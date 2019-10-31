Над облаками: непальский альпинист покорил 14 высочайших гор мира за полгода

Не многим альпинистам удалось покорить все восьмитысячники –14 самых высоких вершин мира. Только 40 счастливчиков смогли побывать на всех высочайших точках земного шара. Среди героев – непалец Нирмал Пуржа, бывший британский пехотинец и альпинист-спасатель. 29 октября Пуржа, более известный как Нимс, покорил последнюю вершину из списка – гору Шиша-Пангма в Китае, завершив челлендж «14 гор за 7 месяцев» и установив новый мировой рекорд. Рассказываем, почему достижение Пуржа уникально, какие ещё рекорды установил альпинист и как ему удалось этого добиться.

Кто первый покорил все восьмитысячники?

Покорить 14 высочайших в мире вершин – достижение само по себе выдающееся. С 1970 года только 40 человек смогли взойти на каждую из них, причём большинству из них для этого понадобилось значительно больше времени, чем Нирмалу Пуржа.

Первым, кто решился на столь сомнительную по безопасности авантюру, стал Райнхольд Месснер – один из известнейших альпинистов в мировой истории, путешественник, писатель, а ныне ещё и депутат Европарламента.

Месснер не только впервые совершил восхождение на все восьмитысячники, но и открыл новые маршруты для некоторых из этих гор: на Нангапарбат, Манаслу, Гашербрум I (G1), Канченджангу, Чо-Ойю и Аннапурну он поднимался прежде неисследованными тропами. Покорение 14 вершин Месснер начал в 1970 году в возрасте 42 лет, а закончил в 1986-м.

До Нимса рекорд по скоростному покорению всех восьмитысячников долгое время принадлежал Ежи Кукучке, альпинисту из Польши. Ему удалось подняться на все 14 вершин за 7 лет 11 месяцев и 14 дней. Для девяти из них Кукучка проложил новые маршруты. Лишь в 2013 году Кукучку превзошёл южнокорейский скалолаз Ким Чхан Хо: он покорил восьмитысячники на месяц и восемь дней быстрее.

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Все восьмитысячники за полгода и шесть мировых рекордов в придачу

Решая покорять высочайшие горы Земли, Нирмал Пуржа ставил перед собой конкретную цель – подняться на 14 вершин не больше чем за семь месяцев. Чтобы реализовать задуманное, альпинист запустил проект «Project Possible 14/7» и организовал сбор средств. Значительную часть необходимой суммы Нимс выложил из своего кармана. Ему даже пришлось заложить свой дом, чтобы выручить деньги. В конце января 2019 года, когда до первого восхождения оставалось девять недель, собранные средства превысили отметку в £ 115 тыс. — чуть меньше 9,5 млн рублей.

Из-за того что восьмитысячники разбросаны по миру, Нимсу пришлось разбить экспедицию на три фазы. В первую фазу вошли исключительно вершины Непала:

Аннапурна – 23 апреля;

Дхаулагири – 12 мая;

Канченджанга – 15 мая;

Эверест – 22 мая;

Лхоцзе – 22 мая;

Макалу – 24 мая.

Во вторую — горы Пакистана:

Нангапарбат – 3 июля;

Гашербрум I (G1) – 15 июля;

Гашербрум II (G2) – 18 июля;

Чогори (К2) – 24 июля;

Броуд-Пик – 26 июля.

Завершающая фаза включала в себя два восьмитысячника Китая и один Непала:

Чо-Ойю (Китай) — 23 сентября;

Манаслу (Непал) — 27 сентября;

Шиша-Пангма (Китай) — 29 октября.

Хотя скоростное покорение самых высоких гор и было основной задачей Нимса, этот рекорд – не единственный, который ему удалось установить в рамках проекта. Параллельно альпинист закрепил за собой ещё шесть рекордов:

покорил больше всего восьмитысячников в весенний сезон – шесть;

покорил больше всего восьмитысячников в летний сезон – пять;

за самый короткий срок покорил три самые высокие горы в мире;

за самый короткий срок покорил пять самых высоких гор в мире;

за самый короткий срок покорил три самые низкие горы из восьмитысячников;

за самый короткий срок покорил Эверест, Лхоцзе и Макалу – за 48 часов, побив свой личный рекорд в пять дней.

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Спасённые альпинисты и проблемы с визой

Нимсу удалось завершить экспедицию за полгода и шесть дней. Однако, как отмечает сам альпинист, дело могло бы закончиться и быстрее, если бы не заминка с визой и некоторые непредвиденные обстоятельства. Дважды ему приходилось выручать попавших в беду скалолазов. Первый случай произошёл вскоре в самом начале проекта, 23 апреля. Когда Нимс спускался с первой горы – Аннапурны – он обнаружил и спас заблудившегося альпиниста, который отстал от своей экспедиции и к моменту спасения не ел и не пил уже 40 часов.

Второй раз, когда Пуржа пришлось проявить геройские качества, случился 15 мая. Взойдя на вершину Канченджанги всего за 21 час, на высоте 8400 метров он и его команда наткнулись на двух альпинистов, которые не могли спуститься самостоятельно и нуждались в помощи. Нимс с товарищами отдали им свои баллоны с воздухом и помогли вернуться.

Заминка с документами возникла на заключительном этапе экспедиции. Нимсу пришлось долго ждать разрешения, чтобы подняться на последнюю гору Шиша-Пангма. Получить его удалось только 15 октября, после того как правительство Непала обратилось непосредственно к китайским властям от имени альпиниста.

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Подготовка в британской королевской пехоте

Так кто же такой Нирмал Пуржа и почему он решил непременно покорить 14 высочайших гор? Уроженец Непала, 36-летний Нирмал занимается альпинизмом не так давно – с 2012 года. Увлёкся скалолазанием Нимс, можно сказать, случайно. В тот год он решил посетить базовый лагерь на Эвересте, но затем, вместо того чтобы спуститься вниз, поднялся на вершину.

Может показаться странным, как человек, никогда не занимавшийся альпинизмом, смог взять и так спонтанно покорить Эверест. Дело в том, что Нимс уже тогда отличался хорошей спортивной подготовкой и физической формой. С 2003 года он служил в армии Великобритании, а в 2009-м присоединился к Британской королевской пехоте. В 2018 году королева Елизавета II наградила Нирмала Превосходнейшим орденом Британской империи.

По словам самого альпиниста, с детства у него была одна цель в жизни – присоединиться к гуркхам, британским войскам, которые набирают из непальских и индийских добровольцев. После того как Нирмала приняли на военную службу, он узнал об элитном подразделении – Британской королевской пехоте, и тогда все его мечты сосредоточились на этом. Чтобы пройти жёсткий отбор, Нимсу приходилось усердно тренироваться. Каждое утро вне зависимости от погоды он вставал в 3:00 и занимался, после чего начинался рабочий день гуркхов. Именно строгая дисциплина, целеустремлённость и позитивный настрой помогли Пуржа добиться успехов сначала на военном поприще, а потом и в альпинизме.

Когда создаёшь вокруг себя такую атмосферу, всегда выкладываешься на все сто процентов, потому что другого варианта нет. Никогда не рассчитывай на неудачу.

История Нирмала Пуржа – вдохновляющий пример того, как нужно не только ставить цели, но и добиваться их, несмотря на все трудности и препятствия на пути. Нимс совершил то, что казалось невозможным. Он не просто оказался на вершине мира, а побывал на 14 из них. Удивительный рекорд непальского альпиниста ещё раз напомнил всем, что возможно всё, если в это верить.