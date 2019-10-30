Костюм, меняющий цвет. Как выглядят самые красивые наряды фигуристок?

С 18 по 20 октября проходил первый этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2019/20 — турнир Skate America. Наиболее пристальное внимание зрителей по традиции приковал женский зачёт, золото в котором завоевала российская фигуристка Анна Щербакова. Для неё нынешний сезон — дебютный на взрослой мировой арене. Но это совсем не мешает юной спортсменке демонстрировать отточенную технику, артистизм и четверной лутц в арсенале.



Бурю эмоций на прокате в Лас-Вегасе вызвала произвольная программа Анны «Жар-птица». В определённый момент трибуны взорвались овациями: на Щербаковой платье, меняющее цвет! Во время короткого вращения спортсменка расстегнула незаметную застежку на наряде и перевоплотилась в алую жар-птицу на глазах зрителей. Как до такого только додумались?

На самом деле, наряды, в которых девушки выходят на лёд, — это тонкая ручная работа. В неё вкладывается намного больше смысла, чем нам кажется. Рассказываем, как придумываются костюмы для фигурного катания, каким должен быть идеальный образ и кто создаёт эту утончённую красоту.

Стандарты костюмов в фигурном катании

В фигурном катании, как и в любом художественном спорте, можно проследить эволюцию костюмов. Причём с годами меняется не только внешний вид, но и технология создания. Отличительными чертами платьев настоящего времени являются простота, лаконичность и близость к жизни. Если раньше упор в нарядах делался на театральность, то сейчас мир фигурного катания постепенно отказывается от старой стратегии. Даже исторические образы спортсменов воссоздаются в сочетании старины с обязательной современностью.



То, каким будет наряд девушки на льду, зависит от конкретного вида катания. Фигуристки-одиночницы обычно появляются в платьях с короткой, парящей юбкой и заниженной талией — на этот шаг дизайнеры идут ради корректировки пропорций фигуры. Спортсменки в парном катании стараются избегать декора в области талии, чтобы партнёр не травмировался во время выступления. А девушки, занимающиеся танцами на льду, носят более длинные юбки, ведь им не нужно выполнять прыжки. Тем не менее у всех видов катания есть одно правило: не более 30-40% оголённого тела, иначе не одобрят судьи.

Как создаётся идеальное платье для фигуристки?

Важнейшее требование к костюмам в фигурном катании — удобство. Над созданием нарядов трудятся не просто дизайнеры, а узкопрофильные специалисты. Они знают все нюансы движений в ледовом спорте и правильно подбирают ткань, которая не сковывает тело. Несмотря на то, что спортивные платья и комбинезоны всегда обтягивающие, они не мешают выполнять прыжки и элементы, требующие отличной растяжки. Для этого используются тянущиеся ткани: бифлекс, стрейтч и мелкая сетка телесного цвета. Реже выбирают гипюр и бархат, а для украшения юбок подходит шифон.



Настоящие поклонники фигурного катания назубок знают не только имена спортсменок, но и образы, в которых они выступали. Каждая программа — это целое повествование, история. Поэтому, чтобы с точностью воссоздать типаж героини, дизайнеры детально изучают музыку, отсматривают тренировочные прокаты и подолгу беседуют с тренерами и самими девушками. Дальше создаётся подробный эскиз костюма, который требует утверждения. И только после этого начинается пошив с двумя запланированными примерками: промежуточной и контрольной.

Хотя создание костюма — процесс серьёзный, иногда даже известные фигуристки впервые получали платья только перед выступлением, без эскизов и примерок. Например, в олимпийском сезоне программа Евгении Медведевой «Анна Каренина» принесла немало хлопот специалисту по костюмам.

Это был творческий поиск. Ведь изначально «Анну Каренину» ставили как показательный номер. Никогда этот звонок не забуду: «У нас «Анна Каренина», нужно платье. Мы улетаем послезавтра». Платье шила по старому лекалу, за ночь, из того, что было дома,» — рассказала в одном интервью дизайнер Ольга Рябенко.

Всего платьев для образа Карениной вышло три: черное, коричневое и бордовое — самое первое, которое экстренно создавалось без единой примерки, за одну ночь. И таких случаев, по словам дизайнера, немало.

Ведущие мировые дизайнеры костюмов

Спортсменки с мировым именем чаще всего преданы одному мастеру, который отлично знает их параметры и заранее видит, что можно подчеркнуть с помощью костюма. Узкоспециализированных дизайнеров много по всему земному шару, но в мире фигурного катания громче всего звучат несколько имён. Именно эти специалисты работают с настоящими примами.

Ольга Рябенко

Пожалуй, сейчас Ольгу можно назвать самым известным российским специалистом по костюмам. Дизайнер уже долгое время работает со всеми воспитанниками Этери Тутберидзе и регулярно шьёт им наряды. В коллекции Рябенко — известный образ девочки в красном пальто Юлии Липницкой.

Ольга — также создатель олимпийских пачек Алины Загитовой, костюмов Трусовой и Щербаковой, платья «Млечный путь» Евгении Медведевой. К слову, ткань последнего наряда печаталась на специальном принтере и прокрашивалась аэрографом, поэтому платье получилось с 3D-эффектом. Фирменный стиль Ольги отличается любовью к сложной технике, деталям и украшениям: стразам, лямкам, кружевам и шнуровке. А вот застёжек и молний мастер старается максимально избегать.

Мария Евстигнеева

Дизайнеру принадлежит петербургское ателье That's ME. Две девушки-мастера во главе с Марией пошили далеко не один наряд для олимпийских чемпионов Ксении Столбовой и Фёдора Климова: образы к «Семейке Аддамс», «Половецким пляскам» и «Интервью с вампиром». Евстигнеева также работала с фигуристками Алёной Леоновой, Станиславой Константиновой и даже Каролиной Костнер. Интересно, что Фёдор Климов носит костюмы от Марии не только на льду, но и в обычной жизни. Конечно же, классические.

Ольга Оськина

Ольга — специалист с большим стажем. Её костюмы блистали на мировой арене на Марии Бутырской, Елене Соколовой и Ирине Слуцкой. К примеру, знаменитый ковбойский комбинезон Ирины для показательных выступлений — работа Оськиной.

В современном фигурном катании Ольга активно сотрудничала с парой Ильиных и Кацалапова, а после распада дуэта дизайнер стала шить платья и для новой партнёши Никиты — Виктории Синициной.

Лиза Маккинон

Мастер, создающий костюмы для всех звёзд североамериканского фигурного катания. Её стиль можно узнать по купальнику с открытой спиной, перекрещивающимся линиям, градиенту и изобилию страз и камней. На одном платье можно насчитать до десятка тысяч украшений. Работам Лизы преданы Эшли Вагнер, Мэрайя Белл, Карен Чен, Старр Эндрюс и многие другие американки.

Сатоми Ито

Сатоми по праву можно считать дизайнером всей японской национальной сборной. Её работы узнаваемы по очень нежному стилю, большому количеству страз и иногда нетипичным материалам — бархату или шёлку. На родине у Ито много постоянных клиентов: Рики Кихира, Сатоко Мияхара, Маи Михара, Сатуки Хонда и непревзойдённый Юдзуру Ханю.

Работу японского дизайнера можно было увидеть и на россиянке Елене Радионовой. Голубое платье было сшито для программы под музыку Рахманинова.

Сколько стоят костюмы фигуристок?

На этом моменте в голову приходит закономерный вопрос: сколько же стоят платья для фигурного катания? Дорого, хотя в России цена может варьировать от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от сложности пошива, количества украшений и ткани. Но нужно понимать, что итоговая сумма оказывается в разы больше, ведь с одним платьем невозможно откататься весь сезон. Фигуристки ежегодно обновляют спортивный гардероб костюмами для короткой и произвольной программ, а также для нескольких показательных выступлений.

С виду женское фигурное катание и в правду может показаться спортом, в котором хрупкие девушки легко парят надо льдом в красивых нарядах. На самом же деле, за этой картиной скрывается как упорство сильнейших спортсменок, так и кропотливый труд лучших дизайнеров, знающих своё дело.