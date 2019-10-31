Улыбка Овечкина и торс Макгрегора: угадай спортсмена по части тела

А у вас получится узнать кумира по бицепсам, татуировке, пирсингу или завораживающему взгляду?

Следя за мировыми достижениями известных спортсменов, мы зачастую упускаем из вида отличительные черты их внешности. Безусловно, для того чтобы быть преданным поклонником спорта, вовсе не обязательно досконально знать, как выглядит кумир. Но иногда именно мелкие, казалось бы, незначительные детали образа делают чемпионов ещё более узнаваемыми.

Мы подобрали десять спортсменов с мировым именем и решили показать вам только одну часть их тела. Сможете отличить, кто на фото перед вами? Скажем сразу, задача не из лёгких!