте тестпечени.рф. В случае, если вам не удастся пройти его несколько раз подряд, задумайтесь о здоровье своей печени и запишитесь на консультацию к врачу.
Как избавиться от токсинов и защитить свою печень?
Для детоксикации организма от аммиака, защиты печени и предотвращения перехода заболеваний печени в более серьёзные стадии необходимо вовремя начать лечение. Гепа-Мерц – это безрецептурный препарат, который оказывает разностороннее действие на работу печени и обмен веществ. Он применим для лечения различных заболеваний печени, начиная с самых ранних стадий. Первым шагом к здоровой печени может стать детоксикация от аммиака, затем, благодаря комплексному воздействию препарата, восстанавливается работа печени и улучшается обмен веществ в целом.
Берегите своё здоровье и не привыкайте к тревожным симптомам, а боритесь с ними. Впереди вас ждёт много новых спортивных побед и личных рекордов!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.