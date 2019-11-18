Накопились токсины. Как распознать нарушения в работе печени?

Нужно всего 40 секунд. Для этого даже не потребуется выходить из дома.

Усталость, сонливость, рассеянность — симптомы, которые хоть раз диагностировал у себя каждый. Но что если всё это совсем не признаки «осенней депрессии» или привычного всем «авитаминоза»? Причиной проблем может оказаться повышенный уровень токсичного аммиака в организме. Это свидетельствовует о том, что работа печени нарушена.

В рамках спецпроекта «Чемпионата» мы расскажем вам, к каким тревожным симптомам стоит прислушаться и как не поставить под удар своё будущее и печень.

Функции печени. За что отвечает жизненно важный орган?

В зоне ответственности печени практически все наши органы и системы. Она одновременно выполняет массу функций.

Фото: istockphoto.com

Защита от ядов и аллергенов. Одна из самых важных функций печени – барьерная. Она нейтрализует продукты белкового обмена, забирая их из крови. Именно в этом органе обезвреживаются токсины, яды и аллергены, которые попадают в наш организм.

Одна из самых важных функций печени – барьерная. Она нейтрализует продукты белкового обмена, забирая их из крови. Именно в этом органе обезвреживаются токсины, яды и аллергены, которые попадают в наш организм. Баланс веса. В печени происходит секреция желчи, которая необходима организму для переваривания пищи. Орган также участвует в синтезе холестерина и контролирует жировой обмен, помогает регулировать гормональный фон.

В печени происходит секреция желчи, которая необходима организму для переваривания пищи. Орган также участвует в синтезе холестерина и контролирует жировой обмен, помогает регулировать гормональный фон. Выработка энергии. Кроме того, печень производит глюкозу – основной источник энергии.

Это интересно: согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), различные заболевания печени встречаются у 2 млрд человек и с каждым годом эта цифра увеличивается.

Негативные факторы. Что может плохо влиять на печень?

Фастфуд, жирная пища и переедание. Вредные привычки, перекусы на бегу и любовь к быстро приготовленной пище — всё это так или иначе влияет на работу жизненно важного органа. Хуже всего, если в фастфуд вы заходите регулярно, так как увеличение уровня аммиака во многом происходит благодаря накопительному эффекту.

Вредные привычки, перекусы на бегу и любовь к быстро приготовленной пище — всё это так или иначе влияет на работу жизненно важного органа. Хуже всего, если в фастфуд вы заходите регулярно, так как увеличение уровня аммиака во многом происходит благодаря накопительному эффекту. Алкоголь.

Плохая экология.

Некоторые лекарства. Не все, но многие медицинские препараты влияют на печень. Поэтому так важно не заниматься самолечением и консультироваться с врачом перед их применением.

Не все, но многие медицинские препараты влияют на печень. Поэтому так важно не заниматься самолечением и консультироваться с врачом перед их применением. Малоподвижный образ жизни.

Фото: istockphoto.com

Но я ведь ЗОЖ. У меня не может быть проблем с печенью! Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом, не злоупотребляю алкоголем

Сбои в работе печени и накопившиеся токсины совсем не значат, что вы сутками пьёте алкоголь, живёте вблизи токсичного производства и постоянно совершаете «набеги» за жирными бургерами. Есть и другие причины.

Белковая диета. К проблемам с печенью иногда приводит даже вполне себе безобидная, на первый взгляд, белковая диета. Наша печень может просто не справиться в ситуации, когда в организм попадает повышенное количество белка. При таких диетах происходит накопление аммиака в организме под воздействием метаболических стрессов. Избыточный аммиак, в свою очередь, негативно влияет на печень и головной мозг. В результате снижается концентрация внимания, появляется постоянная усталость. Снизить уровень аммиака и уменьшить симптомы астении (усталость, вялость) может помочь препарат Гепа-Мерц в гранулах. Его необходимо принимать три раза в сутки, растворяя в стакане воды.

К проблемам с печенью иногда приводит даже вполне себе безобидная, на первый взгляд, белковая диета. Наша печень может просто не справиться в ситуации, когда в организм попадает повышенное количество белка. При таких диетах происходит накопление аммиака в организме под воздействием метаболических стрессов. Избыточный аммиак, в свою очередь, негативно влияет на печень и головной мозг. В результате снижается концентрация внимания, появляется постоянная усталость. Снизить уровень аммиака и уменьшить симптомы астении (усталость, вялость) может помочь препарат в гранулах. Его необходимо принимать три раза в сутки, растворяя в стакане воды. Спортпит. По данным американских исследователей, с каждым годом регистрируется всё больше случаев заболеваний печени, которые связаны с приёмом спортивных добавок. Так что, поставив амбициозную спортивную цель и начав принимать большое количество биодобавок, задумайтесь о том, как защитить свою печень!

Фото: istockphoto.com

Спорт и аммиак

Ежедневные физические нагрузки и белковое питание могут приводить к накоплению токсина (аммиака). Даже небольшое повышение аммиака в крови приводит к потере концентрации внимания, ухудшению реакций, раздражительности. Согласитесь, заниматься спортом в таком состоянии — практически нереально. Основная роль печени в подобной ситуации — обезвреживание этих самых токсинов. Однако, если печень не справляется, уровень аммиака в крови может повышаться!

Основные причины повышения токсинов у спортсменов:

высокие спортивные нагрузки;

богатое белком питание;

употребление белковых смесей и коктейлей;

заболевания печени.

Помимо того, что подобная интоксикация очевидно вредна, повышенный аммиак в крови негативно влияет на мышцы, приводя к снижению мышечной массы и силы. Он также может стать причиной замедленного восстановления после тренировок.

Это интересно: аммиак, являясь токсином, начинает воздействовать на головной мозг, вызывая чувство усталости, расстройство внимания, нарушение сна.

Фото: istockphoto.com

Узнать состояние вашей печени за 40 секунд

Такие слабовыраженные симптомы, как повышенная утомляемость и рассеянность в течение дня, могут либо вовсе не привлекать к себе внимания, либо быть неправильно истолкованы. Поэтому при наличии подобных симптомов важно задуматься о здоровье печени и пройти своевременную диагностику.

В условиях медицинской лаборатории существуют различные тесты. Однако заподозрить наличие нарушений работы печени и повышенный уровень аммиака в крови возможно и дистанционно — при помощи специального онлайн-теста. Всего за 40 секунд и абсолютно бесплатно каждый желающий может пройти тест на сайте тестпечени.рф. В случае, если вам не удастся пройти его несколько раз подряд, задумайтесь о здоровье своей печени и запишитесь на консультацию к врачу.

Как избавиться от токсинов и защитить свою печень?

Для детоксикации организма от аммиака, защиты печени и предотвращения перехода заболеваний печени в более серьёзные стадии необходимо вовремя начать лечение. Гепа-Мерц – это безрецептурный препарат, который оказывает разностороннее действие на работу печени и обмен веществ. Он применим для лечения различных заболеваний печени, начиная с самых ранних стадий. Первым шагом к здоровой печени может стать детоксикация от аммиака, затем, благодаря комплексному воздействию препарата, восстанавливается работа печени и улучшается обмен веществ в целом.

Берегите своё здоровье и не привыкайте к тревожным симптомам, а боритесь с ними. Впереди вас ждёт много новых спортивных побед и личных рекордов!

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.