Камера, мотор! Звёзды спорта в рекламе известных брендов

Реклама — один из главных двигателей торговли, ведь она привлекает внимание покупателей. Особенно когда в съёмках принимают участие спортсмены с мировым именем. Однако иногда рекламные ролики в исполнении знаменитых атлетов могут выглядеть довольно смешно и даже нелепо. В нашей подборке — несколько видеороликов, в которых спортсмены демонстрируют скрытые актёрские таланты. К слову, делают они это весьма забавно.

Александр Овечкин — русский шпион в рекламе ESPN

Испанский спортивный телеканал ESPN выпустил видеоролик, который, несомненно, является актуальным в современных реалиях. Главным героем стал российский хоккеист Александр Овечкин. Спортсмена показали в роли шпиона, похищающего паспорта игроков сборной Канады. Соучастником преступления стал одноклубник Александра – Семён Варламов. Российские «шпионы» отлично справились с задачей и выполнили её, не привлекая внимания.

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Криштиану Роналду учит улыбаться

Хотите стать обладателем широкой голливудской улыбки? Легендарный футболист Криштиану Роналду вместе с японской компанией прорекламировал специальное устройство для тренировки лицевых мышц. Забавно видеть, с каким удовольствием обладатель пяти «Золотых мячей» старается привлечь внимание аудитории. И это сработало: сейчас PAO Facial Fitness является одним из самых востребованных тренажёров в Японии.

Результативный глоток «Пепси» Роберто Карлоса

Очередной ролик из Японии, но уже с участием бразильского футболиста Роберто Карлоса. Реклама, раскрывающая тему национального колорита, была выпущена незадолго до проведения чемпионата мира 2002 года. Защитник сумел быстро приобщиться к традициям страны и правильно ими воспользоваться. Результат — эффектный гол со штрафного в ворота соперника.

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Дэвид Бекхэм и Кевин Харт в рекламе H&M

Обычно люди привыкли видеть в качестве рекламы небольшие видеоролики. Компания H&M решила пойти дальше и выпустила целый короткометражный фильм с участием футболиста Дэвида Бекхэма и американского актёра Кевина Харта. По сюжету, Кевин приезжает в Лондон, чтобы приступить к изучению поведения спортсмена. Ведь Харт собирается сыграть Бекхэма в одном из запланированных фильмов. Актёр проводит в доме Дэвида целую неделю, постоянно находится рядом с ним и старается стать настоящей копией легендарного игрока. Фильм получился интересным и очень забавным.

К слову, история имеет продолжение: Кевин и Дэвид вместе отправились в тур с мюзиклом о Бекхэме. Главную роль в нём исполняет всё тот же Харт. Однако поездка получилась не самой удачной.

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Лионель Месси и «Турецкие авиалинии»

Рекламные ролики «Турецких авиалиний», как правило, выглядят не только интересно, но и креативно, с достаточной долей юмора. Лионель Месси, игрок футбольного клуба «Барселона», является одним из главных лиц компании. Он принял участие в съёмках нескольких роликов совместно с баскетболистом Коби Брайантом и футболистом Дидье Дрогба. Реклама получилась очень весёлой. В одном из роликов спортсмены даже побывали в России и прочувствовали всю суровость сибирских морозов.

Несокрушимые «Пеликаны»

Завораживающий рекламный ролик сделала финская хоккейная команда «Пеликаны». Клуб просто решил морально задавить соперников и показать, какими суровыми должны быть настоящие хоккеисты. Только посмотрите, на что способны финские супергерои. Они не дают пощады даже ледовому комбайну.