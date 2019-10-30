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Самые красивые наряды фигуристок. Платье Анны Щербаковой, меняющее цвет

Самые красивые наряды фигуристок
Полина Иноземцева
Костюм, меняющий цвет. Как выглядят самые красивые наряды фигуристок?
Блестящие платья на вес золота, запоминающиеся образы и те, кто их создаёт.
Lifestyle / Город 0

С 18 по 20 октября проходил первый этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2019/20 — турнир Skate America. Наиболее пристальное внимание зрителей по традиции приковал женский зачёт, золото в котором завоевала российская фигуристка Анна Щербакова. Для неё нынешний сезон — дебютный на взрослой мировой арене. Но это совсем не мешает юной спортсменке демонстрировать отточенную технику, артистизм и четверной лутц в арсенале.

Бурю эмоций на прокате в Лас-Вегасе вызвала произвольная программа Анны «Жар-птица». В определённый момент трибуны взорвались овациями: на Щербаковой платье, меняющее цвет! Во время короткого вращения спортсменка расстегнула незаметную застежку на наряде и перевоплотилась в алую жар-птицу на глазах зрителей. Как до такого только додумались?

На самом деле, наряды, в которых девушки выходят на лёд, — это тонкая ручная работа. В неё вкладывается намного больше смысла, чем нам кажется. Рассказываем, как придумываются костюмы для фигурного катания, каким должен быть идеальный образ и кто создаёт эту утончённую красоту.

Стандарты костюмов в фигурном катании

В фигурном катании, как и в любом художественном спорте, можно проследить эволюцию костюмов. Причём с годами меняется не только внешний вид, но и технология создания. Отличительными чертами платьев настоящего времени являются простота, лаконичность и близость к жизни. Если раньше упор в нарядах делался на театральность, то сейчас мир фигурного катания постепенно отказывается от старой стратегии. Даже исторические образы спортсменов воссоздаются в сочетании старины с обязательной современностью.

То, каким будет наряд девушки на льду, зависит от конкретного вида катания. Фигуристки-одиночницы обычно появляются в платьях с короткой, парящей юбкой и заниженной талией — на этот шаг дизайнеры идут ради корректировки пропорций фигуры. Спортсменки в парном катании стараются избегать декора в области талии, чтобы партнёр не травмировался во время выступления. А девушки, занимающиеся танцами на льду, носят более длинные юбки, ведь им не нужно выполнять прыжки. Тем не менее у всех видов катания есть одно правило: не более 30-40% оголённого тела, иначе не одобрят судьи.

Как создаётся идеальное платье для фигуристки?

Важнейшее требование к костюмам в фигурном катании — удобство. Над созданием нарядов трудятся не просто дизайнеры, а узкопрофильные специалисты. Они знают все нюансы движений в ледовом спорте и правильно подбирают ткань, которая не сковывает тело. Несмотря на то, что спортивные платья и комбинезоны всегда обтягивающие, они не мешают выполнять прыжки и элементы, требующие отличной растяжки. Для этого используются тянущиеся ткани: бифлекс, стрейтч и мелкая сетка телесного цвета. Реже выбирают гипюр и бархат, а для украшения юбок подходит шифон.

Настоящие поклонники фигурного катания назубок знают не только имена спортсменок, но и образы, в которых они выступали. Каждая программа — это целое повествование, история. Поэтому, чтобы с точностью воссоздать типаж героини, дизайнеры детально изучают музыку, отсматривают тренировочные прокаты и подолгу беседуют с тренерами и самими девушками. Дальше создаётся подробный эскиз костюма, который требует утверждения. И только после этого начинается пошив с двумя запланированными примерками: промежуточной и контрольной.

Хотя создание костюма — процесс серьёзный, иногда даже известные фигуристки впервые получали платья только перед выступлением, без эскизов и примерок. Например, в олимпийском сезоне программа Евгении Медведевой «Анна Каренина» принесла немало хлопот специалисту по костюмам.

Это был творческий поиск. Ведь изначально «Анну Каренину» ставили как показательный номер. Никогда этот звонок не забуду: «У нас «Анна Каренина», нужно платье. Мы улетаем послезавтра». Платье шила по старому лекалу, за ночь, из того, что было дома,» — рассказала в одном интервью дизайнер Ольга Рябенко.

Всего платьев для образа Карениной вышло три: черное, коричневое и бордовое — самое первое, которое экстренно создавалось без единой примерки, за одну ночь. И таких случаев, по словам дизайнера, немало.

Ведущие мировые дизайнеры костюмов

Спортсменки с мировым именем чаще всего преданы одному мастеру, который отлично знает их параметры и заранее видит, что можно подчеркнуть с помощью костюма. Узкоспециализированных дизайнеров много по всему земному шару, но в мире фигурного катания громче всего звучат несколько имён. Именно эти специалисты работают с настоящими примами.

Ольга Рябенко

Пожалуй, сейчас Ольгу можно назвать самым известным российским специалистом по костюмам. Дизайнер уже долгое время работает со всеми воспитанниками Этери Тутберидзе и регулярно шьёт им наряды. В коллекции Рябенко — известный образ девочки в красном пальто Юлии Липницкой.

Ольга — также создатель олимпийских пачек Алины Загитовой, костюмов Трусовой и Щербаковой, платья «Млечный путь» Евгении Медведевой. К слову, ткань последнего наряда печаталась на специальном принтере и прокрашивалась аэрографом, поэтому платье получилось с 3D-эффектом. Фирменный стиль Ольги отличается любовью к сложной технике, деталям и украшениям: стразам, лямкам, кружевам и шнуровке. А вот застёжек и молний мастер старается максимально избегать.

Мария Евстигнеева

Дизайнеру принадлежит петербургское ателье That's ME. Две девушки-мастера во главе с Марией пошили далеко не один наряд для олимпийских чемпионов Ксении Столбовой и Фёдора Климова: образы к «Семейке Аддамс», «Половецким пляскам» и «Интервью с вампиром». Евстигнеева также работала с фигуристками Алёной Леоновой, Станиславой Константиновой и даже Каролиной Костнер. Интересно, что Фёдор Климов носит костюмы от Марии не только на льду, но и в обычной жизни. Конечно же, классические.

Ольга Оськина

Ольга — специалист с большим стажем. Её костюмы блистали на мировой арене на Марии Бутырской, Елене Соколовой и Ирине Слуцкой. К примеру, знаменитый ковбойский комбинезон Ирины для показательных выступлений — работа Оськиной.

В современном фигурном катании Ольга активно сотрудничала с парой Ильиных и Кацалапова, а после распада дуэта дизайнер стала шить платья и для новой партнёши Никиты — Виктории Синициной.

Лиза Маккинон

Мастер, создающий костюмы для всех звёзд североамериканского фигурного катания. Её стиль можно узнать по купальнику с открытой спиной, перекрещивающимся линиям, градиенту и изобилию страз и камней. На одном платье можно насчитать до десятка тысяч украшений. Работам Лизы преданы Эшли Вагнер, Мэрайя Белл, Карен Чен, Старр Эндрюс и многие другие американки.

Сатоми Ито

Сатоми по праву можно считать дизайнером всей японской национальной сборной. Её работы узнаваемы по очень нежному стилю, большому количеству страз и иногда нетипичным материалам — бархату или шёлку. На родине у Ито много постоянных клиентов: Рики Кихира, Сатоко Мияхара, Маи Михара, Сатуки Хонда и непревзойдённый Юдзуру Ханю.

Работу японского дизайнера можно было увидеть и на россиянке Елене Радионовой. Голубое платье было сшито для программы под музыку Рахманинова.

Сколько стоят костюмы фигуристок?

На этом моменте в голову приходит закономерный вопрос: сколько же стоят платья для фигурного катания? Дорого, хотя в России цена может варьировать от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от сложности пошива, количества украшений и ткани. Но нужно понимать, что итоговая сумма оказывается в разы больше, ведь с одним платьем невозможно откататься весь сезон. Фигуристки ежегодно обновляют спортивный гардероб костюмами для короткой и произвольной программ, а также для нескольких показательных выступлений.

С виду женское фигурное катание и в правду может показаться спортом, в котором хрупкие девушки легко парят надо льдом в красивых нарядах. На самом же деле, за этой картиной скрывается как упорство сильнейших спортсменок, так и кропотливый труд лучших дизайнеров, знающих своё дело.

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